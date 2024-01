Los movimientos sociales marcharán a los supermercados para reclamar alimentos y piden respuestas del Gobierno

Los piqueteros peronistas marcharán frente a los supermercados y al Ministerio de Capital Humano por falta de entrega de alimentos en los comedores

Por primera vez en más de siete años, los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y que forman parte de Unión por la Patria marcharán mañana a los súper e hipermercados de todo el país, al Ministerio de Capital Humano y a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), ubicada en la calle Viamonte al 400, en pleno centro porteño. Reclaman alimentos para los comedores y merenderos. Aseguran que desde noviembre no reciben asistencia del Estado y que la demanda aumenta semana tras semana ante el impacto de la inflación y la devaluación entre los más postergados.

La última vez que organizaciones ligadas al peronismo marcharon para reclamar alimentos a comercios y shoppings fue entre 2017 y 2018 en la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

En tanto, Unidad Piquetera, liderada, entre otros por Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, no se plegará a la medida. “Los responsables de la falta de alimentos en los comedores populares no son los supermercadistas, sino el Gobierno de Javier Milei”, reflexionó el dirigente de izquierda, quien hoy encabezará una movilización al Congreso contra la Ley Ómnibus que se debatirá en la Cámara de Diputados.

En diálogo con este medio, los principales referentes de la medida de fuerza, entre ellos dirigentes del Movimiento Evita y de Somos/Barrios de Pie, adelantaron que se comunicarán con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para informarle a las autoridades el recorrido de las marchas, y anunciaron que evitarán confrontar con las fuerzas federales o la Policía de la Ciudad, que ya advirtieron ante Infobae que harán cumplir el “Protocolo Antipiquetes”. Evitarán cortes de arterias y se manifestarán en las veredas que estén frente a los comercios.

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, asegura que la situación es “desesperante” y que ni siquiera se activa “la compra de mercadería a través de fondos provenientes de Naciones Unidas y del Banco Mundial”

Desde Gobierno aclararon que “seguiremos de cerca” las alternativas de las marchas que prometen realizar los piqueteros peronistas a lo largo y ancho del país.

Según le dijo a Infobae Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie y ex funcionario de Alberto Fernández, la medida, -anunciada el lunes- será “una jornada nacional con el eje en la emergencia alimentaria ante falta de respuestas” por parte del gobierno de Javier Milei. También impulsan que el Congreso decrete una nueva “emergencia alimentaria”.

Los supermercados dónde se manifestarán aún no fueron agendados. Por esa razón no se comunicaron con los funcionarios de línea de Bullrich, pero serán “algunos hiper emblemáticos de CABA, el conurbano bonaerense y las principales ciudades del país”. También desplegarán ollas populares vacías como señal de repudio a la falta de comida a los comedores populares, a la COPAL, para exigir una reducción en el precio de los alimentos de la canasta básica y al ex ministerio de Desarrollo Social, ahora secretaría de Niñez y Familia que es la repartición encargada del suministro de mercadería. A la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien depende la sensible secretaría, y a su titular, Pablo de la Torre, le dejarán un petitorio para exigir, entre otros puntos, “la urgente entrega de alimentos para los comedores populares que no se realiza desde la llegada de La Libertad Avanza al gobierno”.

La decisión de realizar nuevas medidas de protesta por parte de la UTEP se dio después del paro y movilización del miércoles 24 dispuesto por la CGT y que para los dirigentes de la UTEP fue “fue una enorme demostración de unidad y fuerza”. Johana Duarte, Secretaria Gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, expresó ante una consulta de este medio: “Debemos seguir por ese camino para poner en agenda los principales problemas que sufre nuestro pueblo, que para nosotros es el hambre”.

