Reapareció Ginés González García, criticó a Milei, a Alberto Fernández y admitió: “Seguramente alguna macana he cometido”

El ex ministro de Salud, Ginés González García

“Uno siempre hace macanas cuando se deciden 20 cosas por día, seguramente alguna macana hice y hay que tener conciencia de eso. Fue un momento muy especial de la argentina”. Con esa frase, el ex ministro de Salud durante el gobierno de Alberto Fernández, Ginés González García, recordó su gestión en la pandemia del coronavirus, que estuvo signada por su renuncia abrupta tras la denuncia de haber montado un vacunatorio irregular en su ministerio.

“Estoy acusado por nueve vacunas”, aseguró el ex funcionario en diálogo con Radio 10. El pasado 16 de abril, debió declarar en el marco del expediente judicial y, en aquel momento, reconoció que permitió que se vacunen contra el coronavirus personas que se comunicaron directamente con él. “Sólo autoricé la vacunación de 9 personas que lo solicitaron a través de mi secretaría privada”, informó. En ese grupo se encuentran los entonces diputados nacionales Eduardo Valdés y Jorge Taiana, el periodista Horacio Verbitsky y se suma el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia.

González García justificó esa decisión. Dijo que cumplían los requisitos para hacerlo y que habían “fracasado en vacunarse en sus respectivas jurisdicciones locales”. Así consta en la declaración y en el escrito de 119 páginas que presentó como parte de su descargo. La defensa del ex funcionario pidió su sobreseimiento de la causa por inexistencia de delito.

Consultado hoy por la denuncia, González García sostuvo que “se convirtió en una porquería” y que las nueve vacunas “estaban autorizadas, correspondían por ser personal estratégico y que fueron vacunados cuando ya había 35.000 vacunados en esa categoría”.

A su vez, destacó el comportamiento de la población argentina en la pandemia y dijo que “fue extraordinario”. “No es orgullo la palabra correcta, porque fue una tragedia, pero hicimos mucho y bastante bien para que el efecto fuera el mínimo. Nadie valora lo que podría haber pasado”, sostuvo.

Su salida del Gobierno

González García está acusado de tres hechos de los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes. El retiro de esas 10 dosis del Hospital Posadas, las cinco vacunaciones a la familia Duhalde y la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas. En aquel momento, cuando comenzó a escalar la polémica, el entonces presidente Alberto Fernández resolvió pedirle la renuncia.

“Cuando en lugar de darme la oportunidad de explicar se me pidió la renuncia me quedé sin la chance de defenderme. Fue muy duro y me dio mucha pena”, lamentó.

Las críticas a Milei

En otro pasaje del reportaje, Ginés González García cuestionó las políticas actuales en materia de política sanitaria, pero de manera puntual el precio de los alimentos. “La salud publica está complicada, con bajo presupuesto. El Gobierno está de observador, confiando en el mercado, que no es un sistema de valores”, afirmó.

Y completó: “Romper con las regulaciones y dejar que hagan lo que quieran se ve con esta catástrofe que se ve todos los días. El problema de la salud es el acceso a los medicamento y los precios, hay que tener una intervención generosa del estado, importante”.