Ritondo y De Loredo respaldaron al Gobierno en la previa del debate de la Ley Ómnibus: “Es necesario por el cambio que votó la Argentina”

Cristian Ritondo junto a Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la previa a que el Congreso de inicio al debate de la Ley Ómnibus, los presidentes de los bloques de diputados del PRO y de la Unión Cívica Radical, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo, dieron su respaldo al Gobierno de Javier Milei.

“Creo que la ley se tiene que aprobar, es necesario por el cambio que votó la Argentina y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Se necesita de una ley que fije bases. Hay que darles herramientas rápido”, planteó el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“Los cambios profundos hay que hacerlos ahora, para esto no existe el gradualismo”, agregó Ritondo, quien recordó -con críticas- no haber avanzado en esta dirección durante la gestión de Mauricio Macri: “Para nosotros fue un error”.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), el presidente del bloque del PRO en Diputados fundamentó su posición resaltando el resultado electoral que catapultó al líder libertario a la Presidencia de la Nación: “La gente acaba de decir que quería estos cambios. Milei dijo que iba a hacer un ajuste brutal y la gente votó”.

Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de diputados de la UCR

En la misma sintonía, De Loredo prestó su apoyo pese a los constantes agravios de Milei hacia la UCR: “Nos traen un paquete de leyes inédito, le estamos dando un tratamiento exprés como nunca antes se le dio. El radicalismo es el bloque que primero hizo un semáforo (de los artículos de la ley con los que estaban de acuerdo y cuáles no) y nos hacían bromas”, protestó.

“No sé por qué se nos criticó un montón, se nos agredió un montón, pero me parece que un sector de la sociedad nos puso en un lugar raro de exigirnos cosas cuando fuimos muy claros en nuestra postura. Somos un partido que hace un culto de la racionalidad, la sensatez, del equilibrio, de la institucionalidad, de los consensos. No nos acompaña el clima de época, no estamos de moda. Hay muchos extremos y paradojalmente este partido puede ser el que le vaya a dar a este gobierno, que tanto nos maltrató, las herramientas que necesita porque nosotros no tomamos nuestras posturas en función a opiniones o agravios”, expresó el dirigente cordobés.

Para De Loredo, “el tema central” del debate es “si hay un anexo con las 43 empresas sujetas a privatización o si puede haber un punto en donde uno diga que hay unas empresas que se sacan del anexo”. “Se aperturizó YPF, Arsat, nucleoeléctrica y el Banco Nación”, destacó y aclaró que está a favor de la venta de Aerolíneas Argentinas: “Es una clara expresión de un modelo que fracasó. Es una mala administración”.

El titular del bloque de diputados radicales destacó que “el Gobierno va a tener una de las reformas más voluminosas, en tan poco tiempo. No las tuvo ni Menem, ni De la Rúa, ni Macri, ni Néstor, ni Cristina, ni Alfonsín, y las tiene con una minoría inédita en el parlamento gracias a la actitud cooperativa de bloques como el nuestro que entendemos, por sentido democrático, que le tenemos que dar las herramientas a un gobierno que recién asume pese a que nos ha destratado y agraviado de principio a fin”.

Debate de la Ley Ómnibus en comisión (Franco Fafasuli)

“Queremos ayudar al gobierno”, enfatizó De Loredo. “Hemos dado alternativas, hemos puesto repararos argumentados a los temas, y le queremos dar la ley. Le vamos a dar la ley. Queremos que el gobierno tenga la ley”, insistió.

“El Gobierno no termina de entender la política, y lo subestima, prioriza el relato y la narrativa. Es un relato usado desde una lógica populista”, concluyó el diputado.

Las declaraciones de los titulares de los bloques parlamentarios ocurrieron a la par que Javier Milei compartía en sus redes sociales una publicación de un senador bonaerense que acusaba a los bloques dialoguistas de “extorsionadores”. El gesto del presidente ocurrió luego de la reunión que mantuvieron un grupo de gobernadores radicales, del PRO y del peronismo no kirchnerista, y legisladores, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos.

Milei retuiteó una publicación del senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Joaquín De la Torre, en la que arremetió contra el bloque de Miguel Ángel Pichetto y el sector del radicalismo que mantiene discrepancias con la mega legislación del Poder Ejecutivo libertario. “Lo que en realidad quieren los diputados del ‘bloque extorsión’ es seguir viviendo del negocio de la política. No tuvieron problema en darle facultades extraordinarias a CFK, Alberto y Kicillof. Siempre estuvieron cómodos con el modelo progre y estatista”, lanzó el ex intendente de San Miguel y ex funcionario de María Eugenia Vidal en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Milei fijó su posición dándole retuit a la crítica de De la Torre.