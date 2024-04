El discurso de Cristina y las 5 hojas de apuntes de Milei: lo que revela las anotaciones del Presidente

Javier Milei y Cristina Kirchner, una disputa de fondo que aparece en el horizonte político de la Argentina

El presidente Javier Milei escuchó con atención el discurso que Cristina Kirchner brindó el sábado en el municipio de Quilmes, en la que fue la primera aparición pública desde que el líder libertario asumió la primera magistratura. Las anotaciones, a las que accedió Infobae, evidencian que hay en el jefe de Estado un reconocimiento que no tiene con otros referentes políticos. Tanto por considerarla la principal responsable del actual estado de la Argentina, como por identificarla como la referencia excluyente de la oposición. De todo el discurso, hubo una frase que resaltó por sobre todas las otras.

En los apuntes, Milei resaltó conceptos del discurso de Cristina Kirchner, confrontó ideas y al mismo tiempo expuso cuáles son las perspectivas gravitantes para una forma de entender la política y la economía que él rechaza y combate. En las entrevistas que brindó este domingo, Milei confirmó que no vería para nada mal una confrontación electoral entre ambos, como una batalla final entre “la libertad y el populismo”.

Las tres primeras hojas de los apuntes de Milei a los que accedió Infobae

En el inicio de las anotaciones, Milei definió a lo que Cristina presentó como gestión sinónimo de “destrucción”, el trabajo como equivalente a la proliferación de “ñoquis” y a las obras como, lisa y llanamente, “choreo”.

Fiel a su estilo, entre el profesor universitario y el polemista filoso, el primer mandatario reflexionó sobre el mensaje de Cristina Kirchner como una “cadena nacional” en la que la ex vicepresidenta se refirió al “experimento anarco capitalista” como un “inútil sacrificio”. Mencionó las 2.308 obras públicas suspendidas, de las cuales 119 eran proyectos en universidades y le llamó la atención la mención de la líder de Unión por la Patria acerca de que estamos ante “el juego de la Oca, volver a sus inicio en 2003″.

Para Milei, las críticas que planteó la dos veces presidenta y última vicepresidenta de Alberto Fernández “no tienen sustento” cuando se refirió a la inexistencia de superávit por la supuesta falta de pago de Cammesa, las obras públicas, los giros a las provincias y el dinero de las universidades.

Hojas 4 y 5 de los apuntes de Milei sobre el discurso de Cristina

Y le llamó la atención una de las definiciones que más los diferencia: “El problema de creer que el déficit es el problema es no entender a la Argentina y a su economía y el mundo”. Se trata de una de las “herejías” que Milei más cuestiona del pensamiento económico -al que define como “empobrecedor”- del kirchnerismo, ya que considera que es en ese desequilibrio donde se originan el resto de los males económicos.

“Falacia ad populum”, estampó entre sus anotaciones Milei, en referencia a que Cristina Kirchner resaltó que sólo tres países en el mundo tenían superávit. Este es uno de los argumentos que señala el presidente cuando se le cuestionan ideas como la dolarización o la eliminación del Banco Central porque “nadie aplica esas ideas”. Uno de los ejemplos que suele mencionar el presidente para refutar ese argumento es que Argentina abolió la esclavitud en la Asamblea de 1813, cuando la mayoría de los países no sólo que toleraban el comercio de personas sino que la promovían como parte central de sus economías.

Al presidente resaltó que Cristina Kirchner hablará 21 años después de que su gobierna estuviera aplicando “las mismas políticas de ayer”, con privatizaciones, reforma laboral, reducción impositiva y que “todo era privado”, incluso las jubilaciones.

Cristina Kirchner habló el sábado en la inauguración de un microestadio en el partido bonaerense de Quilmes

“Hazaña histórica (JM) vs 6 años de NK + CFK”, se puede leer entre los apuntes a los que tuvo acceso exclusivo Infobae. Y ahí aparece la frase que más resaltó el jefe de Estado. Es la misma que también impactó en los principales medios que cubrieron la reentré de la ex vicepresidente: “Te puede haber votado el´60% de los votos pero después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes ¿De qué sirve?”.

Fue esa la definición, en todo el resumen, que Milei destacó de manera especial.

En la tercera hoja, de las cinco que ocupó el presidente, subraya la pregunta “¿Qué es el ANCAP?”. El anarco capitalismo -de ahí la abreviatura- es el conjunto de ideas económicas y políticas que aparece como más lejos de los postulados que el kirchnerismo vino aplicando desde el 2003 y que encontró en los últimos cuatro años un agotamiento evidente, tanto por los resultados como por la derrota electoral.

