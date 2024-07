Un sector del peronismo y de la UCR insisten con el tratamiento de la Boleta Única en el Senado

Así es la Boleta Única que se utiliza en Mendoza

Un sector del peronismo y de la UCR reclama que se trate el proyecto para implementar la Boleta Única de Papel, una iniciativa que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y dictamen de comisión en el Senado. Aprobada la Ley Bases, el diputado Florencio Randazzo y el senador radical Maximiliano Abad comenzaron a insistir con que la medida llegue el recinto para convertirse en ley.

“Ya que sacaron la reforma política del llamado Pacto de Mayo, sería bueno que Victoria Villarruel impulse la sesión para darle sanción definitiva a la boleta única (que ya votamos en Diputados) y nos quede claro a todos los argentinos que no mintieron cuando dijeron que iban a mejorar el sistema político”, exigió Florencio Randazzo en sus redes sociales.

Tuit de Florencio Randazzo

Su reclamo se suma al del senador de la UCR Maximiliano Abad, quien consideró que “es el momento de impulsar un nuevo tratamiento en la Cámara Alta, porque es hora de que las elecciones nacionales cuenten con mayores garantías de transparencia, universalidad, equidad, modernización y sostenibilidad ambiental”. “Propiciamos y promovemos un debate público amplio e informado, sin mezquindades, para alcanzar un consenso multipartidario para tratar y modificar una regla sustancial del proceso electoral nacional. Luego será el tiempo de hacer docencia para explicar y difundir este nuevo instrumento de votación garantizado por el Estado. Las experiencias de Mendoza, Santa Fe y Córdoba nos marcan un camino posible”, agregó.

En este sentido, Abad afirmó: “En nuestro país, contamos con interesantes experiencias subnacionales innovadoras que modificaron el instrumento de votación, tres de las cuales (Mendoza, Córdoba y Santa Fe) incorporaron la BUP. La experiencia internacional es abrumadora, más del 80% de las democracias del mundo eligen sus representantes con boleta única, que resulta un método sencillo para el elector”.

“Estoy convencido que se puede mejorar el sistema electoral argentino mediante este cambio en el instrumento de votación. Sería un avance sustantivo para mejorar el sistema electoral, y una señal más de que nuestro país pretende estar a la altura de las demandas ciudadanas y que puede regenerar una relación virtuosa entre representantes y representados”, concluyó el senador.

"A fines de 2023 intentamos darle sanción definitiva en el Senado, pero las mezquindades político partidistas lo impidieron”, alertó Maximiliano Abad

Desde la oposición aseguran que, de avanzar con la Boleta Única, habrá mayor transparencia electoral “ya que se eliminan y desalientan prácticas fraudulentas como la adulteración, destrucción o robo de boletas y el voto cadena”. “Universalidad de la oferta electoral, porque se garantiza que todos los partidos/candidatos estén siempre presentes y disponibles en la oferta electoral; equidad, porque la presencia en la oferta electoral ya no depende de la capacidad económica de cada fuerza política para la impresión de sus propias boletas; y ahorro de recursos financieros en la impresión de boletas y sostenibilidad ambiental, porque se reduce de manera significativa el uso de papel y de tinta”.

Como adelantó Infobae, el Gobierno empezó a trabajar este lunes en el paquete electoral para después del receso de invierno. Por la complejidad de la logística, los cambios en materia electoral deberían ser aprobados antes de noviembre para que lleguen a implementarse en las elecciones del 2025. Si no, podrían quedar directamente para las presidenciales del 2027. “Hay procesos licitatorios para la impresión de boletas o la compra de urnas que empiezan en octubre o en noviembre de este año”, resaltaron desde la Casa Rosada.

La Cámara de Diputados ya dio media sanción al proyecto de la boleta única papel en junio del 2022. Fue impulsado por Silvia Lospennato y contó con la colaboración no solo del PRO y la UCR, si no también de legisladores del interior del peronismo no kirchnerista. Se tomaron los modelos de boleta de Córdoba y Santa Fe. En enero de este año, el Senado le dio a esa media sanción dictamen de comisión con la firma de una docena de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la UCR y también del PJ. Entre ellos, Pablo Blanco y Abad (UCR); Guadalupe Tagliaferri (PRO); Edgardo Kueider (PJ), y Natalia Gadano, de la Alianza por Santa Cruz.