Sebastián Amerio, viceministro de Justicia

El Gobierno dio inicio este viernes a su plan para intervenir todos los registros automotores del país. En un proceso comandado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se hizo la presentación formal en ese sentido.

La nota, dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.

En Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.

Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.

El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo es cuestionado no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos.

El Gobierno se dispone a intervenir todos los registros automotores del país

Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza puso en lo más alto de la consideración pública la existencia de los registros automotores al cuestionar el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la “casta política” y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.

Una de las últimas situaciones polémicas de las que se tuvo conocimiento público, aún en el gobierno de Alberto Fernández, fue la designación de Emilce Angélica Aiello, concuñada del por entonces ministro de Justicia, Martín Soria, como interventora del registro número 3 de la ciudad neuquina de Centenario, un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.

“Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay distinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos”, le comentó a Infobae un especialista en el mercado automotor argentino.

Pero más allá de ese cuestionamiento, el problema que tienen los registros se podría dividir en dos claros puntos. El primero está relacionado con el mal funcionamiento en sí del sistema registral de vehículos y el segundo en sus costos. En total, estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto, y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios.

En principio hay que saber que si un auto es de origen nacional paga el 1,5% de arancel de transferencia, y si es importado paga 2%. Por auto importado se entiende todo auto no fabricado en Argentina, es decir que los que provienen de Brasil, aunque sean Mercosur y entren con arancel de importación 0%, pagarán lo mismo que un auto proveniente de Alemania, Japón o Estados Unidos para poder ser transferidos. También hay una distinción entre CABA y el resto del país, mientas en la ciudad de Buenos Aires se paga el 3% de impuesto de sellos, en el interior se paga Ingresos Brutos que es equivalente al 4% del valor del vehículo.

El otro gran cuestionamiento que se hace sobre el funcionamiento del sistema de registraciones de vehículos en Argentina, es la complejidad asociada a la cantidad de formularios, ya que cada uno de ellos requiere presencialidad, incluso para la firma del 08, el formulario de transferencia, que aunque es digital, eso es sólo para adelantar el trámite y precargar los datos de vendedor y comprador, pero que se debe firmar en forma manual.

“En Argentina hay que pasar por 6 ventanillas para hacer los trámites. En Chile y Perú es sólo una y en México son 2. En Estados Unidos es también una sola, pero a la que se concurre después de haber hecho toda la operación entre vendedor y comprador, quienes no tienen siquiera que ir juntos porque uno va a retirar el título y otro a entregar un formulario en el que dice que ese auto ya no es de su propiedad desde la fecha que lo entregó y firmó los papeles de venta”, cuenta un experto del mercado de autos usados en Argentina.

El sistema norteamericano, además, aporta un modelo distinto también desde lo conceptual. La matrícula o patente es del conductor y al vender el automóvil, este se entrega sin esa identificación legal, de modo tal que el comprador tiene que colocar sus placas y si no las poseyera, es un gasto que tendrá que hacer por única vez al comprar su primer vehículo. Así, las multas o deudas no son del automóvil sino del dueño, entonces no es necesario pedir libre deudas como ocurre en Argentina.

El debate está abierto desde hace muchos años en Argentina, pero el nuevo gobierno de Javier Milei lo ha reflotado con fuerza.

A continuación, los registros que está próximo a intervenir el Gobierno:

