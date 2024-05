PJ bonaerense: el llamado a elecciones de Máximo Kirchner causó sorpresa y reabrió una vieja disputa interna

El presidente del PJ Bonaerense

La decisión del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, de hacer un llamado a elecciones internas partidarias para el próximo 17 de noviembre -Día del Militante- movió parte de la agenda política de este lunes. Es que para varios integrantes del Consejo partidario, la decisión -que se venía hablando informalmente- fue una sorpresa. Ahora se abre una nueva instancia de discusión. Los sectores críticos a la conducción partidaria de Kirchner dicen que no es momento de una interna.

“Me enteré por Twitter”, advirtió un consejero del PJ bonaerense sobre la decisión de Kirchner. El anuncio, sin embargo, no es “nuevo”. Hace un tiempo que el diputado nacional había adelantado en charlas informales que estaba dispuesto a convocar a elecciones. Pero pocos esperaban que este lunes, en las primeras horas de la mañana, Kirchner haga la comunicación formal.

Según pudo saber Infobae, el domingo, el titular del PJ bonaerense cruzó mensajes con algunos pocos dirigentes que imaginaban la decisión, pero no que iban a amanecer con la novedad.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, dijo que “se venía hablando en algunas reuniones de manera informal” una convocatoria. Sin embargo, aclaró: “No es lo que más me interesa. Me preocupa la situación de hambre de la gente”. Fernández compartió una actividad de formación política con Kirchner en Moreno el último sábado. Allí, no se habló del tema.

Máximo Kirchner junto a Mariel Fernández

Quien sí ponderó la decisión de Kirchner fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. La dirigente camporista advirtió que el diputado nacional apoyó “lo que se ha planteado en el Congreso nacional del PJ”, y que “es oportuno el llamado a elecciones internas y que elijan los afiliados las nuevas autoridades desde el PJ de la provincia de Buenos Aires, en sintonía con lo que se ha planteado en el Congreso Nacional del Partido Justicialista”.

“Todos los que lo pidieron se tienen que presentar. Fernando Gray -intendente de Esteban Echeverría- fue al Consejo nacional del PJ y dijo que quería elecciones. Ahora que le damos elecciones no sé qué va a pasar, se debería presentar. Todos los que lo han planteado, piden democratizar los ámbitos y cuando está la definición política de democratizar también se quejan; es bastante complejo de esta manera”, consideró la intendenta de Quilmes, que este lunes participó junto a otros 89 jefes comunales de la firma el segundo desembolso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM), en un acto que encabezó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en La Plata.

A la misma hora que se llevaba adelante el acto en el Teatro Argentino, Gray rompía el silencio. El intendente había sido el más crítico al desembarco de Kirchner a la conducción del PJ e incluso judicializó el tema con una presentación ante la Corte Suprema por el modo en el que el diputado fue ungido: en un acuerdo de los integrantes del consejo partidario durante 2021, a partir de una adelantamiento en la renovación de autoridades.

Fernando Gray tomando sopa mientras, de fondo, habla CFK

Ante la convocatoria de Kirchner, el intendente de Esteban Echeverría advirtió en declaraciones a Radio 10 que “indudablemente hay gente que vive en otra frecuencia”, y que “es una convocatoria innecesaria”.

“El partido no puede estar supeditado al caprichito de dos o tres. En un momento quieren hacer una cosa, en otro momento otra. Acá desordenaron todo, desordenaron hasta el partido”, planteó en una crítica explícita hacia el jefe de La Cámpora.

Asimismo, Gray recordó que la ex presidenta Cristina Kirchner pidió “dejar de lado las internas y discutir los problemas que le importan a la gente; pero diez días después hacen un llamado a elecciones”.

“Nosotros ponemos reglas claras de juego y habilitamos a que todos los compañeros participen y nos parece sano que las nuevas autoridades sean elegidas a partir de una elección de sus afiliados, como la vida interna de un partido”, retrucó Mendoza.

Mayra Mendoza junto a Cristina Kirchner

Se espera que la próxima semana el Consejo del PJ bonaerense se reúna para hacer formal la convocatoria de elecciones internas. Nombres aún no hay y en parte todo está supeditado a lo que defina el PJ Nacional -que este marte reunirá a su consejo partidario-; además de cómo decante la interna que en provincia de Buenos Aires tiene a La Cámpora por un lado y al sector de dirigentes que se encolumnan detrás de Axel Kicillof por el otro.

En el texto que publicó la cuenta oficial del PJ bonaerense y que lleva la firma de Máximo Kirchner se específica que “atento a la propuesta realizada por el Consejo Nacional del Partido Justicialista, en cumplimiento de lo resuelto por el congreso partidario para que se convoque a elecciones nacionales de las autoridades, propondré en la próxima reunión del consejo provincial que el 17 de noviembre del corriente año se lleve adelante la elección que permita elegir sus autoridades”. Según el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, “es extraño -el fundamento de Kirchner- porque la reunión del Consejo es mañana y no teníamos por lo menos conocimiento de que hubiera una determinación en ese sentido”; es decir que se elija autoridades partidarias nacionales el próximo 17 de noviembre”.

“En principio y en la manera que debe convocarse es positivo. Hay que dejar que se expresen los afiliados, no pasó eso en la última, pero es bueno que suceda”, remarcó por su parte el intendente de Berazategui, Juan José Mussi. Sobre la discusión futura, el jefe comunal planteó: “Hay que dar espacio a los que consideramos que son los mejores”, eximiéndose dar nombres.