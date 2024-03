Una interna en la delegación argentina desató un conflicto en el Parlasur: quieren desplazar a Alfredo Olmedo pero él resiste

Una de las sesiones internas que tuvo el Parlasur, el 26 de febrero, presidida por el salteño Alfredo Olmedo. (FOTO: Parlasur)

Unos dicen que “se atrincheró en el cargo”. Otros lo acusan de falta de diálogo y piden su inmediato apartamiento. En su entorno afirman que descubrió irregularidades y que le quieren pasar factura. Que salieron a la luz “ñoquis” y que por eso desplazó a personas que llevaban años en sus puestos. La interna en la delegación argentina, además, desparramó sus esquirlas en el resto de los países representados.

Lo cierto es que este lunes se espera una reunión preparatoria picante a las 10 de la mañana antes de la primera sesión de la Mesa Directiva del Parlasur en Montevideo -que empezará una hora después- para determinar si el salteño Alfredo Olmedo, aquel ex diputado que cobró notoriedad por el uso de una campera amarilla en la Cámara Baja y que ahora representa a La Libertad Avanza, continúa o no como presidente del Parlamento del Mercosur.

La eclosión del conflicto se produjo cuando la delegación argentina presentó el jueves una carta con 31 firmas de un total de 43 integrantes en la que pidieron quitarle a Olmedo la vicepresidencia que le corresponde a nuestro país. Incluso sugirieron que Fabiana Martín, otra libertaria electa por la provincia de Buenos Aires, sea su reemplazante. Allí consignaron “la pérdida absoluta de confianza de nuestra delegación en el desempeño de las funciones que ejerce dicho parlamentario, la extralimitación de sus facultades” y “haber incumplido la voluntad consensuada de los parlamentarios respecto de la integración de las Comisiones”, entre otros motivos.

La Libertad Avanza no tiene mayoría en la delegación nacional del Parlasur ya que cuenta con 13 parlamentarios. Pero mediante un acuerdo en diciembre, avalado por Unión por la Patria (el de mayor representación, con 20), accedió a la presidencia del cuerpo que este año está en manos de Argentina. “Los mismos que me pusieron ahora me quieren desplazar”, afirmó Olmedo en diálogo telefónico con Infobae.

Los parlasureños no reciben un sueldo, solo perciben ingresos para sus traslados y viáticos. En cambio son remunerados los otros puestos -suman 38 entre todos los países-: directores, jefes de departamento, auxiliares, asesores de delegación, entre otros. Todos ellos están obligados a trabajar al menos 25 horas semanales por contrato.

Alfredo Olmedo, en el medio de la foto, con los demás integrantes de la Mesa Directiva del Parlasur.

Los detractores de Olmedo sostienen que se tomó “atribuciones indebidas”. Y que dentro de su propio espacio se quedó solo, sin apoyo. “Es simple. El que no va a trabajar, no cobra”, asegura el salteño. “Con Gabriela (Dichiaro, su secretaria) hicimos algo que nadie antes había hecho. Relevamos quienes cumplían su horario y sus funciones, hasta la canciller Diana Mondino nos felicitó por este trabajo. Se encontraron con un presidente con firmeza y que, además, no vive de la política”, agrega.

“Tuvimos una reunión con la canciller Mondino hace 10 días. Estaba pautado que íbamos a estar 20 minutos y nos quedamos como una hora y media para explicar todo el trabajo que habíamos puesto en marcha”, explica. Mondino, en un principio apoyaba la candidatura de otro libertario, Patricio Villegas, pero finalmente el elegido resultó ser Olmedo.

La tarea de Dichiaro desató malestar entre algunos parlamentarios argentinos “porque también afectó a las otras delegaciones”. Entre otras determinaciones citan el ejemplo de Ana Laura Soto “una administrativa de Uruguay que cumple las horas cuando va su delegación. Es de las más experimentadas. Y ella la echó de su oficina”.

La carta en la que la delegación argentina pide que aparten a Olmedo.

