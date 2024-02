El Gobierno se desligó del proyecto impulsado por una diputada oficialista para derogar el aborto legal

Manuel Adorni sobre proyecto de aborto legal

El vocero presidencial, Manuel Adorni, desligó al Gobierno del proyecto impulsado por la diputada nacional oficialista Rocío Bonacci para derogar la ley de aborto legal.

“Es una discusión legislativa, no es parte de la agenda del Presidente (Javier Milei), no ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, señaló el funcionario.

La iniciativa, que generó malestar en la bancada de La Libertad Avanza por la inclusión de otros legisladores como acompañantes, propone derogar la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y plantea modificaciones que disponen, entre otros puntos, la reclusión o prisión de tres a diez años si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer.

“Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, se detalla y se agrega: “Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”. “El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, se añade.

Consultado al respecto, Adorni explicó que el Poder Ejecutivo está “preocupado y abocado en trabajar sin descanso en otros temas que sin muchísimo más urgentes”.

El proyecto y el malestar

Según el texto, la medida también lleva la firma de los legisladores Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago, el presidente del bloque libertario. “El proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo, y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro”, sostuvo la autora del proyecto en las redes sociales.

“No soy firmante del mismo, pero apoyo siempre a las dos vidas. Cuando sea oportuno seguramente me tendrán del lado correcto”, aclaró el diputado Quintar en las redes sociales. “No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente. Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”, insistió Bonacci.

El tuit de la diputada Bonacci sobre la inclusión de otros legisladores de La Libertad Avanza como firmantes del proyecto

En otro pasaje de los fundamentos del proyecto, la iniciativa también establece cambiar el artículo 86 que se refiere a los especialistas a cargo de los abortos: “Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

“Nuestra propuesta apunta a eliminar la injusta y arbitraria distinción que la redacción actual traza entre los abortos realizados antes de la semana 14 sin reproche penal- y los realizados luego de dicho plazo -penalizados en los casos en que no se verifiquen las causales de no punibilidad-, en la convicción de que dicha distinción sienta un peligroso precedente al crear, de hecho, categorías de personas”, planteó la diputada en el texto del proyecto.

En otro apartado, se agrega una modificación del artículo 88: “Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.

Oscar Zago, presidente del bloque La Libertad Avanza, en el centro de la imagen. Es uno de los acompañantes de la iniciativa para derogar el aborto legal (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Uno de los puntos más polémicos es el referido a los abortos realizados en embarazos originados por una violación: “Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”.

“El comienzo de la vida humana hace tiempo que ha sido aclarada por la ciencia. En efecto, la genética moderna ha demostrado que desde el instante de la fecundación se forma un nuevo individuo de la especie humana, con carga cromosómica propia, característica que lo convierte en una entidad distinta a su madre”, se detalló en los fundamentos.

Y se completó: “La dependencia que tiene este nuevo ser respecto de su madre no anula su condición de individuo, que continuará su desarrollo hasta el nacimiento siempre y cuando no se vea agredido por una fuerza externa. De hecho, desde la concepción en el seno materno no se produce ningún cambio disruptivo que permita afirmar que lo que antes era un “fenómeno” ahora es un ser humano; todo el proceso es un desarrollo progresivo de alguien que ya es. No creemos necesario ahondar más en este aspecto, que ya ha sido largamente probado y sostenido por la ciencia y la técnica, por lo que pasaremos a referirnos a la cuestión de la personalidad”.