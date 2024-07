Duro discurso del titular de la AMIA, a 30 años del atentado: “No aprendimos nada”

Guillermo Amos Linetzky

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados sesionó esta tarde en conmemoración del 30° aniversario del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), encuentro al que fueron invitadas autoridades comunitarias y familiares de las víctimas del ataque terrorista.

El próximo 18 de julio a las 9:53 de la mañana volverá a sonar la sirena que desde hace 30 años los familiares de las víctimas de la AMIA escuchan como recordatorio que a esa hora explotaba un bomba que dejaba como saldo 85 muertos. Y también que desde hace 30 años esperan que la justicia argentina encuentre y juzgue a los culpables, materiales e ideológicos, así como también locales y extranjeros.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de los diputados miembros de la comisión, familiares de las víctimas, legisladores porteños y la canciller Diana Mondino, las presentaciones estuvieron a cargo de la legisladora por el PRO y presidenta de la comisión, Sabrina Ajmechet.

Todos los 18 de julio se homenajea a las víctimas del atentado

“Esto es extraordinario”, dijo la legisladora. “Teníamos una deuda en el Congreso, que tiene que ver con entender que el atentado a la AMIA como a la Embajada fueron contra el pueblo argentino, por eso era necesario traerlo a esta Cámara. Esto sucedió hace 30 años y no obtuvimos ni verdad ni justicia. Son deudas pendientes”, agregó la diputada luego de señalar que esperaba que pronto el gobierno argentino declare a Hamas como una organización terrorista.

“Pasamos de la firma del Memorándum con Irán a que el Poder Judicial diga que Irán es un estado terrorista. Esto también se lo debíamos a las victimas y sus familias”, añadió.

Por último, y en línea con el posicionamiento que suele desplegar el presidente Javier Milei, Ajmechet señaló que los atentados y quienes atacaron el edificio de la AMIA “buscan terminar con el estado de Israel y con los judíos en todo el mundo”. “Pero es también un ataque contra occidente, las democracias de occidente nos tenemos que unir contra el terrorismo”, cerró.

Aunque Ajmechet introdujo el memorándum, quien tuvo fuertes palabras contra el Estado argentino fue el actual titular de la AMIA, Guillermo Amos Linetzky, quien resaltó la empatía y resiliencia a nivel individual de las familias “que son un ejemplo”, pero señaló que el Estado no estuvo ni está a la altura.

“El Estado no ha tenido un cambio positivo, no se aprendió ni está a la altura de las circunstancias. No entendemos como no se pudo evitar un atentado que vino dos años después de otro. Cómo puede ser que una fiscalía abocada en el 100% al caso no mostró resultados” explicó.

Pero el punto que generó mayor incomodidad porque interpeló a los legisladores presentes fue cuando Linetzky los señaló directamente. “La causa AMIA está a cargo de un juez temporal porque no se ponen de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para nombrar al juez para este cargo. Los legisladores tienen que preguntarse que pueden hacer para aprender de lo que vivimos. La legislación argentina no es adecuada para investigar, perseguir y prevenir este delito”, les disparó el representante de la AMIA.

“Cuando el avion venezolano-irani aterrizó en la Argentina el juez que tuvo que investigar lo tuvo que hacer con legislación vieja. Estamos lejos, no aprendimos nada”, agregó.

Por último, Linetzky señaló que “la verdad tiene que ser absoluta, necesitamos saber la verdad como sociedad, como país”.

Quien recogió el guante fue el legislador Fernando Iglesias, que luego de señalar que las complicaciones para nombrar a los jueces fue porque “hemos tenido diferencias para designarlos entre los que proponían pactos de impunidad y los que no” y adelantó el compromiso de ayudar “desde el Parlamento” y también “desde el Ministerio de Seguridad”.