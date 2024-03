Denunciaron a la militante del Partido Obrero que convocó a “saltar los molinetes”

La empresa SOFSE acusó a la mujer de presuntamente haber cometido los delitos de instigación al delito, apología del crimen y atentado contra el orden público (X: @tatious_)

Luego de que se volviera viral en las redes sociales un video publicado por una militante del Partido Obrero (PO) y la Unión de Juventudes por el Socialismo del Partido Obrero (UJS-PO) en el que incitaba a la ciudadanía a “saltar los molinetes” en forma de protesta por el aumento del boleto, la empresa Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) presentó una denuncia contra la mujer en la Justicia Federal.

El escrito fue presentado por el abogado representante de la compañía, Luis Antonio D’Antiochia, en donde acusaron a la mujer, identificada como Tatiana Fernández Martí, de presuntamente haber incurrido en el delito denominado como “instigación a cometer un delito”.

“En el carácter invocado y cumpliendo órdenes de mi mandante vengo por medio de la presente y de conformidad con lo estatuido en el art. 175 sstes. y cctes. del C.P.P.N a formular denuncia contra el ó los que resulten el/los autor/es de los ilícitos aquí denunciados”, expresó el apoderado de la SOFSE, en referencia a que la denuncia que se presente ante la policía deberá realizarse por medio escrito o verbal.

La información fue publicada por el subsecretario de Prensa de la Presidencia de la Nación, Javier Lanari, en su perfil personal de la red social X, en donde amplió que la empresa también acusó a Fernández Martí por presuntamente haber cometido los delitos de “apología del crimen y atentado contra el orden público”.

Parte de la denuncia publicada por el secretario de Prensa (X @javierlanari)

En el caso de que la militante fuera encontrada culpable por la Justicia, ésta podría enfrentar las siguientes sanciones penales: una pena de dos a seis años en prisión por instigación a cometer un delito, un año en prisión por apología al crimen y un plazo de un mes a un año en prisión por atentado contra la autoridad, según lo establecido por el Código Penal Argentino.

La denuncia surgió en respuesta del video en el que la activista demostró cómo era el “mecanismo” para “saltar el molinete”, para después manifestar: “El molinetazo es una acción que votamos desde Unidos por la Cultura, asambleas barriales y centros de estudiantes para decirle que no al tarifazo del 500% que nos quiere aplicar Milei, cuando nos quiere condenar a tener un salario mínimo de 180.000 pesos en febrero y 202.000 en marzo”.

“No da. No somos la casta nosotros, así que vamos a defender nuestro derecho de estudiar y trabajar”, apuntó Fernández Martí. De esta manera, invitó a la ciudadanía a sumarse a la medida activista a partir de las 17:30 horas del viernes y a reunirse posteriormente en las inmediaciones del Congreso, en donde adelantó que esbozarían el lema combativo: “Basta Milei”. La medida será realizada de forma coordinada en las estaciones de Once, Constitución, Retiro y otros puntos.

Captura del video que motivó la denuncia (Fuente X)

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, por Radio Mitre, la joven justificó su accionar: “Se habla de delito y quizás es porque no se termina de entender cuál es la acción a la que se está convocando desde distintos colectivos en lucha. No es algo que se me ocurrió a mí individualmente, es una acción que está siendo colectivizada por asambleas barriales, por cientos de estudiantes, y que tiene la intención de ser una acción pacífica, y por otra parte, una intervención artística”.

“Yo no instigué a nada. Como persona voy a participar de las convocatorias, pero no estoy instigando a nada”, expresó.

En cuanto a la denuncia realizada por SOFSE, Fernández Martí aseguró que, por el momento, “no recibió ninguna notificación”. “Cuando llegue, me asesoraré con abogados y demás”, dijo.

En tanto, aseguró que la medida es impulsada principalmente desde el sector de la cultura: “Ayer se conoció que hubo 100 despidos en el INCAA. La idea es mostrar un paralelismo entre esta idea del presidente Milei de que todo aquel que se opone al programa del Gobierno ‘no la ve’, y nosotros pensamos que sí la vemos y que estamos siendo agraviados por este ajuste, no nos está alcanzando para llegar a fin de mes, realmente el salario de 180 mil pesos no alcanza para absolutamente nada”.

“Queremos armar una serie de máscaras, de ojos, para mostrar que sí la vemos, que sí nos está atacando esta situación y que queremos darle un mensaje al presidente y al conjunto de la población, y es que queremos que el pueblo argentino dé un salto en la pelea para poder defender sus derechos, que hoy están siendo agraviados”, sostuvo la joven militante.

Tatiana Fernández Martí, la militante de izquierda que convocó a "saltar los molinetes" habló con Feinmann. (Audio: Radio Mitre)

En respuesta a la convocatoria y al incremento de personas que buscan “saltar los molinetes” en las estaciones de trenes y subtes para evitar pagar la tarifa, en un diálogo con Infobae, la Secretaría de Transporte informó que los ciudadanos que incurrieran en el acto serían multados por $1300, cuya cifra también correspondería a aquellos que viajaran en el transporte público sin tarjeta SUBE.

Sin embargo, advirtieron sobre la dificultad de identificar a los infractores debido al gran caudal de personas que circulan en las estaciones. Además, tampoco se dio a conocer cómo funcionaría el mecanismo para notificar a las personas sobre sus multas existentes, ni el método para abonar los montos correspondientes.

Por otro lado, el Gobierno nacional comunicó que el costo de los pasajes de trenes y subtes volverán a sufrir un aumento a comienzos de abril de 2024. De esta manera, el trayecto de 0 a 12 km de recorrido en las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, San Martín, Roca, Belgrano Sur, Urquiza y Belgrano Norte pasará de valer $130 a $260. Los viajes que recorran una distancia de 12 a 24 km irán de $169 a $338, mientras que las distancias superiores a 24 km pasarán de cotizar $208 a $416.

La Secretaría de Transporte confirmó que continuará activo el beneficio RED SUBE (Secretaría de Transporte)

En el caso del subte, el boleto actual cuesta $125, pero desde el 1° de abril el monto sufrirá un 306% de aumento, lo que se traducirá en un valor de $574. Asimismo, anunciaron que en mayo escalará a $667 y, posteriormente, el pasaje costará $757 en junio.

El viaje en Premetro -que sale $43,75- costará $200,90 en abril, $233,45 en mayo y $264,95 en junio.

Por último, las autoridades recordaron que los precios serán mayores para las personas que viajen con una tarjeta SUBE sin registrar. Además, señalaron que el beneficio de la RED SUBE continuará vigente, por lo que se aplicara un descuento del 38% al usuario poco frecuente. Aunque para las personas que más utilicen el servicio se aplicaran descuentos automáticos que irán de 20%, 30% y 40%, una vez que superen los 20, 30, o 40 viajes mensuales.