Ciencia

El futuro del abrigo podría estar en la piel: crean una crema con bacterias que producen calor en temperaturas extremas

La tecnología, probada en modelos animales, abre la puerta a nuevas soluciones personalizadas para trabajadores, deportistas y exploradores expuestos a frío intenso

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Primer plano de una persona en la calle nevada, con parka, gorro, bufanda y guantes, su aliento visible en el aire helado. Edificios y vehículos borrosos al fondo.
La crema probiótica desarrollada por la Universidad Pompeu Fabra se basa en bacterias modificadas genéticamente capaces de generar calor en la piel durante temperaturas bajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva tecnología apunta a prevenir la congelación y la hipotermia mediante una crema probiótica desarrollada por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra. De acuerdo a lo presentado por la revista científica New Scientist, esta crema incorpora bacterias genéticamente modificadas que pueden producir calor en la piel cuando las temperaturas son muy bajas.

El fundamento científico de este avance está respaldado por el estudio realizado por la Universidad Pompeu Fabra que valida el uso de probióticos tópicos y su seguridad en la piel, aunque todavía no existen pruebas clínicas en humanos que certifiquen el efecto termogénico de este desarrollo.

Ingeniería genética de bacterias de la piel: método y resultados

El desarrollo de la crema requirió la modificación genética de bacterias que normalmente habitan la piel humana, dotándolas de la capacidad de detectar el frío, activar la producción de calor y desencadenar una respuesta metabólica capaz de elevar la temperatura local de la piel.

Una persona con un abrigo verde, gorro y bufanda de invierno, de pie en una calle nevada. La nieve cae y el vaho sale de su boca bajo una farola.
El estudio publicado en el repositorio académico PMC valida la seguridad de los probióticos tópicos, aunque aún faltan ensayos clínicos en humanos que confirmen el efecto termogénico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas iniciales en laboratorio confirmaron que estas bacterias respondían al frío como se esperaba, y los siguientes experimentos en ratones mostraron que la piel tratada con la crema mantenía una temperatura más alta y presentaba menos daños asociados a la congelación en comparación con la piel sin tratar.

La investigación demostró que el efecto de las bacterias es localizado, permitiendo proteger áreas específicas del cuerpo susceptibles a la congelación, como los dedos, las mejillas o las orejas. Además, los resultados sugieren que la tecnología podría personalizarse para diferentes necesidades, ajustando la intensidad de la producción de calor en función del entorno o del usuario.

Pruebas de supervivencia de bacterias en crema y posibles aplicaciones

Un aspecto central del trabajo fue garantizar que las bacterias modificadas sobrevivieran mezcladas en la crema durante el almacenamiento y hasta su aplicación efectiva. Los ensayos verificaron que las bacterias no solo permanecían vivas en el producto, sino que también conservaban su capacidad de activarse y producir calor en el momento necesario. Esta viabilidad es clave para la eficacia del producto, ya que sin bacterias activas no se produciría el efecto protector.

Una persona envuelta en una parka verde con capucha de piel, gorro y bufanda grises, con el rostro enrojecido y cejas escarchadas, se abraza a sí misma en un campo nevado bajo la nieve que cae.
El equipo investigador advierte que la interacción de bacterias modificadas con la microbiota cutánea y posibles respuestas inmunológicas requiere estudios adicionales antes de su uso masivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posibles aplicaciones de la crema probiótica son amplias. Se prevé su uso en actividades al aire libre en ambientes extremos, como montañismo, deportes de invierno y expediciones científicas en regiones polares. También podría emplearse en sectores laborales expuestos a bajas temperaturas, en operaciones militares y en situaciones de emergencia donde existe riesgo de congelación o hipotermia. Esta tecnología podría complementar las medidas tradicionales de abrigo y protección térmica, ofreciendo una capa adicional de defensa personalizada.

Desafíos pendientes y consideraciones de seguridad

El avance enfrenta desafíos relevantes antes de poder llegar al público. La principal preocupación radica en los posibles riesgos a largo plazo de la aplicación de bacterias modificadas genéticamente sobre la piel humana. El equipo de la Universidad Pompeu Fabra reconoce que es necesario estudiar la interacción de estas bacterias con la microbiota cutánea natural y evaluar si podrían desencadenar respuestas inmunológicas no deseadas o desequilibrios en la flora bacteriana.

Otra cuestión a resolver es la regulación y aprobación del producto, ya que implica el uso de organismos modificados genéticamente en contacto directo con el cuerpo. Las autoridades sanitarias suelen exigir pruebas exhaustivas de seguridad y eficacia antes de autorizar su uso. También será fundamental investigar el potencial de transferencia genética, la estabilidad de los genes insertados y la posibilidad de impactos ambientales si las bacterias se dispersan fuera del entorno controlado de la aplicación.

Hasta ahora, el desarrollo permanece en fase experimental y no existen ensayos clínicos en humanos ni autorizaciones regulatorias para su uso fuera del laboratorio. Se requerirán investigaciones adicionales, tanto en términos de seguridad como de eficacia práctica, antes de que la crema probiótica llegue al mercado o se utilice en escenarios reales.

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