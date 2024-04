La oposición busca emplazar al oficialismo a debatir una nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones

Manifestantes muestran carteles durante una protesta por las jubilaciones (Foto: Maximiliano Luna)

Los bloques de la oposición avanzan en el Congreso de la Nación en la discusión sobre las jubilaciones. La intención es acelerar el debate para establecer por ley el cálculo por el cual se actualizarán los haberes previsionales, en lugar de dejarlo sujeto a un Decreto de Necesidad y Urgencia como dispuso la administración de Javier Milei.

Desde el peronismo aglutinado en Unión por la Patria, como también desde algunos sectores del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal, buscarán dictaminar esta semana uno de los 16 proyectos de ley que están en la Comisión de Previsión Social que preside la radical Gabriela Brouwer De Koning.

La intención es consensuar un proyecto de movilidad jubilatoria. La mayoría de las iniciativas coincide en que los haberes deben ser actualizados en base al Índice de Precios del INDEC. Sin embargo, las diferencias con el Gobierno giran en torno al mecanismo que se debe utilizar para compensar el “empalme” con la nueva fórmula. En ese sentido, la propuesta de la Coalición Cívica era un pago extra del 20,6% para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por la inflación de diciembre y enero.

Maximiliano Luna

Se especula que el miércoles por la tarde se citará a la comisión por la que, durante la semana pasada, desfilaron varios expositores entre especialistas y funcionarios de ANSES. Allí explicaron los beneficios y perjuicios de la fórmula que estableció el gobierno nacional mediante un DNU en el que se definió que el ajuste será sólo por inflación.

El decreto establece que en los aumentos de abril, mayo y junio se tomará el índice IPC (inflación) y distintas recomposiciones, y en julio la fórmula será sólo con ajuste por inflación de dos meses previos. Sin emabrgo, el punto que se discute es lo que se pierde en el empalme. Mientras en enero la inflación fue de 20,6%, el Gobierno contempló para abril un adicional de sólo 12,5% y paga las jubilaciones de manera desdoblada.

La semana pasada, el presidente del bloque de UP, Germán Martínez había pedido que en estos días se dictamine para llevar el tema rápidamente al recinto. El problema es que no se puede tratar sin un dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert, que no llama a debatir el tema.

A partir de esto es que Martínez buscará sumar a los otros bloques opositores, para ir al recinto “a emplazar a Espert” a que cite a la Comisión que preside. Hasta ahora el referente libertario no mostró intenciones de llevar el tema a la Comisión, por lo que un emplazamiento significará poner fecha y hora en la que se deberá debatir esta cuestión sin posibilidad de que se pueda bloquear el tratamiento.

Días atrás, representantes del gobierno nacional se presentaron en la comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados para defender y explicar los alcances de la reforma de la movilidad jubilatoria que la Casa Rosada dispuso por decreto.

El titular de la ANSES, Mariano de los Heros, destacó que la “urgencia” que motivó la utilización de un decreto -en lugar de una ley- fue la necesidad de “mejorar la situación relativa de la clase pasiva”.

Ante los cuestionamientos de diferentes sectores de la oposición, que consideran que el pago extra del 12,5% no compensa la inflación de enero (20,6%), Alejandro Chiti -ex hombre de la ANSES en época de Cambiemos que tuvo que explicar que no tenía nombramiento y que estaba en calidad de asesor de la Presidencia de la Nación- insistió en varias oportunidades con que “la movilidad no es para recomponer jubilaciones, sino para mantenerlas”.