La interna del PRO llega a los municipios y Patricia Bullrich avanza con actividades cerca de los libertarios

Patricia Bullrich junto a Diego Valenzuela

La decisión de un grupo de Legisladores del PRO de la provincia de Buenos Aires de formar un bloque de Diputados llamado PRO Libertad -en una acción espejada también en el Senado bonaerense y que fue empujada por la directiva de la ministra de Seguridad de la Nación y ex candidata presidencial del espacio, Patricia Bullrich- se replicará en diferentes concejos deliberantes. Es decir, también se romperán los bloques de concejales PRO.

Es cuestión de tiempo. En La Plata se dio el primer paso. En el concejo deliberante de la capital provincial, se desprendió del bloque del PRO, la concejal María Belén Muñoz, que este martes presentó una nota por mesa de entrada anunciando la creación del unibloque “PRO Libertad”, en consonancia con lo que ocurrió en la Legislatura bonaerense. Muñoz integra el espacio del ex senador bonaerense y actual titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan.

“Saludamos la decisión que tomaron los legisladores bonaerenses y acompañamos el proceso de cambio profundo impulsado por Javier Milei y Patricia Bullrich”, remarcó la concejal platense.

Desde el sector que empuja el espacio PRO Libertad aseguran a Infobae que la jugada se replicará con el correr de los días en otros municipios, donde Bullrich tiene referentes propios.

Este martes, como había adelantado este medio, Florencia Retamoso, Oriana Colugnatti, Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio y Abigaíl Gómez oficializaron su salida del bloque de diputados bonaerenses del PRO y la creación de la bancada PRO Libertad. Mientras que en el Senado, hizo lo propio la senadora Daniela Reich, que es también hasta el momento la presidenta del PRO bonaerense y además es la esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; uno de los intendentes que trabaja en el acercamiento con La Libertad Avanza.

Días atrás, varios integrantes del partido presentaron su renuncia. Allí se anotaban intendentes como Soledad Martínez (Vicente López); diputados nacionales como Martín Yeza. Una estrategia empujada por el ex presidente Mauricio Macri para vaciar el partido a nivel provincial, llamar a renovación de autoridades y ungir al diputado nacional, Cristina Ritondo como el nuevo presidente partidario; y así dejar a Bullrich al costado del camino.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez junto al ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri

La ministra de Seguridad trabaja en la llegada formal a La Libertad Avanza, pensando también en las elecciones del año que viene y como respaldo -hoy casi incondicional- a la gestión de Javier Milei. “La realidad nos exige decir con claridad dónde estamos parados. Hay sólo dos opciones reales: o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor. Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, el cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos”, dice parte del texto que los legisladores del bloque PRO Libertad hizo correr este martes para oficializar la salida del espacio PRO.

Bullrich dijo que las renuncias masivas fueron “un golpe de Estado” al mandato de Daniela Reich. Ritondo contestó que “en el PRO de la Provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año. Se llamará a elecciones como lo establece el Estatuto de forma estrictamente legal. Dentro de la ley, todo”.

Uno de los episodios que empujó la cadena de renuncias dentro del PRO bonaerense fue el acto que Bullrich junto a Valenzuela encabezaron días atrás en el municipio de Esteban Echeverría que se presentó como “Apertura Republicana, liberales del PRO”. A ese escenario también se subió Sebastián Pareja, quien es subsecretario de Integración Socio Urbana del gobierno nacional; pero más allá de eso el armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, por orden y decisión de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El destinatario de esa foto fue Mauricio Macri

El encuentro que Bullrich llevó adelante junto a Sebastián Pareja (LLA) y algunos dirigentes del PRO

No será la única imagen de esas características. Según pudo saber este medio, en las próximas horas podría replicarse una composición parecida a la del último fin de semana; Patricia Bullrich, con integrantes del PRO que están encolumnados en su figura y algún dirigente de La Libertad Avanza.

Los libertarios vienen construyendo su propio armado en la provincia de Buenos Aires por instrucción de Karina Milei. El encargado es Pareja, quien por su rol ya más nacional también delega algunas tareas -como son agrupar a diferentes sectores y demás militantes- en el diputado provincial por la Quinta sección electoral, Alejandro Carrancio.

El objetivo es darle musculatura al sello propio de LLA y desde ese lugar sentarse a negociar con el sector de Bullrich e incluso con el PRO que se quedó con la marca amarilla original. Uno de los más críticos a la jugada de la funcionaria nacional y el intendente de Tres de Febrero es el diputado nacional y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza. Muy activo con este tema en sus redes sociales posteó: “el Pro es el partido que nos dio la oportunidad a un montón de personas que creíamos en la importancia de crear un estilo político moderno, propositivo, en equipo, invitando a la ciudadanía odiada de la política a que fuera parte. Algunos quieren destruir eso”. La discusión interna recién comienza.