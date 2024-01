El día después del paro de la CGT, el Gobierno desplazó a las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud

El Gobierno modificó a las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud. (Google Street View)

Tan sólo un día después de la primera huelga que afrontó la administración de Javier Milei, el Gobierno decidió cambiar a la cúpula de la Superintendencia de Servicios de Salud “por diferencias de criterios”, según confiaron fuentes de Presidencia a Infobae.

De esta manera, Gabriel Oriolo y Claudio Stivelman fueron nombrados como flamantes superintendente y gerente general del organismo, según consta en el decreto 83/2024 del Boletín Oficial que se publicó este jueves.

En este caso, el Gobierno dispuso los ceses del anterior superintendente, Enrique Rodríguez Chiantore, y el ex gerente Nicolás Striglio, a quienes había nombrado hace poco más de un mes atrás a través de los decretos 44/2023 del 14 de diciembre y 93/23 del 19 de diciembre pasados.

Chiantore, un abogado especializado en derecho administrativo que estuvo vinculado con las gestiones de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, siendo director general de Legal y Técnica entre 2008 y 2012, y en Nación, despeñándose como jefe de Gabinete del Ministerio de Salud entre 2015 y 2018. había sido presentado como “referente sanitario de Juntos por el Cambio” en la campaña presidencial de Patricia Bullrich del año pasado.

Patricia Bullrich y Enrique Rodríguez Chiantore.

En los considerandos no se especifica el motivo del desplazamiento de las autoridades, y se señala únicamente que “resulta necesario disponer el cese” de ambos. No obstante, las fuentes consultadas hoy por este medio indicaron que el cambio “responde a que no se estaba avanzando en los objetivos que se habían planteado desde el ejecutivo para el organismo y a diferencias de criterios”.

En la conferencia de prensa que realiza diariamente desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a las modificaciones en la cúpula de la SSSalud y explicó que el Presidente busca “a los mejores en cada una de las posiciones”.

“El Presidente busca que trabajen los mejores en cada área; cuando considera que una persona tiene que ser removida por alguna persona más capacitada eso va a ocurrir, Ocurrió en este caso y va a seguir ocurriendo en un montón de casos más. No hay que sorprenderse por eso. Buscamos a los mejores en cada una de las posiciones”, detalló ante la consulta de los periodistas acreditados.

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que los cambios en la cúpula de la Superintendencia de Servicios de Salud no fueron determinadas en repudio al paro general de la CGT. (Presidencia de la Nación)

Y en relación a la posibilidad de que el Gobierno haya anunciado los reemplazos de Chiantore y Striglio, el portavoz presidencial apuntó: “No hay ningún tipo de venganza en reacción al paro, lejos estar de ser así, ni en este caso ni en ningún otro. No se sorprendan si eso sigue ocurriendo en el gabinete nacional”.

Oriolo, de 57 años, es licenciado en Administración de Empresas de la UBA y cuenta con trayectoria de más de 20 años trabajando en el sector de la salud, con experiencia en el sector previsional y de los seguros. Además, estuvo a cargo de áreas de Procesos y Sistemas, prestaciones médicas y Desarrollo estratégico.

Desde 1994, Oriolo se desempeñaba en OSDE, prepaga que ahora deberá regular como superintendente.

Stivelman, en tanto, es médico con 42 años de trayectoria, formado en clínica médica y desde el año 1987 se desempeñó en distintas funciones vinculadas con la seguridad social, en áreas de auditoría, gestión, manejo de obras sociales y convenios capitados. También fue gerente de proyecto de historia clínica electrónica para la Obra Social de Banco do Brasil, en el país vecino, donde fortaleció los conocimientos en sistemas informáticos aplicados a la gestión, y en el país fue gerente de prestaciones de obras sociales en distintas entidades.

En otro orden, el Gobierno nacional designó a Guillermo Plate como nuevo superintendente de Seguros.

Plate, a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA).Además, posee una Maestría de Derecho Internacional en la Escuela de Leyes de la Duke University de Estados Unidos, y el título de Magíser en Derecho Empresario de la Universidad Austral.

En el ámbito privado posee 20 años de experiencia en estudios jurídicos y empresas especializándose en temas de derecho corporativo, siendo gerente fiduciario en el Royal Bank of Canada en el exterior, y, en el ámbito doméstico, asesor en el directorio del Banco Provincia y vicepresidente de Provincia ART.

Además, se especializa en el asesoramiento en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.El nuevo funcionario ya se había desempeñado como vicesuperintedente de Seguros entre 2017 y 2019, durante la administración del expresidente Mauricio Macri, respondiendo al superintendente Juan Pazo, ahora nombrado como secretario de Industria y Desarrollo Productivo.