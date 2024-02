El Gobierno quiere profundizar el recorte en las transferencias discrecionales para las provincias

Mientras la relación con los mandatarios provinciales sigue envuelta en tensiones, el Gobierno de Javier Milei piensa en cómo seguir recortando gastos en el Estado en busca del equilibrio fiscal, al que considera un elemento indispensable para que la economía argentina mejore. El vocero presidencial Manuel Adorni volvió a ponerlo en evidencia en su conferencia de prensa de esta mañana cuando ratificó que “todo lo que sea transferencia discrecional, va a ser recortado”.

Las transferencias de este tipo son las que se realizan por cuestiones políticas, sin que exista una ley que obligue a hacerlas efectivas. Por eso es uno de los objetivos a los que apunta el Presidente. Los gobernadores se resisten a este ajuste, el enfrentamiento se tornó inevitable y llegó a la Justicia. El primer conflicto fue con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien se enojó por la quita en lo referido al transporte y a la educación, a lo que se sumó una deuda por la coparticipación.

Luego, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires a través de un decreto, el conflicto se profundizó, generando la reacción en este caso del gobernador Axel Kicillof. Y son muchos los que se adhirieron a esos reclamos.

“Las transferencias discrecionales se están dejando de hacer. Esos fondos van a desaparecer de la Argentina en estos momentos donde efectivamente no hay plata, no hay recursos y donde la premisa de equilibrio fiscal o de déficit cero es inamovible. Sólo se va a transferir lo que la ley obliga a la Nación a transferir”, expresó esta mañana Adorni. “Todo lo que sea discrecional va a ser recortado. Esto ya lo ha dicho el ministro (Luis) Caputo”, agregó. En Balcarce 50 no hay todavía mayores precisiones sobre cuáles serán los fondos que se restringirán próximamente.

Manuel Adorni, el vocero presidencial, ratificó que el Estado Nacional seguirá recortando el envío de partidas discrecionales a las provincias

En 2023 las transferencias discrecionales significaron el 8,5% de lo que recibieron las provincias. Sumaron casi 2 billones de pesos y los distritos más favorecidos con su distribución fueron Buenos Aires, La Rioja, Chaco y Santa Cruz.

Según fuentes de la Casa Rosada, en el primer mes de este año las erogaciones en ese rubro se redujeron un 98%. Hubo 12 jurisdicciones que no recibieron ni un peso. En muchas provincias estas reducciones que los gobernadores utilizan para afrontar rubros tan diversos como los pagos a la policía, los docentes, los jubilados o diversos compromisos financieros pegó muy fuerte y puso al borde del colapso a sus finanzas.

El ministro Caputo lo había advertido un par de días de después de asumir su cargo en Economía. “Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias, recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos para hacer política”, manifestó el funcionario el 12 de diciembre.

Según un estudio del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) un 80% de las transferencias discrecionales se destinan al pago del Fondo de Incentivo Docente (FONID), Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aportes de la ANSES a las cajas de jubilaciones provinciales que no se traspasaron a la Nación y al Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense. Entre otros también figuran los destinados a la Promoción de Infraestructura Hidrocarburífera, Desarrollo de Obras de Infraestructura Hídrica, Estímulo a la Producción de Gas Natural, Emergencia para Catástrofes o Emergencias Climáticas, Mejora Integral de Asentamientos Fronterizos, Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable, Asistencia Financiera para Infraestructura Penitenciaria y Abordaje Comunitario “Abrazar Argentina”.

Como informó Infobae en diciembre de 2023, de acuerdo a un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), durante la gestión de Alberto Fernández solamente hubo cinco provincias con incremento en los recursos por transferencias discrecionales: San Luis (196,2% de aumento real), Buenos Aires (130,7%), Santa Cruz (53,3%), Chaco (30,8%) y La Rioja (17%), todas políticamente alineadas con la Casa Rosada en ese período.

Todas las demás provincias sufrieron caídas en las transferencias discrecionales. La más perjudicada en el período analizado fue Córdoba, con 75,5%. Además, 4 de las 5 gobernaciones que más “perdieron” en ese reparto de fondos estaban enroladas en la oposición: Córdoba, la del peronismo no kirchnerista con Juan Schiaretti al frente, Mendoza y Jujuy, (ambos de la UCR que formaba parte de Juntos por el Cambio, y Neuquén, con Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, un partido provincial.

En la Rosada insisten en que en este momento donde abundan las aspereza el diálogo con los gobernadores igualmente sigue abierto “con quien quiera dialogar” y en ese marco hubo reuniones con Leandro Zdero (Chaco) y con Gustavo Sáenz (Salta) que visitaron el despacho del titular de Interior, Guillermo Francos.

Mañana por la mañana también esperan que otro mandatario provincial se acerque a intercambiar opiniones con Francos. También está previsto que este fin de semana, durante la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza -que se extenderá entre el 1 y 4 de marzo- haya una charla con el radical Alfredo Cornejo.