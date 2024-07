La Rioja aprobó una reforma constitucional: cuáles son los principales cambios

Los convencionales constituyentes aprobaron la reforma en La Rioja el pasado jueves

Después de meses de debate, la provincia de La Rioja modificó su constitución con el voto afirmativo de la mayoría de los convencionales constituyentes. Los cambios incluyen la limitación de los mandatos de los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la incorporación de la renta básica universal y la incorporación de nuevos derechos ciudadanos.

La reforma constitucional, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, se aprobó el jueves pasado, en la doceava sesión que celebraba la convención constituyente elegida para ese fin. Se modificaron 20 artículos y se agregaron otros 30, con inclusión de derechos y terminología actualizada.

La presidenta de la Convención Constituyente, Ada Maza, encabezó el jueves pasado la última sesión ordinaria. Estuvieron presentes 30 del total de 36 representantes, entre los cuales faltaron quienes pertenecían a la Unión Cívica Radical (UCR), que representaban a la oposición dura.

En el orden del día se trató el nuevo Preámbulo, la sistematización, renumeración y ordenamiento del texto constitucional y, como último punto, las cláusulas transitorias y disposiciones finales. Cada tema fue aprobado por unanimidad. Para que entre en vigencia, tendrá que ser publicada en el Boletín Oficial.

La aprobación se logró prácticamente con el oficialismo que lidera el gobernador Ricardo Quintela. No hubo representantes libertarios, ya que no hubo lista de convencionales en la boleta que encabezó en su momento Martín Menem a nivel provincial.

Por su lado, el sector de Juntos por el Cambio había desertado del proceso en la última sesión, y en la jornada de sanción de la reforma ni se presentó al recinto. El principal argumento fue que se incluyó un tema que no se había establecido en la Ley 10.609 de reforma constitucional, que era la creación de la Defensoría de Víctimas.

Los principales cambios de la nueva constitución de La Rioja

Renta universal básica: se trata de un ingreso de subsistencia destinado a los sectores más vulnerables de la población de entre 18 y 60 años. La implementación y fuente de financiamiento se establecerá por ley. En este punto, participó de los debates el diputado nacional del Frente Patria Grande, Itai Hagman. Periodicidad de los mandatos: tanto el gobernador y la vicegobernadora, como los parlamentarios del poder legislativo, podrán ejercer el cargo durante 4 años y ser reelectos por un período consecutivo. El mismo criterio aplica también a intendentes y concejales. Jueces con mandato limitado: se instituyó un límite de 10 años en el cargo para los jueces, pero quedó abierta la posibilidad de prórroga en el cargo. Paridad de género: en la conformación de listas y la conducción de los partidos políticos se instituye el requisito de paridad entre varones y mujeres. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la legislación nacional, no se estableció la paridad en la sucesión ante renuncias al cargo. Coparticipación municipal: se garantiza la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera que no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna. Además, se establece que los municipios perciban un piso mínimo del 20% de los recursos coparticipables de origen federal de libre disponibilidad y efectivamente acreditados. Asistencia de Víctimas: quien padezca un delito tendrá derecho a ser asistido gratuitamente en el proceso penal a través de un patrocinio jurídico a cargo del Estado. Defensoría de Niños: se definió la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene el objeto de brindar acceso a la justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Nuevos altos funcionarios judiciales: habrá dos jueces en el Tribunal Superior de Justicia, la incorporación de un Fiscal General Adjunto, un Defensor General Adjunto, una jueza electoral y un miembro del Consejo de la Magistratura (representante del sector académico). Incorporación de derechos sociales y comunitarios: se incorporaron los derechos a la igualdad y no discriminación; el derecho al agua, la energía y conectividad; los derechos de cuarta generación; y la perspectiva ambiental en torno al acceso a los bienes naturales. Propiedad, dominio exclusivo y excluyente de los bienes comunes naturales: se restringe al Estado provincial la exploración, explotación e industrialización con distribución de las regalías entre los departamentos en donde se ubiquen los bienes comunes naturales.

La reforma como un “aire fresco”

La jornada arrancó con la aprobación del nuevo “Preámbulo” constitucional, aprobado por unanimidad. La presidenta de la Comisión Redactora, Mariana Nievas, señaló que ese punto resumió el trabajo de reforma de estos 11 meses. “El Preámbulo no se trata de una mera expresión de anhelos o una mera enunciación de principios sino que es fuente interpretativa y de orientación para garantizar los derechos, sus alcances y significado”, expresó.

La miembro informante indicó que el objetivo de ese aparatado fue “garantizar la inclusión, la igualdad, la participación ciudadana, el acceso a la información, la libertad de expresión y una redefinición del rol que pretendemos que cumpla el Estado provincial a partir del 2024″.

“Como así también la concreción de un Estado más igualitario-continuó, justo, con mayor participación, transparencia que genere confianza pública a través de la alternancia y periodicidad sumado a la paridad, a los colectivos de minorías, éstos últimos especialmente mencionados en el Preámbulo, donde reivindicamos y reconocemos la preexistencia de los pueblos originarios”.

A través de un texto “claro” y de fácil comprensión, “esperamos que los jóvenes puedan aprenderlo, quererlo y quien no sea riojano decida querernos”, expuso. “Finalmente, decidimos incorporar el nombre de mujeres y hombres que hicieron historia, con la salvedad de que no significa una enumeración que excluya a los luchadores sociales anónimos, a los luchadores políticos anónimos, a cada riojano que cada mañana se levanta y lucha por sobrevivir y criar a sus hijos y ser cada día mejor y no irse de nuestra provincia”, consideró.

Luego, se aprobó la sistematización, renumeración y ordenamiento del texto constitucional. Y posteriormente, el pleno aprobó las cláusulas transitorias y disposiciones finales.

La presidenta de la Convención Constituyente, Ada Maza

Ya en el tramo final de la sesión, los convencionales tomaron la palabra con el fin de destacar el trabajo y comentar cómo fue el proceso de reforma. “Fuimos elegidos por la voluntad popular en una elección libre y soberana de la provincia de La Rioja y hoy estamos acá, cumpliendo con la responsabilidad encomendada”, sostuvo la convencional Griselda Herrera.

La convencional hizo referencia a la ausencia de sus pares del bloque de Juntos por el Cambio: “Quizás, tal vez por distintas situaciones políticas o por egoísmo hoy no estuvieron sentados en sus bancas cumpliendo con la voluntad popular. No es la voluntad de un partido, es la voluntad popular la que nos da el derecho de venir a estar en estas bancas”.

En la lista de oradores siguieron los convencionales Ariel Puy Soria, quien reafirmó que “no fue una Convención Express”; Marcelo Rodríguez, que consideró a esta nueva Constitución “un aire fresco y un baluarte de la humanización de la política”; y continuaron Gustavo Canteros, Silvia Carrizo, Enrique Mora, Shirley Pece y Lucas Delgado, entre otros convencionales.