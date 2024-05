Pese a las diferencias entre Milei y Lula, Mondino aseguró que “Brasil es indiscutible como socio comercial”

Lula Da Silva y Javier Milei no tienen relación, según señaló la propia canciller

Horas antes de su viaje a Estados Unidos, la ministra de Relaciones Exteriores de la Nación, Diana Mondino, envió un nuevo gesto al país más importante para Argentina en la región. “Brasil es indiscutible como socio comercial”, se sinceró la canciller durante una charla que brindó anoche ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Había sido convocada por Francisco de Santibañes, titular de esa entidad, sobre los desafíos que tiene Buenos Aires en el G20. Compartió la exposición con Federico Pinedo, asesor de la Cancillería y sherpa argentino ante ese organismo internacional.

La titular del Palacio San Martín aprovechó el auditorio para reforzar la voluntad de Argentina respecto a cuidar el vínculo comercial con el gigante sudamericano, que representa un activo para la balanza comercial de la Casa Rosada. La canciller reconoció que “aún no hay una relación” entre el presidente, Javier Milei, y su par brasilero Luiz Inácio da Silva. No obstante, destacó que existe una “maravillosa relación de cancilleres”, por su diálogo diplomático con Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.

“Alberto Fernández y Lula se llevaban muy bien, sin embargo, no tuvimos grandes avances en la relación con Brasil”, apuntó Mondino contra el ex Presidente. Recordó que Vieria abrió las puertas de Itamaraty un domingo para atenderla. “Hablamos sobre un montón de temas”, ponderó. Fue el 26 de noviembre de 2023, cuando viajó a Brasilia para llevar la invitación al presidente brasilero a la asunción de Milei. Fue una reunión en la que participaron Daniel Scioli, actual ministro de Turismo y por entonces embajador en Brasil, y Julio Bitello, el representante diplomático de da Silva en Buenos Aires.

“Tenemos una agenda bilateral conjunta enorme que irá avanzando rápido. Hay un interés en que esto funcione. Brasil como socio comercial es indiscutible y su presencia internacional, sobre todo con los BRICS, es enorme”, destacó Mondino y aclaró: “Tenemos una alineación en casi todos los temas y en los que no, lo hemos dicho: vos para acá y yo para allá”. En ese marco, la canciller deslizó que el Palacio San Martín continúa las gestiones para tender puentes entre Milei y Lula.

Son declaraciones que se dan en la misma semana que Alberto Fernández estuvo en Brasil reunido con Lula. Una foto que se vio con atención en Balcarce 50, aunque procuraron no “mezclar las cosas”. Milei conoce que su predecesor tiene una relación personal con el líder del Partido de los Trabajadores que data de antes de haber sido presidente de Argentina. Pese a que las diferencias axiológicas entre el libertario y el titular del Palácio do Planalto son abismales, la Cancillería aplica pragmatismo diplomático para priorizar la cooperación y el vínculo comercial.

La agenda del G20

Durante su exposición en el CARI, Mondino y Pinedo detallaron los temas a tratar en la cumbre de presidentes del G20 que tendrá lugar entre el 18 y el 19 de noviembre en Río de Janeiro. Los tres ítems a deliberar este año son inclusión social y lucha contra el hambre, transición energética y desarrollo sostenible, y reforma de las instituciones de gobernanza global. La agenda hace un hincapié fuerte en lo económico, el ambiente y el cambio climático y, por último, un tema sensible: reformar instituciones financieras globales (como el FMI y la OMC), pero sobre todo modificar la composición del Consejo de Seguridad de la ONU. Brasil quiere ingresar como miembro permanente a ese selecto grupo de países como veto.

En julio se reunirán los sherpas del G20 para debatir la Declaración de presidentes, el documento final de la cumbre firmado por los líderes de los países integrantes que establece los instrumentos y objetivos implementar. Pinedo reveló que este año buscan hacer una “declaración corta y política”, que luego será ampliada con anexos.

Durante el año, los ministros de economía y presidentes de los Bancos Centrales van delineando los acuerdos que rubricarán al final los Jefes de Estado. Los sherpas se ocupan de articular los nexos políticos y los temas no económicos del G20. Mientras que los cancilleres son los representantes formales de la diplomacia de cada país.

El G20 nació a finales del siglo XX como un organismo centrado en lo económico, centrado en mitigar crisis financieras. Con los años creció, incorporó nuevos socios y se convirtió en uno de los organismos más importantes del sistema internacional. Al punto de que hoy sus temas van mucho más allá de lo financiero. La agenda del G20 es la agenda global. Incluso, en algunos puntos ese foro tiene tanta incidencia como las Naciones Unidas.

Mondino defendió durante su exposición en el CARI la política económica de Milei. “Lo económico pasó de algo estrafalario a algo extraordinariamente mejor”, sostuvo la canciller. “Sin macroeconomía ordenada no hay ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión”, agregó. Se apoyó en la economía, que es su tema de especialidad. Pero lo hizo como modo de argumentar que la política interior de Argentina está “alineada” con la política exterior y la agenda del G20.

“Los objetivos de Argentina en política interna están absolutamente alineados con las posiciones internacionales del país en el G20″, enfatizó Pinedo en ese sentido y amplió: “La destrucción de la inflación es un objetivo central del Gobierno”.

Una defensa crítica del Mercosur

La jefa de la diplomacia de Argentina llamó a fortalecer el Mercosur aunque pidió un “shot de adrenalina o suero de rejuvenecimiento”. Para la canciller, la unión aduanera regional lleva 20 años sin actualizar “infinita cantidad de temas”.

En ese sentido, pidió avanzar más allá de lo comercial y “agregar otras potencialidades que no tenemos como la libre circulación de personas, bienes y capital”. En esa línea, aseguró que van a “empezar por arreglar los puentes y pasos fronterizos” como forma de afianzar los vínculos con Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia.

