Cristina Kirchner citó a Los Redondos para responderle a Javier Milei: “Cálmese presidente”

Javier Milei había culpado a Cristina Kirchner por el aumento salarial que se otorgó a sí mismo y a su gabinete a través de un decreto. "Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer", ironizó la ex presidenta

El fuerte cruce entre la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el actual mandatario argentino, Javier Milei, continuó en la jornada de este domingo. En principio, la ex senadora le respondió con dureza al jefe de Estado, luego de haber dado marcha atrás a un aumento de sueldos del 48% para él mismo y su gabinete que implementó durante el mes de febrero. Es que, al retractarse, el mandatario se desligó de lo ocurrido y argumentó que esa actualización derivaba de una medida automática que CFK había definido en el año 2010. Ante esto, el presidente apuntó contra la ex mandataria por el monto de su actual jubilación (”¿Qué le parece si le anulo a usted los 14 millones que cobra de jubilación de privilegios?”, fue el posteo de Milei), comentario que la líder del kirchnerismo consideró como una “amenaza” y por lo que le pidió al Presidente que se calmara, pero no respondió a la pregunta.

El cruce entre ambos políticos en redes empezó con la réplica de CFK cuando Milei la culpó por el aumento de los sueldos de los funcionarios.

“Lo hacía más valiente Presidente”, cuestionó la ex jefa de Estado en un mensaje publicado en la red social X. “Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

El posteo de CFK en respuesta al mensaje del presidente Javier Milei

Con cierta sorna y en una crítica por partida doble, CFK comparó -sin mencionarlo explícitamente- a Milei con Alberto Fernández cuando estalló el escándalo por la fiesta de cumpleaños que hizo Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en el marco de la cuarentena por COVID-19. Una tácita y llamativa alusión por parte de CFK considerando que se trata de un presidente que fue ungido por ella. Tras estallar aquel escándalo, Alberto Fernández se disculpó e intentó excusarse por lo ocurrido. “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”, dijo en ese momento.

Milei no se quedó callado y agregó: “Señora, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter. Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección.

Tuit Milei

“Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron. Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete”, replicó Fernández de Kirchner.

Horas más tarde, el presidente redobló la apuesta al advertir a la ex presidenta del Senado que podría anularle la jubilación que percibe. “Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional”, planteó el mandatario, para después apuntar: “Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿Qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima?”. Por el momento, la dirigente peronista no ofreció una respuesta.

El mensaje que el mandatario le envió a Fernández de Kirchner, tras haber vivido un cruce en las redes sociales (X: @JMilei)

Lejos de bajarse de la disputa virtual, Cristina Kirchner le pidió al mandatario que se “calme”, le cuestionó el horario en el que le respondió y citó una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: ‘Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet’”.

Y le solicitó: “Cálmese Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente. Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet”.

La respuesta de Cristina Kirchner al posteo de Javier Milei de la madrugada

El 29 de febrero pasado, el Gobierno decretó un aumento salarial dispuesto para todo el personal jerárquico de la administración pública nacional, entre los que se incluye el cargo de presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios. La decisión tomó estado público por una denuncia de la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, en medio de la polémica por las dietas de los miembros del Congreso.

De manera similar a lo que hizo el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para los incrementos de las dietas en el Congreso, Milei argumentó que el aumento fue “automático” y que lo desconocía, a pesar de que el decreto que lo autorizaba llevaba su firma, la de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Para ejemplificar la magnitud del incremento, la ex ministra de Desarrollo Social compartió una tabla con los sueldos de los principales escalafones. Allí señalaba que el Presidente de la Nación cobró $4.068.738 en enero y en febrero pasó a cobrar $6.025.801. En tanto, un subsecretario de Estado pasó de $2.981.513 a $4.418.575.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, se justificó Milei en su cuenta de X.

“Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, agregó en su posteo. Y cerró: “En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política”.

El mensaje de la diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz

Se trata de la segunda controversia que estalló en la semana por los incrementos de los haberes de los funcionarios políticos, en pleno contexto de las medidas de ajuste que impulsa el Gobierno. Luego de conocerse los aumentos para los legisladores del Congreso, Martín Menem anunció que por orden de Milei enviaría un proyecto de ley para dejar sin efecto el aumento del 30% en las dietas de senadores y diputados.

Menem intentó tomar distancia de la medida que él mismo firmó. Dijo que el incremento de dietas se otorgó de manera automática debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011. Pero la noticia generó un fuerte malestar en el Gobierno y se buscó minimizar el impacto negativo en la opinión pública.

Con esa polémica aún en caliente, y a nueve días de haber firmado su propio aumento de sueldo, las críticas ahora salpican al propio presidente Javier Milei y al pleno de la Casa Rosada.

Ante la consulta de Infobae, fuente del Gobierno explicaron que en enero no se otorgó el aumento acordado en paritarias a los cargos jerárquicos. Por otro lado, el decreto del gobierno de Cristina Kirchner, el DNU 799/2010, “básicamente obliga a que haya un porcentaje de diferencia entre el sueldo de un Director y un Subsecretario, entre un Subsecretario y un Secretario, y así para arriba. Este era unl mecanismo para que aquellas personas con cargos políticos siempre tuvieran que cobrar más que el resto de los empleados de la Administración Pública Nacional (APN)”.

Desde la Casa Rosada aseguran que cuando se homologó la pauta salarial de febrero (12%) para toda la APN, el decreto 799 desencadena porcentajes de aumentos más allá de la pauta salarial “para mantener esa distancia”.