Javier Milei apuntó contra quienes insisten con una devaluación: “¿Les parece justo aumentar la pobreza?”

El presidente Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra quienes insisten con la idea de que existe un “atraso cambiario” y, por lo tanto, piden una devaluación para equilibrar los precios. A esas personas les preguntó: “¿Les parece justo aumentar la pobreza?” . El mandatario ya se había expresado al respecto anteriormente.

Horas antes de iniciar su viaje a los Estados Unidos para participar de la conferencia global del Instituto Milken y reunirse con el CEO de Space X, Elon Musk, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Milei les habló directamente a los “fundamentalistas del atraso cambiario”, tal como los presentó, a través de un mensaje publicado en su cuenta social de X.

“Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caros en dólares ¿les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza?”, planteó el mandatario.

De esta manera, propuso una alternativa al señalar: “¿No sería mejor ir por reformas estructurales que nos permitan ser competitivos sin castigar al salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida?”.

El mensaje de Javier Milei

Los cuestionamientos y la explicación del Presidente continuaron. “Si no hay déficit fiscal, si no sube la base monetaria, si suben las reservas y no hay brecha cambiaria ¿no estaremos ante un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado?”, indicó al hacer alusión a sus objetivos económicos.

En ese sentido, se preguntó si esta situación “no se manifestaría en precios altos en dólares”. “A su vez, entiendo que no les cabe el sistema de precios pero ¿no podría ser que ello sea un motor para una inversión que nos permita ganar competitividad?”, aseguró.

Antes de cerrar su mensaje, mencionó al cepo y dejó la puerta abierta a un próximo anuncio. “Ya les contaré del cepo también”, adelantó.

La desregulación del mercado financiero es uno de los temas recurrentes de Milei. De hecho, en varias oportunidades planteó sus intenciones de levantar las restricciones para la compra y venta de divisas.

Hace tan solo unos días, reiteró su voluntad de liberar el cepo y anunció que será en “algún momento de este año”, pero aclaró que tomará la decisión una vez que tenga cierta garantía de que la medida no va a provocar una corrida cambiaria, tal como indicó durante una entrevista con Luis Majul y Esteban Trebuq en El Observador. De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del equipo económico de Milei, la idea de esta gestión sigue siendo ir hacia una competencia de monedas que derivaría en una dolarización, aunque para eso sería necesario avanzar con una reforma del sistema financiero que, no obstante, no vendría a través de otra ley, sino mediante “herramientas que fomenten por sí mismas un mercado más eficiente”.

Milei presentará sus políticas económicas en la conferencia global del Instituto Milken

Esta no es la primera vez en la semana que el mandatario defiende su política económica y rechaza que exista una brecha cambiaria, puesto que el viernes ya había apuntado contra quienes hablan de un “atraso cambiario”.

“Si bien es imposible conocer los parámetros profundos (preferencias, tecnología y dotaciones) para toda la humanidad en el presente y el futuro, por lo que sólo de casualidad un ser humano podría determinar el vector de precios de equilibrio y con ello hablar del desvío, al menos de corto podríamos preguntarnos si un cierto marco de política implica un sendero en dicha dirección”, reflexionó Milei en esa oportunidad.

Así, precisó cuáles son las razones por las que el tipo de cambio se mantiene en un nivel adecuado respecto a su programa económico: