Los insólitos gastos de la Agencia de Discapacidad: alquiler de luces y sonido, gazebos, contratación de artistas y remises para grabar un spots

La ANDIS, que depende del Ministerio de Seguridad descubrió gastos que poco tienen que ver con discapacidad, como una muestra fotográfica

El gobierno denunció el viernes “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” por “USD 3.400 millones”, según denunció el portavoz presidencial Manuel Adorni. Los hechos denunciados tramitan en la fiscalía de Guillermo Marijuán. Entre esas presuntas irregularidades, un equipo médico, a cargo de las auditorías ordenadas por el titular de la ANDIS, el abogado Diego Spagnuolo detectó que en 2022 se gestionó ante el organismo una pensión por discapacidad laboral con la radiografía de un perro. Por fuera de las “pensiones truchas”, que podrían llegar a las 500 mil, sobre un total de 1.250.000 las autoridades de La Libertad Avanza detectaron otro tipo de gastos discrecionales por servicios de catering, impresión de remeras, festejos por el pase a planta permanente de empleados y hasta contrataciones de artistas que, por más que se hayan cumplido con las formalidades burocráticas, están reñidos con el destino que los funcionarios a cargo de un organismo que se encarga “del diseño, coordinación, y ejecución general de las políticas públicas en discapacidad” le otorgan al presupuesto público.

Infobae accedió al listado de las últimas 52 contrataciones por $ 37.746.943 que la administración de Alberto Fernández realizó meses antes de dejar el poder. Si bien la cifra no destaca por lo abultada, sobresale por el tipo de contrataciones, como por ejemplo, un servicio gastronómico para la celebración del “Día de las Infancias”; la adquisición de “40 remeras y 4 banners con marca ‘ORGULLO ANDIS’ para staff y gazebo que montará la ANDIS en la 32 Marcha del orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires”; o la contratación del cantautor Ignacio Copani “para el cierre del evento apertura de recorrido fotográfico por la Memoria”.

Por los 40 años de democracia la ANDIS montó una muestra fotográfica que, sumados todos los gastos supera los 5 millones de pesos

La Agencia Nacional de Discapacidad pasó de la órbita de la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo. “Lo que descubrimos es escandaloso”, opinan desde la Agencia Nacional de Discapacidad y sostienen: “Nos acusan que desde la llegada de La Libertad Avanza a la ANDIS ´la discapacidad está en emergencia’ que realizamos recortes a las prestaciones y eso es falso. Nosotros solo recortamos los curros, los gastos superfluos como regalos institucionales o, entre muchos otros casos, ‘servicio de catering para evento de designación de trabajadores y trabajadoras en la Planta Permanente de la ANDIS’”.

Las increíbles contrataciones de la Agencia

Entre los 52 expediente de gastos “superfluos” que realizó la Agencia Nacional de Discapacidad en 2023, seis no fueron abonadas al 10 de diciembre de ese año, fecha en que Fernández le entregó la banda presidencial a Javier Milei. Son las siguientes facturas:

-Una de las contrataciones más onerosas se realizó para que la Agencia de Discapacidad promueva en Tecnópolis una “MEGAMUESTRA 2023″ para promover el “voto accesible”. La fecha coincidía con las elecciones presidenciales que se realizarían en octubre, tres meses después del evento. Fueron $5.695.000 destinados a la “contratación de productora para la realización del Stand por la Acción Nacional por el Voto Accesible. El expediente aclara que: “El stand se monta en el auditorio ferial de Tecnópolis durante la Megamuestra Edición Invierno 2023, con apertura el sábado 15 de Julio y se mantendrá activo hasta el domingo 27 de agosto. La administración del stand será a cargo de la Dirección de Accesibilidad de ANDIS”.

La ANDIS instaló un gazebo e imprimió logos en remeras por la marcha del Orgullo. Gastó $900.000 (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).-

-”Servicio de catering para evento 10 años del Jardín Mago de Oz”. Son $600.000 destinados al “servicio de almuerzo, bebidas y tortas para evento”.

-$900.000 destinados a la “impresión de remeras y banners marcha del orgullo 2023″. En el expediente se aclara que ese casi millón de pesos es para “40 remeras y 4 banners con marca “ORGULLO ANDIS” para staff y gazebo que montará la ANDIS en la 32 Marcha del orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires. La ANDIS tendrá su gazebo durante la apertura de la marcha a realizarse en la Plaza de Mayo. El stand presentará herramientas de accesibilidad a todas las personas participantes de la marcha. El stand se encuentra a cargo de la Dirección de Accesibilidad de la ANDIS”.

