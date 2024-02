Profanaron las tumbas de Carlos Menem y de su hijo en el Cementerio Islámico de La Tablada

Vandalizaron la tumba de Carlos Menem y su hijo

La tumba en la que descansan los restos del ex presidente Carlos Saúl Menem y la de su hijo Carlos Menem Jr. en el Cementerio Islámico de La Tablada figura entre las más de 100 que fueron vandalizadas, profanadas y robadas entre el 13 y el 14 de febrero según lo informado por la Asociación Árabe Argentina Islámica.

De acuerdo a un comunicado que compartió la organización que es propietaria y administradora del predio en sus redes sociales “los delincuentes sustrajeron marcos de bronce, destruyeron estructuras de mármol y hurtaron la bandera argentina que flameaba sobre el lugar de descanso del ex mandatario y su hijo. Estas agresiones no son las primeras que sufrimos en el predio y no pueden ser tomadas a la ligera tratándose de un lugar de tamaña importancia espiritual y simbólica”.

La AAAI llamó a la comunidad islámica como a la comunidad en general a repudiar lo ocurrido ante estos hechos “profundamente agravantes por tratarse de un lugar de tamaña relevancia espiritual, afectiva y simbólica”.

“La denuncia correspondiente ya se encuentra radicada e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 y el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de La Matanza”, finaliza el comunicado.

El hecho se produjo en la fecha exacta en la que se cumplieron tres años de la muerte del ex presidente de la Nación entre 1989 y 1999 a los 90 años, luego de estar internado durante varios días en el Sanatorio Los Arcos, debido a una neumonía bilateral, en medio de una fase complicada de la pandemia de coronavirus. Menem ya había atravesado otros problemas de salud con anterioridad.

Cuando se produjo su internación, su hija Zulemita había anunciado que “él va a descansar en el cementerio islámico, junto a mi hermano, a pesar de que profesaba la religió católica, pero va a estar con mi hermano”.

Otras 100 sepulturas también fueron vandalizadas

Carlos Menem Jr. estaba allí desde marzo de 1995 cuando murió en un accidente aéreo. Piloteaba un helicóptero que cayó a un costado de la ruta nacional 9, en el kilómetro 211,5, entre Ramallo y San Nicolás.

En la nave cuando sufrió ese accidente también viajaba el piloto de automovilismo, Silvio Oltra, quien falleció en el acto por las heridas recibidas. El helicóptero, según el relato de algunos testigos que advirtieron maniobras irregulares tocó unos cables de electricidad de media tensión y luego cayó entre pastizales. El hijo del entonces presidente fue llevado al hospital San Felipe de San Nicolás y allí se produjo su deceso.

El entierro del ex presidente fue el 15 de febrero de 2021 en plena pandemia (Franco Fafasuli)

El episodio de la caída nunca quedó debidamente esclarecido y durante la investigación perdieron la vida también algunos de los testigos que habían testimoniado en la causa que se inició.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto del bloque Hacemos Coalición Federal fue uno de los primeros en expresar su solidaridad a la familia ante la profanación. “Mi solidaridad son Zulema y Zulemita Menem, por la vandalización de la tumba del ex Presidente Carlos Menem y su hijo Carlos. Es imprescindible que la seguridad de la Provincia de Buenos Aires garantice la seguridad del Cementerio Islámico”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).