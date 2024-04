Axel Kicillof criticó a Milei en el acto por Malvinas: “No se puede tener como ídola a Margaret Thatcher”

Axel Kicillof critico a Javier Milei por elogiar a Margaret Thatcher

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó con dureza hoy al presidente Javier Milei por tener de “ídola” a Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica que encabezó la guerra de las Islas Malvinas desde el bando inglés y que ordenó hundir al Crucero Ara General Belgrano durante el conflicto, el 2 de mayo de 1982.

“Por algunas cosas que uno escucha en estos días, obviamente estamos esperando que quien es hoy presidente de la Nación le diga al pueblo que no se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos”, sostuvo este martes Kicillof, poco después de que Milei encabezara el acto central en el Cenotafio a los Caídos de la Plaza San Martín, en Retiro.

El mandatario bonaerense recordó a los ex combatientes y criticó la postura del jefe de Estado libertario sobre Thatcher. Lo hizo desde un acto oficial en Pilar para conmemorar el 42° aniversario por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, acompañado por el intendente Federico Achaval. Es que el economista libertario ya había elogiado a la política británica en distintas oportunidades en los últimos años.

De hecho, en el último debate presidencial, el candidato en ese entonces de Unión por la Patria, Sergio Massa, le recordó al economista libertario su controvertido reconocimiento a la ex dirigente británica conservadora. “En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes; la señora Thatcher lo fue. Así como lo fue (el ex presidente estadounidense) Reagan, o el (ex ministro británico Winston) Churchill, o (el ex presidente francés, Charles) De Gaulle. Thatcher tuvo un rol significativo en la Caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda”, justificó entonces Milei al responder la interpelación del ex ministro de Economía.

Desde una vereda opuesta y para plantar un contrapunto con el Gobierno nacional, Kicillof ahora recordó la opinión de Milei y le dio a su acto una impronta propia. Durante el evento, el gobernador dijo que la soberanía “no es solo un discurso, portar los símbolos nacionales o cantar el himno”, sino algo a ejercer todos los días.

Axel Kicillof recorre una réplica del cementerio de Darwin en Pilar

“Recordando la gesta de Malvinas, homenajeando a los excombatientes, reclamando de manera inclaudicable... con valentía y pagando los costos internacionales que haya que pagar por nuestra soberanía sobre Malvinas, repudiando a sus usurpadores”, ilustró.

Axel Kicillof insistió también que la cuestión de la soberanía está vinculada “a luchas más actuales” y por eso pidió que “no puede haber injerencia de potencias extranjeras sobre el Mar Argentino, la Patagonia, los ríos navegables de la Argentina, el Paraná”, en alusión principalmente a la presencia inglesa en el archipiélago austral.

“Desde hoy venimos a decir que, como vamos a pelear hasta recuperar las Malvinas, vamos a pelear hasta que se haga ese famoso Canal Magdalena, que representa los intereses nacionales sobre cualquier interés extranjero”, puntualizó el gobernador. La referencia apunta a la obra que fue anunciada durante el gobierno de Alberto Fernández, pero que quedó interrumpida porque la licitación quedó desierta y no se ejecutó en medio del contexto electoral.

El gobernador Kicillof y el intendente Achaval homenajearon a veteranos de las Islas Malvinas

“Un día como hoy vale la pena recordar y llevar a la práctica, más allá de quién ocupe cada cargo y los discursos que no tienen en cuenta los intereses nacionales: las Malvinas son, fueron y serán argentinas”, concluyó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Desde su cuenta personal en la red social X, Axel Kicillof publicó un mensaje alusivo al homenaje a los veteranos y caídos de la guerra de las Islas Malvinas, y reconoció su tarea en la contienda bélica. “En estos momentos en los que hay cierta dirigencia política que apela al olvido para no tener que abordar conflictos con grandes potencias, el pueblo de la provincia de Buenos Aires mantiene viva la lucha y no va a resignar nunca nuestra soberanía en las Islas”, subrayó el gobernador, en un mensaje alusivo a la postura de política exterior del gobierno de La Libertad Avanza afín hacia los Estados Unidos y sus aliados como el Reino Unido.

“Junto a @FedericoAchaval, veteranos y familiares homenajeamos a los ex combatientes en el Cenotafio de Pilar. ¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas!”, cerró su mensaje el mandatario, con imágenes ilustrativas del acto.