El presidente tomó nota que para Cristina Kirchner, la posibilidad de que la recuperación y el crecimiento provengan del sector del petróleo, el gas, la minería y el campo convertiría a la Argentina en una “economía extractivista sin valor agregado” que -a juicio de la ex mandataria- configuraría un sistema “pre capitalista”, al estilo del Virreinato del Río de la Plata. “Anarco-Colonialismo”, es la definición que dio CFK y que Milei resaltó.

Además, el presidente anotó como frases relevantes el reconocimiento que hizo la ex vicepresidenta de Alberto Fernández que la anterior administración dejó “trabajadores registrados pobres”, aunque lo describió como un fenómeno menos malo que la desocupación. “Desempleo peor que salario bajo”, destacó Milei.

Para el ex presidente, también fue importante que en su discurso, Cristina Kirchner criticara la idea del “no fallo de mercado” que Milei sostiene. En las anotaciones de Milei y las palabras de la vicepresidenta hay un ida y vuelta de dos líderes que se reconocen como antagonistas del poder y de las narrativas que le dan forma al presente.

“Problema del Presidente: el mercado sí tiene fallos y los empresarios son héroes: Soy dogmático”, escribió Milei y escribió esa frase que es una marca registrada de CFK, ya que suele repetirla en público y en privado que se refiere al supuesto error de “acomodar la cabeza al sombrero: si el sombrero no entra se achique la cabeza... agrande el sombrero”. A esta idea, vinculada al ajuste fiscal, para Milei fue “una falsa analogía”.

Milei le prestó especial atención a la frase de Cristina sobre que no iba a aceptar su grupo “si quieren convertir al país en una economía extractivista sin clase media”. Y la frase que pareció buscar un eslogan que no permeó en la militancia ni en las redes sociales. “De colonia otra vez no”. Para el presidente, son ideas que buscaron insistir con “cerrar la economía”.

En el tramo final del discurso, al presidente resaltó que la vicepresidenta habló sobre las críticas que le hacían los propios sobre “los modales y destratos de CFK”. “Al lado de los míos, una lady”, escribió con mordacidad. Después hizo un largo racconto de los dichos y cuestionamientos de la ex vicepresidenta a la política energética y señaló la “contradicción” en su mirada sobre un sector clave para la economía.

En las últimas anotaciones, Milei subrayó que la líder de Unión por la Patria vinculó el crecimiento a resolver la ecuación energética y que hubo una referencia específica a la cuestión educativa. Sobre esto último, al primer mandatario le llamó la atención que Cristina Kirchner se refiriera a que en las escuelas, supuestamente, no hubo “adoctrinamiento” y que esa situación es la que le permitió a él ser presidente. Y que ella cree que si en la Argentina hubiese existido la educación de antes, “JM no sería Presidente”.

Como “remate”, Milei identificó que Cristina Kirchner habló sobre la marcha de los universitarios del martes pasado como una “movilización de la sociedad argentina, grande transversal” y que el país necesita “un sistema tributario fácil y simplificado”, como así también “financiamiento educativo” garantizado para los próximos años.

Un apunte revelador

Las anotaciones de Milei sobre el discurso de Cristina Kirchner expone que para el presidente hay una tensión y una disputa que, más allá de los actores y las ideas particulares que circundan el escenario político, los tiene a ambos líderes como los antagonistas principales del drama del poder en la Argentina.

En ese sentido, Milei confesó que tiene deseos de competir contra ella en las próximas elecciones presidencial. “Sería maravilloso”, planteó en una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli para Radio Rivadavia. “Sería maravilloso enfrentar a Cristina”, remarcó el jefe de Estado tras los cuestionamientos de la dos veces mandataria en su reaparición en Quilmes.

El jefe de Estado planteó que “sería divertidísimo” imponerse en los comicios, lo que implicaría además “ponerle el fin a la historia más negra de la Argentina después de la dictadura”. Según expresó, durante la reaparición de la exvicepresidenta “lo único que hizo fue hacer críticas que, quienes hemos leído las cosas en el tiempo, puede inferir que sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina”.

“Están nerviosos”, subrayó e insistió en que su figura mantiene un alto nivel de aceptabilidad, basado en distintas encuestas, y planteó que si La Libertad Avanza disputara la elección presidencial en la actualidad, cosecharía el 54% de votos.

Por su parte, consideró que Cristina Kirchner “necesita juntar y realinear a toda la tropa” a la que calificó como “una bolsa de gatos”. “Es un esfuerzo desesperado para tratar de unirse y que no entren en un camino que le complique aún más, un acto desesperado por mantener vivo a un movimiento político que le ha hecho mucho daño al país”, desarrolló. “Necesitaríamos que se vuelvan más racionales y que no quieran seguir manteniendo una economía del planta de los simios”, puntualizó.