-”Servicio de catering cultura accesible”. La contratación es por $187.500 para: “Servicio de desayuno para 30 personas. Se reunieron en el salón blanco referentes de organismos nacionales vinculados a la cultura con el equipo de la dirección de accesibilidad de la ANDIS donde se plantearon objetivos y se realizó un balance de gestión”.

-”Servicio de catering para jornada de capacitación de deportes”. En este caso la suma afectada fue de $2.100.000 para “servicio de desayuno y almuerzo para 200 personas (100 por día) para evento de capacitación organizado por Deportes de ANDIS”.

Diego Spagnuolo, el titular de la ANDIS denunció graves irregularidades en el organismo (Fuente)

-Otros $328.000 se gastaron en Servicio de desayuno y almuerzo para 30 personas por evento de dirección ejecutiva en la OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social)”.

-Por la “impresión de 100 pecheras ajustables logo ANDIS para utilizar en operativos territoriales y para eventos institucionales” se “invirtieron” otros $430.000. En el expediente se aclara que: “Las pecheras fueron repartidas entre las diferentes direcciones nacionales que solicitaron”.

Según reconocen desde la ANDIS, estos seis expedientes no fueron abonados a la fecha de dejar el poder las autoridades del Frente de Todos.

En cambio, sí se liquidaron las otras 46 contrataciones que las actuales autoridades no encuentran justificativo y sostiene que no seguirán realizando. Entre ellas sobresalen:

-$2.380.434 abonados En 2023, Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida.

Para ello proponemos emplazar un espacio por la memoria en el predio de la ANDIS en el espacio ubicado entre la glorieta y la calle Ramsay”. La resolución aclara que se trata de un “recorrido fotográfico”.

-Otros $417.450 fueron destinados a la “adquisición de 30 pendrives con logo institucional y funda de ecocuero” para ser entregados a “distintos actores involucrados en la conferencia d la ONU”.

-La Agencia Nacional de Discapacidad también contrató, en agosto de 2023 por $150.000 a Ignacio Copani para la “presentación artística para el cierre del evento apertura de recorrido fotográfico por la Memoria”. El expediente aclara que: “Por su propuesta y calidad artística, no se evaluaron otros artistas para el evento”.

En agosto de 2023 se realizaron marchas de prestadores contra la ANDIS por falta de pagos y aumento en las prestaciones mientras se destinaba dinero para la contratación de artistas y un stand en Tecnópolis

-La ANDIS también invirtió otros $1.179.750 para el alquiler de “luces y sonido para evento apertura de recorrido fotográfico por la Memoria”. Es decir, para la misma muestra que se pagó -$2.380.434 para la colocación de la estructura en la que estarían expuestas las fotos.

-El expediente “EX-2023-120715789- -APN-CC#AND” revela que se destinaron $906.500 para el “Servicio de desayuno, almuerzo y coffee permanente para 70 personas asistentes a la capacitación”. También se aclara que “el evento se realizó en el gimnasio de ANDIS”.

-El pase a planta permanente de personal contratado en la ANDIS también fue motivo de festejo y compra de sándwich de miga. Los expedientes revelan que se destinaron otros $300.000 para “servicio de catering para evento de designación de trabajadores y trabajadoras en la Planta Permanente de la ANDIS”.

La lista de contrataciones para almuerzos, eventos, celebraciones, muestras y festejos continúan. Como otros organismos de la Administración Pública Nacional durante el gobierno anterior, la Agencia Nacional de Discapacidad, se embarcó en la filmación de un spots. Por esa razón, según el expediente 2023-107819416 del organismo describe que: “Con motivo de rodaje institucional organizado por la Coordinación de Comunicación ANDIS, se requirió servicios de traslado para 4 personas que participaron de la jornada de grabación”. La rendición de cuentas da los nombres de las personas que fueron “traslados (por un servicio privado) ya que la flota de chóferes de la ANDIS no podía realizar los traslados hacia la ANDIS ya que eran a las 6 de la mañana y no estaban operativos”. También se aclara que: “Tampoco pudieron garantizar los regresos porque estaban fuera de su horario laboral y no poseían disponibilidad”. Fueron casi $200.000 solo en traslados.

“Se ve que en la ANDIS había mucho que festejar”, dicen las autoridades actuales y recuerdan que inclusive se contrató el 18 de septiembre un servicio de catering por 420.000 pesos por la firma de un convenio y entrega de diplomas a Guardavidas”.