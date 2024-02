Martín Lousteau repudió a Milei por la quita de subsidios a las provincias: “Está castigando a los ciudadanos”

"No es muy distinto de cuando Cristina se enojaba con los porteños o cordobeses", comparó Martín Lousteau sobre la actitud de Milei con los gobernadores (Luciano González)

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el recorte a los subsidios del transporte público en el interior del país, una medida que fue considerada como una represalia a los gobernadores “dialoguistas” que no lo acompañaron en la votación en particular durante la aprobación de la Ley Ómnibus. “El presidente no está castigando a los gobernadores, está castigando a los ciudadanos”, advirtió el senador nacional sobre la medida, que tendrá como correlato un aumento del pasaje en la mayoría de los distritos.

Con un tono muy crítico sobre la marcha de la gestión del mandatario libertario, Lousteau cargó contra el estilo de conducción del jefe de Estado, que tras la caída del proyecto de “Ley Bases” encabezó una embestida contra los gobernadores y diputados provinciales a quienes acusó de “traidores” por estar en desacuerdo con algunos artículos de la norma.

“No es muy distinto de cuando Cristina se enojaba con los porteños o cordobeses. Es exactamente la misma lógica de acumulación de poder, es el mismo gen. Y sobre todo, en el argumento de que ‘tienen que votarme todo porque saqué el 56% en la segunda vuelta’, Cristina decía lo mismo con el 54%”, reflexionó el legislador radical.

Martín Lousteau utilizó esa comparación para cuestionar la decisión del Gobierno de suprimir el Fondo Compensador del Interior, que se destinaba a subsidiar los pasajes del transporte urbano en las provincias. El anuncio se conoció a los pocos días del fracaso del debate legislativo de la “Ley Bases” que impulsaba Milei, y que tensó aún más el vínculo del Presidente con los gobernadores.

En ese contexto de escalada de reproches y cruces entre el oficialismo y la oposición, Milei identificó en las redes sociales a los gobernadores y diputados que jugaron en contra de la aprobación legislativa, lo que agravó los enojos de sectores de la oposición moderada o dialoguista.

“No sé si Milei se asume presidente, es como si fuera el jefe de una banda virtual de influencers y youtubers”, resaltó Lousteau en una entrevista en radio Rivadavia. “Además, es un presidente que cuando alguien le disputa algo, entonces esa persona es “traidora” o “coimera”, o está “en contra de Argentina”. Ya lo hemos visto. Yo la verdad que no estoy para eso”, completó.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a Martín Lousteau. El mandatario provincial criticó al Gobierno por la quita de subsidios al transporte

Sobre la virulencia de Milei contra la oposición, el senador nacional advirtió sobre “los estados de ánimo que está generando este gobierno” y que “hay una tendencia a elegir a un enemigo y movilizar a sus seguidores”.

“El Presidente está incitando un nivel de violencia inusitado, porque retuitea cosas muy violentas, porque celebra manifestaciones de sus seguidores de meter bala, de castigar y padecer”, puntualizó. “El Presidente está demostrando que está dispuesto a jugar en el filo externo de la democracia”, agregó, y completó: “Trata de insuflar temor para que las opiniones en contra de él desaparezcan. Es un caldo de cultivo peligroso. Aquellos que sienten temor que sepan que ese nivel de violencia no debe ser permitido y no lo vamos a permitir”.

Críticas al PRO: “Están apoyando cualquier cosa”

Acerca del vínculo que debería tener la oposición con el Gobierno y el tratamiento de la ley ómnibus, Lousteau criticó la estrategia legislativa del PRO de alinearse completamente con La Libertad Avanza (LLA) en las medidas que impulsa.

“El PRO llamativamente está en eso. Está apoyando cualquier cosa para estar dentro del gobierno ahora o después. Es lo que se ve, la apetencia del PRO es formar parte de la próxima etapa del recambio de gabinete”, subrayó.

En contraste, el presidente de la UCR volvió a insistir que durante el debate legislativo “Milei quería la suma del poder público para privatizar todo de cualquier manera” y que varios diputados del radicalismo estaban en contra de esa posición. “Él dice que ‘no vine a negociar para durar. Si la casta no deja que lo haga u la gente no lo banca, será un problema de los argentinos’”, señaló Lousteau, y agregó: “Entonces tenemos que confiar en que una persona tiene razón en absolutamente todas las materias de la Argentina”.

El jefe de la bancada de PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En relación a la política macroeconómica, Lousteau manifestó su discrepancia con el rumbo del gobierno y del plan del ministro de Economía, Luis Caputo. “¿Hizo una devaluación? Si, perfecto. El tipo de cambio era uno de los precios que estaba atrasado. Pero después liberó todos los precios, después sube tarifas, después te aumenta impuestos. Todo eso genera más inflación, suba de precios y mientras tanto vos ganás menos. Por eso estamos viendo una caída fenomenal del poder adquisitivo”, desarrolló el economista.

“Este es el peor ajuste posible, se hace con inflación y no importa si el gasto es bueno o malo”, apuntó. “Milei cree que Argentina no debe tener Estado y que el ajuste lo paguen los jubilados y no está dispuesto a conversar con nadie”, concluyó.