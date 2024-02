Los piqueteros de Grabois vuelven a tensionar la calle y prometen rodear el ministerio de Sandra Pettovello con “la fila del hambre”

Organizaciones sociales exigirán asistencia alimentaria frente al Ministerio de Capital Humano (EFE) EFE

Organizaciones sociales reclamarán este lunes ayuda alimentaria frente al Ministerio de Capital Humano, luego de una semana convulsionada con manifestaciones en el Congreso en medio de la votación por la Ley Ómnibus y que terminó con enfrentamientos con efectivos de las fuerzas de seguridad.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) lanzó la convocatoria exigiendo una respuesta ante “la crisis económica” que se agravó notablemente a menos de dos meses de asumir el Gobierno de Javier Milei.

La concentración será hoy a las 9 de la mañana en el edificio donde funciona el ministerio, ubicado en Juncal y Carlos Pellegrini de esta capital, y se realizará en simultáneo y en delegaciones de la Secretaria de Niñez y Familia de todo el país, informó la UTEP a través de un comunicado dado a conocer este fin de semana.

La convocatoria, denominada “Fila de la pobreza”, busca que “cada persona pueda ingresar al ministerio a los fines de obtener respuesta a la emergencia alimentaria agravada por la crisis económica”, indicó la organización. La UTEP decidió ejecutar esta medida en respuesta a las declaraciones de la ministra, Sandra Pettovello, quien el jueves pasado manifestó que atenderá “una por una a la gente que tiene hambre”, pero no a los referentes de las organizaciones sociales.

En medio de una jornada nacional de protestas, en la que los movimientos sociales agrupados en la UTEP y que forman parte de Unión por la Patria protestaron en supermercados de todo el país, un grupo llegó hasta la puerta del Ministerio de Capital Humano. En medio del reclamo, Petovello salió a la calle y mantuvo el particular intercambio con algunos integrantes de las organizaciones: “Así es como lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente”, señaló la funcionaria.

Posteriormente, Pettovello se sentó en el ingreso al edificio en un escritorio, en el que esperaba recibir a los manifestantes. “Vamos a solucionarle los problemas a la gente, pero no nos vamos a dejar extorsionar por los gerentes de la pobreza que manipulan la voluntad de los que más necesitan”, señaló.

La ministra Petovello salió a hablar con manifestantes que pedían por alimentos

“El jueves estuvimos presentes en la sede del Ministerio de Capital Humano denunciando la falta de alimentos por parte del Gobierno Nacional a los comedores y merenderos comunitarios, la respuesta de la ministra fue que atenderá uno por uno a cada vecino, por eso concurriremos este lunes junto a los vecinos. Esperemos que cumpla con su palabra”, le dijo a Infobae Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP y referente de Somos/Barrios de Pie.

La UTEP asegura que desde noviembre no reciben asistencia del Estado y que la demanda aumenta semana tras semana ante el impacto de la inflación y la devaluación entre los sectores más postergados.

Desde la cartera de Capital Humano le restaron importancia al reclamo de este lunes, señalaron que están realizando “auditorías en todas las áreas”, y “si la ministra está libre en su agenda, los atenderá, si no, están los canales para que se registren. Para nosotros, lo importante es evitar la intermediación y que los alimentos lleguen a la gente, no a los referentes o a los gerentes de la pobreza como dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. El Gobierno anterior entregaba seis millones de kilos de alimentos a las organizaciones sociales. No nos corren con chicanas y extorsiones”, enfatizaron desde Gobierno en diálogo con este medio.

Desde el Poder Ejecutivo denunciaron que según los registros oficiales, en los últimos cuatro años, “el 80% de las organizaciones sociales no rendía la asistencia alimentaria que recibían”, es decir, que apenas el 20% informó que asistencia brindo con las toneladas de alimentos secos que recibió -fideos, arroz, aceite, azúcar, yerba, polenta, etcétera-; a cuantos comedores derivó esos productos, dónde estaban ubicados, quienes estaban a cargo, y entre otros puntos, a cuantas personas, entre niños y adultos, beneficiaron.