También dentro de la LLA esgrimen que el jueves de la semana pasada la secretaria quiso desplazar a tres personas que manejan las cuentas bancarias, los pagos a proveedores y las claves del Parlamento, un brasileño, un uruguayo y un paraguayo, y “que se quiso adueñar de las claves que utilizan”. Ante esta situación los secretarios de los otros países que trabajan dentro del Parlamento manifestaron a los argentinos sus quejas e incluso amenazaron con retirarse “del Parlasur para siempre”.

Dichiaro le expresó a este medio que “nos están pegando porque descubrimos cajas de la política, sin control alguno. En el caso de Soto, ella no tenía un lugar específico asignado en el edificio donde está el Parlasur. Hace unos días entró a mi oficina a los gritos, con un ataque de nervios. Todo lo que hacemos es para transparentar”.

Olmedo admite que para él este cargo representa un gran desafío “porque quizás no conocía en profundidad como funcionaba” el organismo multilateral pero que siempre se mostró dispuesto a dialogar con sus pares. “Dicen que nunca quise reunirme con ellos y es mentira. Les dije que los esperaba en el Palacio San Martin, sede de nuestra Cancillería. No fue ninguno. Querían que nos juntemos en una confitería para charlar y ese no es un espacio institucional”, explica.

Victoria Donda, una de las parlamentarias argentinas que mañana estará en la capital uruguaya y firmante de la carta, no tiene dudas y define el tema “como un papelón mayúsculo. Siempre sostuvimos que el oficialismo debía estar al frente de la delegación, por un tema institucional para un mejor vínculo con el Gobierno nacional. Pero siempre Olmedo, fiel a su estilo, se manejó como un jeque árabe. Eso causó mucha incomodidad con las otras delegaciones”.

Igualmente Donda espera que “pueda haber una elección como corresponde dentro de la LLA porque el Parlasur es un ámbito importante para hablar de muchos temas internacionales beneficiosos para la Argentina”.

El mismo tono empleó José Antonio Romero Feris, de Hacemos por Nuestro País, el espacio de Juan Schiaretti, ante Infobae. “Tiene que cambiar su actitud Olmedo. Nunca respondió a nuestros pedidos, no escucha. Veo un poco difícil que cambie, pero si no lo hace nos hará pasar un papelón”.

salteño Alfredo Olmedo, en el Parlamento del Mercosur (Parlasur)

Ahora se espera con suma atención lo que puede decidir la Mesa Directiva en la que participan los vicepresidentes que eligió la delegación de cada país. Además de Olmedo, están Derlis Maidana (Paraguay), Arlindo Chinaglia (Brasil) y Mario Colman (Uruguay). La completa el boliviano Adolfo Mendoza, quien aún no tiene voz ni voto por una cuestión protocolar.

“Los vicepresidentes de los otros países le van a informar que no va a poder presidir la sesión”, asegura uno de los parlamentarios que responde al presidente Javier Milei. Del lado del salteño confían en que se leerá la orden del día, la carta como una moción de orden, que se conversará y que la solución, no contemplada en el reglamento, “será política”.

A la vez, cerca de Olmedo, piensan en impugnar a Fabiana Martín como la candidata a convertirse en su sucesora ya que “hay incompatibilidad de funciones” porque “ella no renunció a su cargo en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”. Las acusaciones cruzadas no se detienen.

Sostienen, además, que la carta contiene desprolijidades notorias como que de las 31 firmas “algunas están simplemente escaneadas”, sin un QR para certificarlas como si fueran por medios electrónicos. “Uno de los firmantes, no aclaró su nombre y hay tres que están en la carta que ni siquiera juraron todavía como parlamentarios”, acotan.

En la carta que se le presentó a la Mesa Directiva del Parlasur figuran parlamentarios de La Libertad Avanza, de Juntos por el Cambio, la UCR, el PRO, Unión por la Patria, el Frente Cívico por Santiago, Más para Entre Ríos, el Frente Unión por la Patria Tucumán, Hacemos por Nuestro País y el Frente Unión por la Patria San Juan.

Este domingo por la tarde Olmedo mantuvo un encuentro con el flamante embajador en Uruguay, Martín García Moritán, el parlamentario Iván Dubois, la diputada nacional Lilia Lemoine y empresarios argentinos radicados en tierra uruguaya en busca de respaldo hacia el interior del espacio libertario.