Sociedad

Susto en Jujuy: un temporal dejó aisladas en un cerro a 30 personas durante una multitudinaria peregrinación religiosa

Las intensas lluvias provocaron el corte del camino y la crecida de ríos en la localidad de Tumbaya, conocida por la concurrencia hacia el santuario de la virgen de Punta Corral

Guardar
El deslizamiento de tierra modifica el paisaje de la quebrada, dejando vehículos varados y senderos intransitables
El deslizamiento de tierra modifica el paisaje de la quebrada, dejando vehículos varados y senderos intransitables

Un deslizamiento de tierra sorprendió la madrugada del lunes a miles de fieles que caminaban desde la localidad de Tumbaya hacia el santuario de la Virgen de Punta Corral, ubicado en medio de los cerros. Para llegar al lugar, los creyentes caminan casi diez horas. La crecida del río se dio con mayor fuerza en el tramo inicial del recorrido, que va desde la ruta 9, a la altura de Tumbaya, y el primer calvario, denominación que recibe la primera estación donde los peregrinos descansan para continuar con su periplo.

El episodio, generado por las intensas lluvias que azotaron la zona de la Quebrada de Humahuaca, dejó a más de treinta personas aisladas. Tras varias horas de incertidumbre, equipos de emergencia lograron concretar el rescate de 30 personas que habían quedado atrapadas en plena montaña.

La noche del domingo comenzó con una llovizna que, en poco tiempo, se transformó en un fuerte aguacero. El director provincial de Emergencias, Ariel Mamaní, relató que la situación se agravó entre las 22 y las 23, cuando el caudal del río aumentó y la tierra cedió en el sector conocido como El Angosto. “El río había crecido y había comido”, describió Mamaní en declaraciones recogidas por Todo Jujuy, aludiendo a cómo se produjo el corte del sendero. El alud bloqueó el paso y dejó incomunicados a fieles que descendían desde el santuario y a personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Varios de los afectados permanecieron varados durante toda la noche. Entre los evacuados se encontraban tanto peregrinos como integrantes del SAME que asistían a los fieles en el operativo sanitario desplegado para la festividad religiosa. Las condiciones climáticas empeoraron la situación, ya que las personas soportaron bajas temperaturas y continuas lluvias hasta la llegada de los rescatistas. Las autoridades precisaron que, tras la evacuación, todos se encontraban en buen estado de salud.

Defensa Civil y la policía recorrieron la zona afectada, verificando que no queden personas aisladas en sectores críticos del recorrido
Defensa Civil y la policía recorrieron la zona afectada, verificando que no queden personas aisladas en sectores críticos del recorrido

El aviso del incidente llegó cerca de las 23, cuando el doctor Guillermo Cárdenas notificó que el equipo que intentaba buscar a sus compañeros halló el camino interrumpido por el deslizamiento. Desde ese momento, se activó un operativo que incluyó a Bomberos de la Policía de Jujuy, Bomberos Voluntarios de Maimará, Defensa Civil y personal sanitario. “Se pudo hacer el paso, el rescate de las personas”, señaló Mamaní, quien agregó que el rescate finalizó cerca de las 10:50 del lunes.

El despliegue para liberar a los atrapados exigió maniobras en zonas de difícil acceso. Los rescatistas debieron instalar cuerdas para facilitar el cruce de los cauces crecidos. Además, el personal de Recursos Hídricos colaboró abriendo canales y drenando sectores anegados para permitir el paso de los móviles y la evacuación de los afectados.

Los evacuados fueron trasladados de inmediato al Hospital de Campaña de Tumbaya y a la Carpa de Emergencias, donde recibieron atención médica y fueron sometidos a controles sanitarios.

El Ministerio de Seguridad confirmó que no hubo heridos ni víctimas fatales, aunque un vehículo permanecía varado en la zona tras ser abandonado por sus ocupantes, quienes lograron salir por sus propios medios.

Los puestos sanitarios y espacios de contención en Tumbaya brindaron asistencia a los fieles, reforzando la presencia territorial durante la peregrinación
Los puestos sanitarios y espacios de contención en Tumbaya brindaron asistencia a los fieles, reforzando la presencia territorial durante la peregrinación

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantuvieron un “barrido” en todo el trayecto entre Punta Corral y Tumbaya, con el objetivo de descartar la presencia de más personas aisladas. La Dirección Provincial de Emergencias continuó recorriendo el camino en colaboración con personal policial. Se realizaron inspecciones tanto en los sectores más altos del recorrido como en zonas donde se reportaron crecidas.

