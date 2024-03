La DAIA participó de una cumbre global organizada por la Liga Antidifamación para la lucha contra el antisemitismo

Marina Rosenberg, Jorge Knoblovits, Jonathan Greenblatt, Víctor Garelik, Florencia Kaplun -en representación de la Asociación de Universitarios Judíos Argentinos- y Liat Altman

Con la representación de su presidente, Jorge Knoblovits, y del director ejecutivo, Víctor Garelik, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se encuentra participando en la mega conferencia “Never is Now”, que es organizada por la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Nueva York y reúne a más de 3500 referentes de comunidades judías de todo el mundo.

En ese marco, sesiona el J7, el grupo de trabajo de las principales comunidades judías a fin de responder a los crecientes índices de antisemitismo en todo el mundo. El mismo está integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia y Australia, además de Argentina.

En la primera jornada de trabajo, los países miembro llevaron a cabo una importante agenda política en la que Knoblovits disertó ante la audiencia sobre el 30° aniversario del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA-DAIA. Al tomar la palabra, también aludió al accionar de la entidad que preside tras el ataque del 7 de octubre al Estado de Israel por parte del grupo terrorista Hamás, y sobre su impacto en los casos de antisemitismo en la Argentina.

Las autoridades de la DAIA fueron recibidas por Jonathan Greenblatt, CEO de la ADL; la vicepresidenta de Asuntos Internacionales de esa organización, Marina Rosenberg; y la directora regional para Latinoamérica, Liat Altman.

El presidente de la DAIA saludó a la embajadora Deborah Lipstadt, enviada especial contra el antisemitismo del Departamento de Estado de los EE.UU.

En el cónclave se realizó un intercambio con la embajadora Deborah Lipstadt, enviada especial de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo. Asimismo, la DAIA participó de un diálogo con Jonathan Dekel-Chen, padre de Saguí, secuestrado el 7 de octubre en el Kibutz Nir Oz, que aún permanece cautivo en Gaza.

Como parte de la agenda del J7, que concluirá con un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres, se abordaron temas como la lucha contra el antisionismo en los distintos ámbitos de la educación. Además, se compartieron estrategias de trabajo para la erradicación del antisemitismo en universidades y en distintas esferas de la sociedad.

Durante la inauguración de la Conferencia Never is Now, disertaron la secretaria Hillary Rodham Clinton; el presidente de Israel, Isaac Herzog; y el asesor político, Jared Kushner, entre otras personalidades. El evento se extenderá hasta el jueves, con la palabra de más de 100 expertos de distintas disciplinas.

Garelik y Knoblovits tuvieron la opotunidad de dialogar con Jonathan Dekel Chen, cuyo hijo Sagui fue secuestrado por Hamás y continúa en cautiverio

El antisemitismo en Argentina tiene una historia compleja que se remonta a los siglos XIX y XX, cuando una gran cantidad de inmigrantes de origen judío llegaron al país, huyendo de persecuciones en Europa, particularmente en Rusia y Europa del Este.

Con el propósito de “analizar y evidenciar el clima de hostilidad hacia la comunidad judía en la sociedad argentina, mediante la medición de las denuncias de hechos antisemitas sucedidos en el país”, desde 1998, el Centro de Estudios Sociales de la DAIA confecciona anualmente un informe sobre antisemitismo en el país. Se trata de un estudio cuanti-cualitativo que permite trazar estándares y evaluar tendencias sobre los modos en los que se evidencia la judeofobia.

El último -correspondiente al periodo 2022 y divulgado en abril del año pasado- llevó el título de “Campeones del odio” y arrojó que en ese año se recibieron 427 denuncias por hechos de antisemitismo, apenas un 13% menos que las registradas durante 2021. Además, se evidenció un crecimiento de casos de manifestaciones violentas en redes sociales.

Los representantes de las siete comunidades judías más grandes del mundo junto al CEO de la ADL, Jonathan Greenblatt

Un dato particular fue que casi el 60% de las presentaciones judiciales se efectuaron entre noviembre y diciembre: el estudio estimó que la participación de figuras del ámbito político nacional en actividades vinculadas al judaísmo impactó en el recrudecimiento de las manifestaciones de odio, pero le asignó principal prevalencia al “aumento de las manifestaciones de violencia en torno al mundial de fútbol disputado en Qatar”.

Las conclusiones del relevamiento le conceden a la DAIA un marco donde actuar para mitigar la penetración, para optimizar la lucha y educar para la paz.