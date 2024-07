Con el acto en San Vicente, Kicillof dio otro paso en su construcción nacional y escenificó la tregua con Máximo Kirchner

Axel Kicillof cerró el acto de mayor volumen que el peronismo realizó para homenajear a Juan D Perón (Fotos: Maximiliano Luna)

“Tenemos que construir una alternativa”. La palabra del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sobre el escenario dispuesto para el homenaje al ex presidente Juan Domingo Perón, que se llevó adelante este lunes en San Vicente, fue una muestra que de que el objetivo del encuentro no solo fue la cuestión de efeméride.

El mandatario cerró el acto que la provincia de Buenos Aires organizó con motivo del 50° aniversario del fallecimiento del tres veces presidente y que convocó a la CGT; a los movimientos sociales como el Movimiento Evita o la CTEP, a las dos CTA; al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; a la senadora nacional Lucía Corpacci, intendentes bonaerenses, diputados y senadores nacionales y bonaerense y funcionarios provinciales. Los organizadores calculan que alrededor de cinco mil personas se dieron cita este lunes en el municipio que gobierna Nicolás Mantegazza. Durante su discurso que empezó cerca de las 13 h, la militancia, tímidamente, cantó por Kicillof.

Antes de la palabra del bonaerense, tanto Quintela como Corpacci pidieron por la unidad. El mensajes es hacia el PJ bonaerense. Es que los vaivenes de distintos dirigentes que integran La Cámpora o el sector más cercano a Kicillof que integran intendentes y funcionarios provinciales son notorios. “Unidad hasta que duela. Que nadie se haga el distraído; es la unidad que tenemos que construir cada uno de nosotros en nuestro territorio”, planteó la senadora nacional.

Lucía Corpacci en el escenario

El gobernador riojano hizo una consideración similar. “Es la obligación nuestra volver a empatizar con nuestra comunidad. Hoy es una obligación ser peronista”. También le agradeció a “Axel y Vicky” la invitación. Se refería a la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. El jueves Quintela participará de la propuesta de declaración de interés legislativo al libro de Juan Manuel Abal Medina “Conocer a Perón”.

Por eso, la presencia de Máximo Kirchner -en un contexto en el que el peronismo bonaerense se encuentra sumergido en un debate interno y con diferentes sectores construyendo en el territorio hacia las elecciones del año que viene- es la cristalización del diálogo existente entre él y el gobernador que, sin embargo, no implica un acuerdo. A la hora de los agradecimientos, Kicillof le dedicó una línea “al presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires”. Pero no lo nombró. Luego sí, hubo un reconocimiento al líder de La Cámpora de manera explícita en su cuenta de X.

Kirchner siguió el acto desde la primera fila y escoltado por intendentes afines como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús) y Mayra Mendoza (Quilmes); además del senador nacional, Eduardo De Pedro. Más lejos se ubicaron los ministros e intendentes más cercanos a Kicillof como Mario Secco (Ensenada), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) o Carlos Bianco (Gobierno), entre otros. Casualidad o no, un plano de la transmisión fue en una pantalla partida en tres con Kicillof en el centro. De un lado, Mayra Mendoza y del otro, el ministro de Infraestructurita bonaerense, Gabriel Katopodis. El mandatario bonaerense no tiene reelección. Todavía no se plantea -con fuerza- quiénes serán los posibles nombres a sucederlo. Esos nombres son algunos de los que pueden aparecer dentro del universo peronista kirchnerista. Pero no lo únicos.

Máximo Kirchner

“Algunos pensaran que estamos para recordar el pasado. Si vinimos tantos es porque estamos para construir el futuro”, expresó el gobernador bonaerense. Antes de que empiece hablar llegó a escucharse entre la militancia el cántico “hay que bancar a Kicillof...”.

Hoy, en el marco de la discusión interna, algunos dirigentes ven en Kicillof la posibilidad de una conducción real. Otros toman distancia y un tercer sector, algo reacio a la forma de construcción de La Cámpora, esperan que el mandatario se ponga al frente del proceso pero reconocen que el mandatario provincial aún reporta y se encolumna detrás de la ex presidenta Cristina Kirchner. Este lunes, el gobernador deslizó que fueron “Néstor y Cristina”, los que volvieron a las banderas del peronismo tras la experiencia de la década del 90′. Otro gesto: el acto terminó con la marcha peronista y le siguió el cántico de la gente “junto a Néstor y Cristina, la gloriosa JP...”.

La militancia se hizo presente este lunes por al mediodía en la Quinta de San Vicente

Milei fue objeto de crítica en los discursos. Todos propusieron construir una alternativa hacia adelante. El acto de hoy pareció ser un puntapié en ese sentido. “Estamos convencido que el peronismo es el nombre de la alternativa de la patria a futuro”, planteó Katopodis. La complejidad es quien conduce esa alternativa. “El peronismo está en un modo menos horizontal, menos vertical y eso nos obliga a tener más responsabilidad. Lo que nos tiene que quedar claro es que el peronismo va a encontrar su camino par ser alternativa y cerca de la gente”, agregó el funcionario.

La idea del acto fue de los ministros cercanos a Kicillof. La formalidad fue la inauguración de la puesta en valor del Museo Histórico Provincial 17 de Octubre Quinta-San Vicente. Kicillof junto a Quintela, la vicegobernadora Verónica Magario; la presidente del Instituto Cultural, Florencia Saintout; la asesora general de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez.

Acaso Massa y su Frente Renovador fue el gran ausente del acto de este lunes. “Fue un acto para el peronismo, todo el que se consideraba peronista estaba invitado”, buscó desdramatizar luego uno de los organizadores. “Son parte de esta gran alternativa. Sergio -Massa- es un actor muy importante en esta reconstrucción que tenemos y va a ser fundamental”, lanzó Katopodis. Lo cierto es que durante el fin de semana, desde el FR explicaron que no asistirían al acto de este lunes porque “no queremos ser rehenes de ningún tironeo interno ni de unos ni de otros”, y porque “creemos que más que actos para escucharnos entre nosotros debe haber un ámbito que ordene nuestra acción frente al daño que produce Milei a la sociedad Argentina, a la Provincia y a sus municipios en particular”.