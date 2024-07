“Bullrich es una desagradecida con Mauricio Macri”, dijo el nuevo presidente de la asamblea del PRO

El diputado del PRO y titular de la asamblea partidaria, Martín Yeza

Continúan los cruces entre dirigentes y los ahora ex líderes del PRO: el diputado nacional y flamante presidente de la asamblea partidaria, Martín Yeza, dijo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es “una desagradecida con Mauricio Macri” y con la fuerza de color amarillo, y acusó al espacio que quedó cercano a la funcionaria libertaria de haberse “larretizado”.

Yeza relató, en declaraciones a Radio con Vos, que “hace un mes, Bullrich, -el intendente de Tres de Febrero, Diego- Valenzuela y su esposa -la senadora bonaerense Daniela Reich-, que ese entonces era presidenta del PRO en la Provincia, hicieron un acto” junto a referentes libertario “y dijeron que había que hacer una fusión” sin consultar al partido. “No hace falta ser así de despectivo, de desagradecido”, lanzó el legislador nacional.

Luego, el diputado confió que “en 2015, Bullrich no tenía antecedentes vinculados a seguridad y Mauricio confió en ella -la ubicó al frente del Ministerio que hoy conduce, pero para Javier Milei- y atravesó crisis que ahora quedaron en el olvido”. En esa línea, mencionó la causa de Santiago Maldonado y agregó: “Tengan o no razón, muchos entregan la cabeza, pero Mauricio la bancó. Mismo caso con -el policía que defendió a un turista- Chocobar, donde no había el mismo sentido común que ahora”.

Seguido a ello, contó que en 2020 se la eligió a Bullrich como titular del PRO “sin asamblea ni votación y no pasó nada, ya que había confianza entre nosotros” y que “después llegaron las elecciones”, donde Macri “generó un equilibrio institucional para competencia interna” entre Bullrich y el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. “Hay un desagradecimiento en lo personal y, en el sentido político, por no entender que esas formas y método no funcionaron”, señaló Yeza.

El ex intendente de Pinamar además reconoció que esos dos liderazgos durante la compulsa electoral “hicieron pelota muchas realidades donde ganábamos”, con “candidaturas ficticias que aprovecharon la tecnología obsoleta de la boleta sábana y generaron todo tipo de distorsiones”. No obstante, resaltó las figuras de renovación de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Adrián Escándar)

Sobre el futuro en general de las diferentes fuerzas políticas, Yeza opinó que “los partidos, tal como están hoy diseñados, no tienen la capacidad para mejorar la vida de los argentinos”, y advirtió: “Se requiere una renovación generacional y no es sólo cambiar gente grande por joven, sino de ideas”.

En cuanto a Macri, el diputado deslizó que la actitud del ex presidente continúa destinada a “formar nuevos cuadros” y enfatizó: “Ojalá que no esté obligado a hacerlo -una eventual candidatura-, y no lo digo por la coyuntura. Si tiene que volver, es que hicimos mal las cosas”.

Al retomar la discusión con el sector de Bullrich, reiteró que la derrota entre asambleístas fue 116 a 0 -ya no estaban presentes quienes se referencian en la ministra de Seguridad- y que “fusión implica que dejes de existir para fundirte en otra cosa”.

Sobre el final del diálogo periodístico, Yeza dejó en claro que el PRO “es un partido previsible”. Como ejemplos puso estar a favor de la baja de edad de imputabilidad, pero en contra de ir por ese mismo camino para disminuir la franja etaria para las próximas elecciones.

La relación entre Macri y Milei también fue consultada a Yeza, quien manifestó que existe un “diálogo semanal” entre el ex presidente y el actual primer mandatario. De hecho, se cruzarán mañana en el acto en la víspera al 9 de Julio, en Tucumán, aunque aclaró: “Nuestra preocupación es ser eficaces con las ideas. El compromiso es con el cambio, pero es importante que ocurra”.