Las extracciones millonarias del broker amigo de Alberto Fernández en los meses previos al escándalo de los seguros

María Cantero, su esposa Héctor Martínez Sosa, y Alberto Fernández.

Luego de la batería de allanamientos y operativos de esta semana para recolectar documentación sobre el vínculo de Nación Seguros con diversos organismos estatales, el juez federal Julián Ercolini apuntará a los movimientos financieros de los brokers involucrados en esta trama. Solo en el caso de Héctor Martínez Sosa, el marido de la histórica secretaria de Alberto Fernández, aparecen datos llamativos. En los últimos tres meses, de las cuentas bancarias del empresario se hicieron retiros en efectivo por unos $60 millones y más de USD 750 mil, revelaron a Infobae fuentes del sistema financiero.

Los movimientos llamativos arrancan el 15 de noviembre pasado, cuatro días antes del balotaje, con un retiro de $10 millones y USD 260 mil. Al mes siguiente, hubo otra extracción de $8 millones y USD 200 mil. Siempre en efectivo y de sus cuentas personales.

El broker amigo del ex presidente fue allanado este lunes en su casa de la localidad de Victoria, en San Fernando. Por orden del juez, la Policía Federal se llevó agendas, teléfonos personales y computadoras. En el operativo estuvo presente su abogado defensor, Rodolfo Ferré, que ya se presentó en el expediente junto a otra abogada de un prestigioso estudio jurídico.

El Drone de Infobae desde la casa del broker amigo de Alberto Fernández por el escándalo de los seguros

Ese mismo día se realizaron allanamientos en las viviendas del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y del broker Pablo Torres García, ligado al massismo y al PRO.

En paralelo, Ercolini mandó a la PFA a las oficinas de Torres García (TG Broker SA y Paris Broker de Seguros), de Martínez Sosa, y de Fernando “El Turco” Salim, uno de los empresarios que estuvo presente en una misteriosa reunión en la quinta de Olivos, el 8 de enero de 2020.

Ese día, Martínez Sosa llevó a otro de sus laderos: Guillermo Alonso. Ese empresario regresó a la quinta de Olivos un año después, el 18 de enero de 2021, según detectó Infobae tras un cruce de todas las planillas de ingresos de los cuatro años de la gestión de Alberto Fernández.

En cambio, Martínez Sosa volvió al menos tres veces más a la quinta presidencial: el 11 y el 14 de mayo de 2020 y el 13 de marzo de 2021. Las dos últimas fue junto a su esposa, María Cantero.

Alberto Fernández asegura que no estuvo en la reunión del 8 de enero de 2020. “Conmigo no se reunieron, en Olivos trabajan más 70 personas”, le dijo a Infobae. ¿Nunca lo vio a Martínez Sosa en Olivos?, insistió este medio. “Creo que lo vi un día”, respondió sin dar detalles.

Tras el allanamiento en su casa y el operativo en la sede de su empresa, Martínez Sosa decidió romper el silencio. En una nota enviada al mercado asegurador, el empresario negó que el ex presidente haya intervenido a favor de sus empresas y aseguró que no tuvo relación comercial con ANSES. “Nunca hemos solicitado como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, destaca el mensaje de apenas una carilla.

¿Si no le pidió su intervención, para qué fue al menos cuatro veces a Olivos?

En principio, la investigación judicial apunta a Martínez Sosa como intermediario en los seguros contratados por Gendarmería, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda y el Ministerio de Seguridad. En la póliza de ANSES, que desencadenó el escándalo, aparecen otras empresas y otros intermediarios.

Martínez Sosa festejó hace poco los 52 años de su empresa.

Cuando se levante el secreto fiscal, la Justicia se encontrará con movimientos sorprendentes en las cuentas bancarias del broker. De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, el 15 de enero pasado se retiraron $32 millones y USD 200 mil. El último registro de esa magnitud se dio apenas una semana antes del comienzo del escándalo, el 17 de febrero. Ese día se extrajeron, en efectivo, unos 20 millones y USD 100 mil.

Infobae consultó a Martínez Sosa sobre esos movimientos, pero el broker evitó dar una respuesta a través de sus interlocutores.

Los organismos de control también descubrieron operaciones inmobiliarias sugerentes. La más reciente fue en marzo de 2022, cuando Martínez Sosa “le compró” un terreno a su esposa, por $6.420.000. El resto de las operaciones se dieron durante el gobierno de Mauricio Macri: entre 2015 y 2019 compró varios terrenos en el partido de San Fernando.

Cantero fue alumna de Alberto Fernández en la Facultad de Derecho y luego lo acompañó como su secretaria desde la Superintendencia de Seguros. “María se ocupaba de todo, hasta le cocinaba en Casa Rosada”, cuenta un empresario que solía visitarlo. “Ella es mi vida”, repetía en esa época el ex presidente.

Cuando explotó el escándalo de los seguros, tuvo una frase desafortunada: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”. Horas después, en una entrevista radial, intentó respaldarla: “Yo la conozco muy bien a María, no es capaz de hacer eso”.

La relación con el marido de Cantero también tiene más de treinta años. En la intimidad, el ex presidente dice que lo “aprecia” pero niega haberlo ayudado. “Te iba mejor con los macristas que con nosotros”, solía decirle durante el gobierno de Mauricio Macri.

María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández.

Además de Martínez Sosa, Ercolini puso la mira sobre otros 27 brokers. A todos les pidió la documentación y los contratos. En ese listado, revelado por este medio, figuran Bachellier SA (vinculada a Martínez Sosa), Castello Mercuri SA (una de las firmas que monopolizaba los contratos con el Estado y aportó a la campaña del Frente de Todos en 2019), y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA (de Torres García).

También se destacan Aon Risk Services Argentina SA, Marsh SA, Lockton Soc. de Productores Asesores de Seguros, Aspen Brokers, Bri Brokers, Promecor Productora de Seguros, Net Broker SA, Valiant Brokers SA y Madero Asesores de Seguro SA, entre otros.

El juez Julián Ercolini debe decidir el envío a juicio de la ex Presidente

La causa judicial se llenó esta semana de presentaciones judiciales. Uno de los que se presentó ante el juez Ercolini es el diputado nacional Sergio Capozzi, que pidió ser aceptado bajo la figura del amicus curiae. En esa presentación, el legislador y experto en seguros le sugirió al juez una serie de medidas de prueba. Una de ellas es pedirle a la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe patrimonial de los imputados. Ercolini lo tiene en carpeta junto a otras medidas de rigor en este tipo de investigaciones.

El juez hasta ahora tiene dos causas por el escándalo de los seguros. Una se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, a la que se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. La segunda comenzó con la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES.

Alberto Fernández está imputado en las dos causas pero todavía no definió su estrategia judicial. En la intimidad, el ex presidente le apunta a un empresario de Córdoba, la misma provincia de Osvaldo Giordano, el ex titular de la ANSES que destapó la olla y se tuvo que ir del Gobierno.

El resto de los imputados son Martínez Sosa, Torres García, el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos.

“Por ahora los imputados son esos, pero esto recién empieza”, advirtió anoche una fuente judicial.