El gobierno de Axel Kicillof anunció que suspende el programa de viajes de egresados gratuitos

Carlos Bianco, conferencia de prensa sobre viajes de fin de curso

El gobierno bonaerense suspendió el programa de viajes de egresados gratuitos. Lo anunció ayer el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Nos hemos visto obligados a que algunos programas, los más novedosos, innovadores, con un impacto importante sobre las condiciones materiales de vida del pueblo, y en sectores como el gastronómico, el hotelero, o el turismo, este año no lo vamos a poder llevar adelante”, indicó.

Según el funcionario de Axel Kicillof, esta medida tiene relación con un “recorte financiero” del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, que estimó en 1.7 billones de pesos. “Cuando te recortan una cantidad semejante hay que acomodar la estructura de costos, gastos e inversiones”, sostuvo en conferencia de prensa.

En esta línea, Bianco también informó la suspensión del programa Conectar Igualdad Bonaerense. “No tenemos los ingresos porque nos los recortó el gobierno nacional” dijo.

“Hace tres años veníamos estableciendo estas políticas, incrementando los viajes. Tuvimos récord de viaje de egresados, y no sólo era una política para premiar a aquellos que hacía el esfuerzo para terminar la secundaria, porque muchas familias no llegan a fin de mes, no tienen para poner un plato de comidas en sus meses y menos tienen para pagar un viaje de fin de curso, sino que también era una política de fomento productivo”, señaló Bianco.

Reclamo formal a Caputo

En medio del enfrentamiento con la Casa Rosada por los fondos, como la eliminación de las transferencias no automáticas y la neutralización de la obra pública que se desarrollaba en Buenos Aires y era potestad de la Nación, Bianco y el ministro de Infraestructura de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, se trasladarán a la sede de Economía, acompañados de 30 intendentes provinciales, para entregarle un petitorio al ministro Luis “Toto” Caputo.

Viajes de fin de curso

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante una presentación del programa ReCreo, que organizaba viajes de egresados gratuitos (Twitter: @Kicillofok)

A principios del año pasado, el propio Kicillof anunciaba la tercera edición del programa, que permitía a los alumnos bonaerenses realizar un viaje de egresado de manera gratuita, incluidos aquellos estudiantes que asistían a escuelas privadas.

“Algunos tienen posibilidad económica, algunos tienen posibilidades, pero la gran mayoría no. Es cerrar un ciclo, tiene un valor educativo”, detallaba en aquel momento, con la aclaración de que el Gobierno solventa el programa a través de los hoteles, de las compañías de viaje, de los operadores turísticos, de los parques temáticos. “No es que le damos plata en el bolsillo a los pibes o les depositamos en sus cuentas”.

El programa constaba de un paquete turístico que incluía el hospedaje en un hotel 3 estrellas o superior durante 3 noches y 4 días, transporte hacia y desde el destino, traslados internos, las 4 comidas diarias, dos excursiones diarias, un adulto acompañante cada 20 estudiantes y un coordinador cada 35 estudiantes.

En la segunda etapa del programa, que terminó en diciembre de 2022, se incluyó a 2 mil estudiantes de 111 escuelas especiales. Ese año, fueron 110.000 jóvenes los que viajaron, de un total de 220.000 estudiantes que transitaron el último año de la escuela secundaria. Los distritos que más estudiantes recibieron fueron La Costa, General Pueyrredón, Monte Hermoso, Pinamar y Villa Gesell; mientras que los municipios desde los que más jóvenes viajaron fueron La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes y Merlo.