El operativo de prevención y asistencia fue reforzado por el Gobierno de Jujuy, que informó sobre la instalación de un hospital de campaña, puestos sanitarios estratégicos y la utilización de equipos como ecógrafos y monitores multiparamétricos para la atención en tiempo real. Además, el SAME aportó ambulancias, equipos en terreno y conectividad satelital, integrándose a un sistema de telemedicina para la evaluación y derivación de pacientes.

El dispositivo de seguridad contempló el control del tránsito, el acompañamiento a los peregrinos y el mantenimiento de los caminos, mientras que el área de Desarrollo Humano instaló espacios de contención en Tumbaya y Tunalito, camino de peregrinación alternativo.

Temas Relacionados

JujuyTumbayaPeregrinaciónRescatesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Perpetua para los acusados del crimen del camionero argentino en Italia: “No salen más y con eso me basta”

El Tribunal de Grosseto resolvió el caso tras meses de investigación y un juicio en el que las versiones contradictorias de los acusados mantuvieron la incógnita sobre los motivos de la muerte de Nicolás Del Río

Perpetua para los acusados del crimen del camionero argentino en Italia: “No salen más y con eso me basta”

La secretaria de Justicia de Santa Fe dio detalles del ataque en la escuela de San Cristóbal y contó cómo seguirá la causa

Virginia Couddanes explicó en Infobae al Regreso que el menor agresor permanece a disposición de la Justicia de Menores, tras el secuestro del arma y la asistencia inmediata a víctimas y familiares. La investigación sigue abierta y se amplían las entrevistas al entorno del joven

La secretaria de Justicia de Santa Fe dio detalles del ataque en la escuela de San Cristóbal y contó cómo seguirá la causa

Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: los vecinos encienden velas frente al colegio

Un chico de 15 años mató a tiros a Ian Cabrera, de 13. Además, hirió a otros ocho adolescentes. El atacante fue reducido por un asistente escolar. En esta nota en vivo, todas las novedades del caso

Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe: los vecinos encienden velas frente al colegio

La advertencia de un especialista en violencia escolar tras el crimen en Santa Fe: “Hacen lo que pueden con lo que tienen”

El doctor en Ciencias de la Educación Nicolás Paterno analizó en Infobae al Regreso el impacto del crimen escolar ocurrido en Santa Fe y advirtió sobre el desborde de docentes y equipos de orientación ante la falta de recursos y herramientas para prevenir la violencia en las escuelas públicas

La advertencia de un especialista en violencia escolar tras el crimen en Santa Fe: “Hacen lo que pueden con lo que tienen”

La defensa del tirador de San Cristóbal contó que el chico estaba con tratamiento psicológico y se había autolesionado

La familia del acusado de 15 años, representada por los abogados Néstor y Macarena Oroño, sostuvo que el menor nunca había manifestado actitudes violentas hacia terceros

La defensa del tirador de San Cristóbal contó que el chico estaba con tratamiento psicológico y se había autolesionado
DEPORTES
El goleador de la selección alemana por el que puja Argentina: es fanático de Boca y le encanta la Bombonera

El goleador de la selección alemana por el que puja Argentina: es fanático de Boca y le encanta la Bombonera

El video del brutal accidente de Oliver Bearman en Japón filmado desde una tribuna: el momento del impacto contra las defensas

Atento Boca Juniors: se confirmó la postura de la U Católica de Chile con los hinchas visitantes de cara al debut en la Libertadores

El fuerte mensaje de Ancelotti de cara al Mundial que abrió el debate en Brasil

Fue campeón del mundo en Brasil 2014 y puede terminar en prisión

TELESHOW
Marcela Tinayre abrió el álbum familiar de Ámbar de Benedictis por el cumpleaños de su nieta: “Siempre a tu lado”

Marcela Tinayre abrió el álbum familiar de Ámbar de Benedictis por el cumpleaños de su nieta: “Siempre a tu lado”

Gastón Trezeguet apuntó contra Tamara Paganini antes de su regreso a Gran Hermano: “Quiero creer que va a devolver la plata”

La decisión de Juli Poggio: “La gente me juzga por no querer ser madre”

Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

Así se preparan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe para interpretar una historia de amor prohibido en teatro

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Explotó la turbina de un avión de Delta cuando despegaba en Brasil

El futuro del abrigo podría estar en la piel: crean una crema con bacterias que producen calor en temperaturas extremas

De la ficción al laboratorio: cómo los científicos desmontan el mito de los dinosaurios venenosos

Netanyahu aseguró que la guerra contra Irán ya superó la mitad de sus objetivos: “Estamos degradando su capacidad militar”

Panamá coordina acción regional para enfrentar enfermedades en población migrante