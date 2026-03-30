Susto en Jujuy: un temporal dejó aisladas en un cerro a 30 personas durante una multitudinaria peregrinación religiosa

El deslizamiento de tierra modifica el paisaje de la quebrada, dejando vehículos varados y senderos intransitables

Un deslizamiento de tierra sorprendió la madrugada del lunes a miles de fieles que caminaban desde la localidad de Tumbaya hacia el santuario de la Virgen de Punta Corral, ubicado en medio de los cerros. Para llegar al lugar, los creyentes caminan casi diez horas. La crecida del río se dio con mayor fuerza en el tramo inicial del recorrido, que va desde la ruta 9, a la altura de Tumbaya, y el primer calvario, denominación que recibe la primera estación donde los peregrinos descansan para continuar con su periplo.

El episodio, generado por las intensas lluvias que azotaron la zona de la Quebrada de Humahuaca, dejó a más de treinta personas aisladas. Tras varias horas de incertidumbre, equipos de emergencia lograron concretar el rescate de 30 personas que habían quedado atrapadas en plena montaña.

La noche del domingo comenzó con una llovizna que, en poco tiempo, se transformó en un fuerte aguacero. El director provincial de Emergencias, Ariel Mamaní, relató que la situación se agravó entre las 22 y las 23, cuando el caudal del río aumentó y la tierra cedió en el sector conocido como El Angosto. “El río había crecido y había comido”, describió Mamaní en declaraciones recogidas por Todo Jujuy, aludiendo a cómo se produjo el corte del sendero. El alud bloqueó el paso y dejó incomunicados a fieles que descendían desde el santuario y a personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Varios de los afectados permanecieron varados durante toda la noche. Entre los evacuados se encontraban tanto peregrinos como integrantes del SAME que asistían a los fieles en el operativo sanitario desplegado para la festividad religiosa. Las condiciones climáticas empeoraron la situación, ya que las personas soportaron bajas temperaturas y continuas lluvias hasta la llegada de los rescatistas. Las autoridades precisaron que, tras la evacuación, todos se encontraban en buen estado de salud.

Defensa Civil y la policía recorrieron la zona afectada, verificando que no queden personas aisladas en sectores críticos del recorrido

El aviso del incidente llegó cerca de las 23, cuando el doctor Guillermo Cárdenas notificó que el equipo que intentaba buscar a sus compañeros halló el camino interrumpido por el deslizamiento. Desde ese momento, se activó un operativo que incluyó a Bomberos de la Policía de Jujuy, Bomberos Voluntarios de Maimará, Defensa Civil y personal sanitario. “Se pudo hacer el paso, el rescate de las personas”, señaló Mamaní, quien agregó que el rescate finalizó cerca de las 10:50 del lunes.

El despliegue para liberar a los atrapados exigió maniobras en zonas de difícil acceso. Los rescatistas debieron instalar cuerdas para facilitar el cruce de los cauces crecidos. Además, el personal de Recursos Hídricos colaboró abriendo canales y drenando sectores anegados para permitir el paso de los móviles y la evacuación de los afectados.

Los evacuados fueron trasladados de inmediato al Hospital de Campaña de Tumbaya y a la Carpa de Emergencias, donde recibieron atención médica y fueron sometidos a controles sanitarios.

El Ministerio de Seguridad confirmó que no hubo heridos ni víctimas fatales, aunque un vehículo permanecía varado en la zona tras ser abandonado por sus ocupantes, quienes lograron salir por sus propios medios.

Los puestos sanitarios y espacios de contención en Tumbaya brindaron asistencia a los fieles, reforzando la presencia territorial durante la peregrinación

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantuvieron un “barrido” en todo el trayecto entre Punta Corral y Tumbaya, con el objetivo de descartar la presencia de más personas aisladas. La Dirección Provincial de Emergencias continuó recorriendo el camino en colaboración con personal policial. Se realizaron inspecciones tanto en los sectores más altos del recorrido como en zonas donde se reportaron crecidas.

El operativo de prevención y asistencia fue reforzado por el Gobierno de Jujuy, que informó sobre la instalación de un hospital de campaña, puestos sanitarios estratégicos y la utilización de equipos como ecógrafos y monitores multiparamétricos para la atención en tiempo real. Además, el SAME aportó ambulancias, equipos en terreno y conectividad satelital, integrándose a un sistema de telemedicina para la evaluación y derivación de pacientes.

El dispositivo de seguridad contempló el control del tránsito, el acompañamiento a los peregrinos y el mantenimiento de los caminos, mientras que el área de Desarrollo Humano instaló espacios de contención en Tumbaya y Tunalito, camino de peregrinación alternativo.