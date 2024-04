Martín Menem no obtuvo el respaldo de la oposición dialoguista y la comisión de Juicio Político quedó en un limbo

Comisión de Juicio Político

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sigue envuelta en la polémica y un día después del papelón que aceleró la remoción de Oscar Zago como jefe de bloque todavía no está claro qué pasará la semana que viene.

Ayer, Martín Menem ordenó suspender la reunión convocada para las 11 porque no había consenso interno para que Marcela Pagano fuera la presidenta. La ex periodista y el ex jefe de la bancada argumentaron que contaban con la aprobación de Javier Milei y señalaron que la cancelación llegó demasiado tarde, cuando ya se había constituído el quórum de la comisión.

Como los diputados del PRO habían sido contactados por Menem no bajaron a la reunión, dejando a los libertarios en amplia minoría. Pagano y Zago aseguran que decidieron ocupar la Presidencia (reservada al oficialismo por su carácter estratégico) porque corrían el riesgo de que los bloques opositores terminen llegando a un acuerdo para nombrar a un legislador de otro espacio.

Menem plantea que desde el punto de vista reglamentario “quien tiene las facultades para citar a una reunión constitutiva, también tiene las potestades para suspenderla”. Por eso entiende que la reunión “no se llevó a cabo y como consecuencia, la misma no se encuentra constituida”.

“Los actos posteriores al levantamiento formal de la reunión, carecen de validez reglamentaria, no hay acta constitutiva válida ni autoridades formalizadas para efectuar citaciones o notificaciones”, sentenció y citó a una nueva reunión constitutiva para el jueves que viene.

Anoche, luego de ser elegido como nuevo jefe de bloque libertario por mayoría, Gabriel Bornoroni se alineó sin fisuras con la postura de Menem y ratificó que para el bloque oficialista la comisión de Juicio Político nunca se reunió. El hombre cercano a Karina Milei adelantó que la semana que viene buscarán nombrar a otro presidente, probablemente Bertie Benegas Lynch.

Ante la consulta de Infobae, cerca de Pagano aseguraron que la diputada no fue contactada por las autoridades de la Cámara ni por el flamante jefe de bloque sobre cómo se resolverá la situación.

Así estalló la interna de la Libertad Avanza en la reunión de la comisión de Juicio Político en Diputados

La ex periodista habló por mensaje con Javier Milei pero en su entorno evitaron hablar sobre el contenido de la conversación. Sin embargo, insistieron con que la comisión se conformó siguiendo los pasos reglamentarios. Ante el contexto de incertidumbre, ya que el titular de la Cámara desconoce la conformación, la diputada espera hablar con Bornoroni para analizar los pasos a seguir.

Sobre la continuidad de Pagano dentro del bloque LLA (Zago ya anunció que el MID tendrá su propio bloque), en su entorno explicaron que no tomará ninguna decisión hasta hablar en persona con Milei.

Mientras tanto, la oposición también tendrá un rol protagónico. Diputados del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal dijeron a este medio que la votación de autoridades fue válida. Por lo tanto, también analizan qué hacer ante la nueva convocatoria para el jueves que viene. El PRO, en cambio, se alínea con la postura de Menem.

Según detallaron, para levantar una reunión de comisión es fundamental que el presidente de la Cámara tenga consenso político, algo que no ocurrió. Además, hicieron saber su malestar por el manejo prepotente de Menem. “Veremos si aprovechan el recambio del jefe de bloque para modificar algunos manejos”, plantearon.

“No tenemos que hacer nada, hay que dejarlos que se desangren”, bromeó un diputado del peronismo, que propone no interrumpir al adversario cuando se está equivocando. “Hasta el jueves que viene falta una eternidad, puede pasar cualquier cosa en el medio”, concluyeron.