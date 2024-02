El Ministro de Economía de Chubut publicó un mensaje privado con un funcionario de Caputo y escala el conflicto

El presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres

El ministro de Economía de Chubut, Facundo Ball, sumó un nuevo capítulo en el conflicto que mantiene la provincia patagónica con Casa Rosada y publicó hoy, en sus redes, un diálogo privado con un funcionario del ministerio de Economía. Según la captura, se reconoce que “había una bajada directa” para retener el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que reclama el gobernador Ignacio Torres.

“Señor ministro, quiero agregar a sus mails para exponer las mentiras y la mala fe de su gobierno los mensajes que tengo en mi teléfono. Y desmiéntame si no le comunicó exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y es una decisión personal de Milei”, indicó el funcionario provincial.

La publicación del ministro de Economía de Chubut, Facundo Ball

Esta publicación fue una respuesta a Francos, que ayer mostró documentación sobre la deuda que la provincia patagónica tiene con la Nación. En su cuenta personal de las redes sociales, el funcionario nacional explicó: “El 22 de febrero, el ministro de Economía de Chubut me envió una nota solicitando una nueva operación de endeudamiento consistente en la emisión de un bono destinado íntegramente a la cancelación del saldo de la deuda que mantiene la provincia con el FFDP”. El funcionario se quiso referir, en ese sentido, al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Francos publicó la mencionada nota firmada por Facundo Ball. “La autorización a que se hace referencia el artículo 25 de la ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, reglamentado por el artículo 25 del decreto 1731/02, a una nueva operación de endeudamiento consistente en la emisión de un bono, de entre tres y cinco años de plazo, destinado íntegramente a la cancelación del saldo de deuda que la Provincia mantiene con el FFDP, en virtud de los convenios suscriptos con fechas 16 de marzo de 2023, 5 de mayo de 2023 y 9 de noviembre de 2023″. Es decir, por acciones realizadas por la anterior gestión de Mariano Arcioni.

La carta enviada por el Gobierno de Chubut, con la firma del ministro Facundo Ball, a Nación para cancelar deuda

Ball agregó en la presentación: “Dicho instrumento podrá ser emitido a tasa Badlar, dual o dólar linked, de acuerdo a las condiciones imperantes en el mercado al momento de la emisión, garantizándose el mismo con los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponden a la Provincia o con Regalías Hidrocarburíferas, para lo cual podría utilizarse la figura de un Fideicomiso de Garantía”.

Este intercambio entre funcionarios nacionales y provinciales escala el conflicto entre Milei y Torres. Ayer, el Presidente se manifestó en duros términos con relación al gobernador de Chubut. “Es un pobre chico que no puede leer ni un contrato”, sostuvo en una entrevista telefónica con LN+.

“Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande. Evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina”, insistió. Y agregó: “La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación, entonces cuando arma la operación, cuando se deposita la coparticipación, que se hace continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo”.

El pasado viernes, Torres publicó una carta que llevó, además, la firma de los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck). “Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, sostuvo en aquel momento. Más tarde se plegaron mandatarios del resto del país.

“Chubut gasta de manera muy fuerte en pauta oficial, en festivales; previo a esta situación, los legisladores se subieron las dietas a 2 millones y medio de pesos por mes, ¿cómo que no hay plata? La de ellos no se toca y le tratan de tirar el fardo del ajuste al gobierno nacional”, replicó Milei. Y completó de manera irónica: “Es una discusión muy de cabotaje, vengo de estar en una convención internacional, vengo de estar jugando la final de la Champions League, y venir a discutir con amateurs que no saben leer...”.