Los dirigentes sociales afirman que desde noviembre los comedores populares no reciben asistencia por parte del Estado

“Las organizaciones sociales sostenemos en toda la Argentina miles de merenderos y comedores que el gobierno ignora. Los sostienen el esfuerzo de nuestras compañeras, pero el gobierno no da respuestas”, continuo Duarte, y agregó: “Frente a esta situación venimos entregando petitorios a supermercados y organizando campañas de donaciones, pero es urgente que el Estado empiece a dar respuestas en materia alimentaria” siguió.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras Milei se encarga de una agenda que no tiene que ver con las verdaderas urgencias de los argentinos. La única necesidad y urgencia en la Argentina es el hambre”, finalizó.

“Desde la Secretaría de la Niñez y Familia no se da ninguna respuesta a los suministros de alimentos a los miles de comedores comunitarios en todo el país que producto de la devaluación y licuación de los ingresos, produce que cada vez más vecinos se acerquen a pedir comida”, describió ante este medio el referente de Somos/Barrios de Pie. Menéndez recordó que ya solicitaron ante las autoridades que se dé una respuesta a este problema y como no hubo, “desde la UTEP vamos a solicitar a distintas instituciones privadas, grandes empresas productoras de alimentos e hipermercados, alimentos para sostener esta red”. El ex funcionario también adelantó que van a pedirle a diputados y senadores “una nueva ley de emergencia alimentaria”.

La discontinuidad de partidas alimentarias a los comedores de los barrios populares no es una novedad. Los dirigentes de la Unidad Piquetera ya lo venían denunciando en el gobierno anterior, pero el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales, por entonces oficialistas, no tomaron ninguna medida.

Somos/barrios de Pie impulsó la protestas ollas vacían para denunciar la falta de alimentos en comedores y merenderos

A través de un comunicado, desde la UTEP, denuncian que en el Ministerio de Capital Humano “los fondos para asistencia a comedores están trabados, así como la entrega de bolsones o cajas de mercadería por vía de otros organismos, como el PAMI”.

El secretario general de la organización, Alejandro “Peluca” Gramajo, aseguró que la situación es “desesperante” y que ni siquiera se activa “la compra de mercadería a través de fondos provenientes de Naciones Unidas y del Banco Mundial”.

El objetivo de la “jornada nacional con el eje en la emergencia alimentaria”, según explicaron desde el Movimiento Evita “es el reclamo ante el ajuste y las reformas que lleva adelante la administración de La Libertad Avanza, a través de la Ley Ómnibus que se tratará en el Congreso y el ‘Mega DNU’ desregulador de la Economía”.

Ayer, desde el Ministerio de Capital Humano, anunciaron que está trabajando en transparentar la política alimentaria. Y anunciaron que: “Se dio de baja el sistema de entrega discrecional de alimentos secos para implementar la modalidad de transferencia monetaria directa a los comedores y asociaciones sin intermediación. Queremos terminar con los gerentes de la pobreza. La prioridad es y será que ningún argentino pase hambre”, afirmaron. En tanto, aseguraron: “Se ha aumentado el monto de dinero destinado a los más necesitados para que puedan comprar comida” y que “se ha duplicado la ayuda alimentaria desde el comienzo de la gestión”.

Desde las organizaciones populares argumentaron: “La devaluación y la desregulación de los precios que lleva adelante el presidente Milei trajo más hambre en los barrios, tenemos las ollas vacías y cada vez más gente pidiendo un plato de comida”, dijo Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP.

Si bien desde la cartera a cargo de Pettovello no confirmaron la versión, uno de los proyectos que se analiza es llevar adelante un programa de “transferencias directas” de fondos hasta los comedores y merenderos en lugar de “bajarles alimentos a las organizaciones como en el pasado y dejar que los piqueteros y dirigentes sean los intermediarios entre la comida para los más necesitados y el Gobierno”.

Funcionarios de la administración de La Libertad Avanza reconocieron ante este medio “problemas de abastecimiento” y responsabilizaron a la gestión de Alberto Fernández “por no realizar las licitaciones pertinentes para la compra de comida en noviembre pasado”.