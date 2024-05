Legislatura porteña: volvieron a designar a Ramiro Marra presidente de bloque de LLA, pero lo impugnaron

Marra asumió la presidencia del bloque de LLA y lo impugnaron

La Legislatura porteña volvió a ser un escenario de pujas e internas de La Libertad Avanza. Durante la sesión de este jueves, un grupo de legisladores presentó una nota para que Ramiro Marra vuelva a ser el jefe de bloque, pero una diputada cercana a Karina Milei lo impugnó. Se trata de María del Pilar Ramírez, quien mantiene un buen vínculo con la secretaria general de la Presidencia y hoy ostenta el puesto que se pretendía otorgar al economista.

Ramírez advirtió en la sesión ordinaria que “los diputados Marra, Reta y Casielles no se encuentran legitimados para realizar ninguna presentación con relación al bloque LLA, dado a que no forman parte del mismo al no haber suscripto la nota de fecha 6 de marzo 2024″. “Hasta tanto sea resuelta la presente impugnación se deberá mantener la composición y autoridades del bloque LLA conforme a los que resulta de la nota de fecha 6 de marzo”, agregó.

Lo llamativo del caso fue que Ramírez leyó la nota de impugnación sentada al lado del propio Marra, quien escuchó a su compañera de banca entre risas y burlas. Además, hubo un pedido especial para que intervenga en el asunto la Junta de Interpretación y Reglamento: “Hasta tanto sea resuelta la presente impugnación se deberá mantener la composición y autoridades del bloque LLA conforme a los que resulta de la nota de fecha 6 de marzo”, completó.

Ramiro Marra fue impugnado en la Legislatura porteña

Marra había sido apartado de la jefatura el pasado 6 de marzo. Ese miércoles por la tarde, Javier Milei lo recibió en la Quinta de Olivos para conversar personalmente sobre el desplazamiento.

Al mandatario y al broker los une una relación de larga data. Se conocen desde hace dos décadas y juntos comenzaron en 2021 el periplo de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, que catapultó a Milei a la Cámara de Diputados de la Nación y le permitió hacer base para su campaña de cara la Presidencia.

La cercanía que mostraron a lo largo de los últimos tres años hacía creer que Marra tendría un rol clave en el Poder Ejecutivo. De hecho, en un principio se especuló con la posibilidad de que fuera designado al frente de la AFIP. Sin embargo, continuó como titular del bloque en la Legislatura, cargó que ocupaba desde fines de 2021.

Marra fue perdiendo terreno en la estructura del oficialismo a la par que mantenía una relación tirante con Karina Milei. Tras anunciarle que no continuaría más al frente del espacio y que seguiría como un legislador más, Javier Milei decidió sumarlo como uno de los integrantes del Consejo de Asesores Económicos; un grupo creado con la intención de planificar políticas económicas y medidas a largo plazo, que ha tenido nula actividad desde que se anunció semanas atrás.

María del Pilar Ramírez

En la Legislatura porteña, La Libertad Avanza cuenta con nueve integrantes, de los cuales dos responden a Oscar Zago -Edgardo Alifraco y Sandra Rey-. En medio de las disputas en el Congreso por la Ley Bases, el ex presidente del bloque de Diputados de la Nación amenazó con arrastrarlos a la conformación del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Un gesto que elevó la tensión en la interna que protagoniza con un sector del oficialismo referenciado en Karina Milei y Martín Menem. Mismo sector que expresó su disconformidad con el desempeño que venía teniendo Marra al frente del bloque de la Ciudad.

La salida de Alifraco y Rey hubiese significado otra ruptura del oficialismo. Para evitar ese quiebre, como moneda de cambio, reclamaron la vuelta del broker y ex candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, a la presidencia del espacio que estas semanas estuvo bajo la conducción de María del Pilar Ramírez.

Cercana a la hermana de Javier Milei, Ramírez cuenta con un extenso CV vinculado a la administración pública. Estuvo ligada al dirigente kirchnerista Mariano Recalde; llegó a ser gerente de Marketing en Aerolíneas Argentinas; fue coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa del Banco Provincia durante la gobernación de Daniel Scioli, y previamente ocupó el puesto de jefa de Responsabilidad Social Corporativa y Apoyo Institucional de Provincia Seguros. Entre los años 2004 y 2006 fue la jefa de asesores de la entonces senadora camporista María Laura Leguizamón y colaboró en el Ministerio de Justicia de la Nación durante la presidencia del difunto Néstor Kirchner.

Más allá de la disputa interna con Karina Milei, el desempeño de Ramírez tampoco había conformado al interior del bloque, por lo que hace algunas semanas los integrantes de LLA consensuaron el retorno de Marra a la jefatura del espacio.