El mensaje de Javier Milei por el Día Internacional de la Mujer

El saludo de Milei hacia las mujeres generó repercusión en las redes (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

“Feliz día”, todo en letras mayúsculas, tres puntos suspensivos y seguido con cierres de signos de admiración, fue el saludo del presidente de la Nación Javier Milei a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, movilización mundial de este 8 de marzo.

Acompañado por un dibujo de Gaturro, haciendo el símbolo del corazón con sus manos y los brazos en alto, el jefe de Estado acompañó su mensaje con una frase de Nik, el caricaturista a quien el mandatario cita con frecuencia. “A todas aquellas que luchan, trabajan y aman, las que tienen el coraje de atreverse a la fuerza del cambio para lograr la paz, la Justicia y la igualdad. A las que forjan sueños e ilusiones y cultivan vidas”, fue el mensaje adjunto al dibujo del posteo.

El posteo de Javier Milei por el Día Internacional de la Mujer

Vale recordar el conflictivo vínculo de Milei con los movimientos feministas que luchan por la igualdad de derechos. El Gobierno había anunciado, a mediados de diciembre, pasado la creación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, un cambio significativo ya que marcó el reemplazo del anterior Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

Aquel ajuste se concretó mediante el Decreto 86/2023, llevando las firmas de Milei y del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La nueva subsecretaría se incorporó al Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello.

Durante su campaña, Javier Milei criticó duramente a aquel organismo. En mayo de 2022, al lanzar su libro El camino del libertario, Milei destacó: “No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad es ante la ley”. Estas declaraciones generaron controversia y marcaban claramente su postura de política gubernamental frente a temas de género y diversidad.

El traspaso de mando en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, entre Elizabeth Gómez Alcorta y Ayelén Mazzina

Elizabeth Gómez Alcorta, quien estuvo al frente del Ministerio hasta su renuncia, seguido por Ayelén Mazzina, defendió la importancia de la institución. Mazzina, al hablar sobre el cierre del Ministerio, enfatizó que “cerrar el Ministerio es una cuestión ideológica, no fiscal”. “El gasto del Ministerio representa el 0,2% del presupuesto total y su planta el 0,54%. Es decir, por cada cien pesos que gasta el Estado, dos centavos son para el Ministerio”, agregó.

El Gobierno descontará el día a las mujeres que paren

Manuel Adorni sobre la marcha del 8M

El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que el Gobierno nacional descontará el día de trabajo a las empleadas públicos de la administración federal que este viernes 8 de marzo no concurran a trabajar por el Día Internacional de la Mujer.

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, dijo Adorni desde la Casa Rosada.

Este viernes 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, una jornada que convoca a marchas y actos en distintas partes del país, y que habitualmente va acompañada por un cese de tareas en la administración pública.

En la Argentina hay marchas convocadas en distintos puntos del país y ATE convocó a un paro por la jornada.

En años anteriores, las mujeres que trabajaban en dependencias oficiales realizaban una jornada de paro e, incluso, muchas veces desde el propio Gobierno se les daba asueto administrativo. Pero, esta vez, aquellas que no concurran a su lugar de trabajo sufrirán un descuento de sueldo.