Lousteau marcó diferencias entre Cristina Kirchner y Victoria Villarruel: “Ella es abierta, tiene buena relación con todos los bloques”

El senador radical defendió su rol en la discusión por la Ley Bases y habló del caso de Lucila Crexell: “Es la peor casta”

Tras haber sido uno de los protagonistas principales del debate de la Ley Bases en el Senado, Martín Lousteau recordó su vínculo con Cristina Kirchner cuando era vicepresidenta y la comparó con la actual vice, Victoria Villarruel.

En declaraciones a Cenital, el economista radical fue consultado por su relación con la actual titular de la Cámara Alta y respondió marcando las diferencias con su antecesora en el cargo. Lousteau retrocedió en el tiempo a los meses de pandemia cuando se llevaban a cabo sesiones remotas, para señalar que “nunca” pudo conversar con CFK: “Tenía que hablar con el resto de las personas alrededor para tratar de ordenar (el trabajo parlamentario). No conocía el despacho del presidente del Senado”.

“Entonces, el primer punto es que hay una dinámica muy distinta, porque si yo le escribo a Villarruel ‘tengo un tema para conversar’, me dice ‘venite mañana’”, continuó remarcando que con la compañera de fórmula de Javier Milei sí pudo “conocer el despacho” de la titular de la Cámara. “Entonces eso genera un cambio importante”, agregó.

En segundo lugar, Lousteau reconoció que “frente a presiones de su propio gobierno”, la vicepresidenta “se mantiene en cosas que son institucionales, que le parecen importantes”. “Después, obviamente me parece que ella tiene una visión distinta que la libertaria, es una nacionalista, católica, de derecha clásica, digamos. Obviamente, discrepo con muchas de esas ideas, pero como digo siempre, me junto siempre a hablar con cualquiera porque no es como un virus, una idea, si no te gusta no es que se te va a contagiar, ¿no? Y en ese sentido, ella es abierta y tiene buena relación con todos los bloques”, destacó.

Con un mensaje conciliador, el senador radical cuestionó que en los tiempos actuales la política debata “en canales de televisión” y en Twitter porque “entonces no hay posibilidad de tener una conversación de verdad”. “Lo que hay es un griterío ¿Qué posibilidad hay de llegar a un acuerdo? Ninguna. Eso es lo que destruye, en mi opinión, al Estado”, planteó. “No puede ser que no podamos hablar con el que está del otro lado”, lamentó.

Este domingo, Lousteau defendió su participación en el debate de la Ley Bases. Explicó que dio quórum “por varios motivos”, entre los cuales mencionó haber presentado “dos dictámenes con modificaciones muy profundas a las dos cosas que mandó el Poder Ejecutivo”; y que a su vez consideró que “la estrategia de no dar quórum es una estrategia dilatoria” en la que termina habiendo “negociaciones” entre el oficialismo y la oposición: “Alguien o algún sector dice ‘no voy a dar quórum’ y ves que van convenciéndolos con cosas”.

“No voy a negociar lo que creo. Ni porque me presionan, ni porque me ofrezcan un cargo, ni por una garantía, una lista, ni porque alguien me haga una tapa en contra. Si yo voy a votar algo que está mal y que está mal porque es la moda del momento y porque la moda del momento me lleva a una comodidad electoral, le estoy haciendo un daño primero al país y segundo un daño al cargo que ocupo”, criticó.

“Si yo creo que la ley está mal y mañana vienen y me ofrecen un cargo y voto la ley. Para mí esa me parece la peor de las castas. Esa es la que, amparada en el anonimato, en que no lo conocen, va y se lleva prebendas y privilegios a cambio de hacer algo en lo que no cree”, continuó.

Lucila Crexell

En ese sentido, fue consultado por el caso de Lucila Crexell, la senadora a la que el propio oficialismo admitió haberle ofrecido el cargo de embajadora ante la Unesco a cambio de su apoyo a la Ley Bases. “Fue muy raro lo que pasó, yo me enteré de golpe”, manifestó el economista. “Yo la vi a ella que votó en contra del DNU, que estaba en contra de ciertas cosas, y un día surgió esto, este rumor después confirmado del ofrecimiento”, relató.

Lousteau reveló que tras enterarse del rumor, le mandó un mensaje de WhatsApp a la senadora neuquina: “Ella me dijo ‘no sé, estoy en México’. No seguí la conversación porque me llamó mucho la atención”.

“Para mí es muy malo para la política. Esa es la peor casta. Si votas algo en lo que no crees, votas a favor, algo en lo que no crees porque te dieron algo, para mí te estás llevando un privilegio por estar en la política. Tergiversando lo que de verdad crees. Esa es la peor casta”, concluyó.