PROVINCIA DE CÓRDOBA

04086 CORDOBA Nº 25

04090 CORDOBA Nº 26

04013 GENERAL CABRERA

04016 JESUS MARIA Nº 1

04024 OLIVA

04025 POZO DEL MOLLE

04087 RIO CUARTO Nº 5

04034 VILLA DE MARIA

04032 VILLA DOLORES

04057 VILLA MARIA Nº 3

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

01143 BAHIA BLANCA Nº 4

01222 BAHIA BLANCA Nº 6

01312 BAHIA BLANCA Nº 7

01318 BERAZATEGUI Nº 5

01014 BRANDSEN

01022 CORONEL SUAREZ

01029 ESTEBAN ECHEVERRIA Nº 1

01223 EZEIZA Nº 1

01295 EZEIZA Nº 2

01039 GUAMINI

01305 HURLINGHAM Nº 3

01303 ITUZAINGO Nº 4

01271 JOSE C. PAZ Nº 2

01316 JOSE C. PAZ Nº 3

01304 JUNIN Nº 3

01153 LA MATANZA Nº 05

01319 LA MATANZA Nº 15

01307 LANUS Nº 10

01135 LANUS Nº 4

01175 LANUS Nº 5

01233 LANUS Nº 7

01147 LOMAS DE ZAMORA Nº 3

01237 LOMAS DE ZAMORA Nº 7

01314 LUJAN Nº 3

01204 MALVINAS ARGENTINAS Nº 2

01121 MAR DEL PLATA Nº 03

01163 MAR DEL PLATA Nº 05

01060 MEDANOS

01062 MERLO Nº 1

01218 MORON Nº 04

01162 OLAVARRIA Nº 2

01069 OLIVOS Nº 01

01297 PUNTA ALTA Nº 2

01118 QUILMES Nº 2

01145 QUILMES Nº 4

01252 QUILMES Nº 5 (EX 9)

01276 ROQUE PEREZ

01083 SALTO

01165 SAN FERNANDO Nº 2

01225 SAN MARTIN Nº 7

01300 SAN MARTIN Nº 9

01238 TIGRE Nº 4

CAPITAL FEDERAL COMPETENCIA AUTOMOTORES

02002 CAPITAL FEDERAL Nº 002

02007 CAPITAL FEDERAL Nº 007

02016 CAPITAL FEDERAL Nº 016

02017 CAPITAL FEDERAL Nº 017

02019 CAPITAL FEDERAL Nº 019

02024 CAPITAL FEDERAL Nº 024

02028 CAPITAL FEDERAL Nº 028

02030 CAPITAL FEDERAL Nº 030

02035 CAPITAL FEDERAL Nº 035

02057 CAPITAL FEDERAL Nº 057

02081 CAPITAL FEDERAL Nº 081

02085 CAPITAL FEDERAL Nº 085

02092 CAPITAL FEDERAL Nº 092

PROVINCIA - CATAMARCA - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

03006 CATAMARCA Nº 3

03008 CATAMARCA Nº 4

03007 RECREO

PROVINCIA - CORRIENTES - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

05016 CORRIENTES Nº 5

05008 ESQUINA

05009 ITUZAINGO Nº 1

05015 SAN COSME

05007 SANTO TOME

PROVINCIA - CHACO - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

06014 BARRANQUERAS

06003 JUAN JOSE CASTELLI

06007 RESISTENCIA Nº 1

06010 RESISTENCIA Nº 2

06015 RESISTENCIA Nº 5

06009 TRES ISLETAS

PROVINCIA - CHUBUT - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

07012 COMODORO RIVADAVIA N° 5

07013 TRELEW Nº 3

PROVINCIA - ENTRE RíOS - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

08005 CHAJARI

08030 COLON Nº 2

08003 CONCEPCION DEL URUGUAY Nº 1

08022 CONCEPCION DEL URUGUAY Nº 2

08023 CONCORDIA Nº 3

08026 GUALEGUAY Nº 2

08020 PARANA Nº 2

08029 PARANA Nº 6

08013 SAN JOSE DE FELICIANO

08018 SAN SALVADOR

PROVINCIA - FORMOSA - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

09001 CLORINDA

09006 FORMOSA Nº 4

PROVINCIA - JUJUY - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

10001 LA QUIACA

10005 LIB.GRAL.SAN MARTIN

10002 SAN PEDRO DE JUJUY

10008 SAN SALVADOR DE JUJUY Nº 4

PROVINCIA - LA PAMPA - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

11002 GENERAL PICO Nº 1

11009 GENERAL PICO Nº 2

11011 GENERAL PICO Nº 3

PROVINCIA - LA RIOJA - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

12001 CHAMICAL

12003 LA RIOJA Nº 1

12004 LA RIOJA Nº 2

PROVINCIA - MENDOZA - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

13022 GENERAL SAN MARTIN Nº 3

PROVINCIA - MISIONES - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

14013 POSADAS Nº 4

14006 PUERTO RICO

14005 SAN IGNACIO

14012 SAN VICENTE

PROVINCIA - NEUQUEN - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

15015 NEUQUEN Nº 6

15014 VILLA LA ANGOSTURA

PROVINCIA - RIO NEGRO - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

16002 CHOELE CHOEL

16013 CIPOLLETTI Nº 2

16018 CIPOLLETTI Nº 3 (CATRIEL)

16012 GENERAL ROCA Nº 2

16006 SAN ANTONIO OESTE

16007 SAN CARLOS DE BARILOCHE Nº 1

16008 VIEDMA Nº 1

16015 VIEDMA Nº 2

PROVINCIA - SALTA - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

17003 ORAN

17011 SALTA Nº 7

17005 SAN MARTIN (TARTAGAL)

PROVINCIA - SAN JUAN - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

18007 SAN JUAN Nº 7

18008 SAN JUAN Nº 8

PROVINCIA - SAN LUIS - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

19001 BUENA ESPERANZA

19002 QUINES

19009 SAN LUIS Nº 4

PROVINCIA - SANTA CRUZ - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

20010 EL CALAFATE

20002 RIO GALLEGOS Nº 1

20008 RIO GALLEGOS Nº 2

20006 RIO TURBIO

20003 SAN JULIAN

PROVINCIA - SANTA FE - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

21039 ROSARIO Nº 06

21075 SAN LORENZO Nº 4

21047 SANTA FE Nº 4

21066 SANTA FE Nº 6

21034 SUNCHALES

PROVINCIA - SANTIAGO DEL ESTERO - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

22008 SANTIAGO DEL ESTERO Nº 3

PROVINCIA - TUCUMAN - COMPETENCIA EN AUTOMOTOR

23002 TUCUMAN Nº 1

23013 TUCUMAN Nº 10

23003 TUCUMAN Nº 2

23007 TUCUMAN Nº 6