Diana Mondino cuestionó el paro de la CGT: “Es convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer”

La canciller Diana Mondino (Foto: Ariel Torres)

En las primeras horas del paro general que impulsan la CGT, organizaciones sociales y sectores de la oposición, varios funcionarios del gobierno nacional decidieron cuestionar las motivaciones de la protesta.

Entre ellos estuvo la canciller Diana Mondino, quien realizó un análisis contundente: “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer”.

La ministra de Relaciones Exteriores amplió su análisis con otra dura crítica a quienes considera “falsos representantes de los trabajadores”. Para la funcionaria, esto prueba que el Gobierno está haciendo lo que debe: “Ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”.

Las expresiones de Mondino fueron en línea con las que realizaron otros integrantes del gabinete nacional. La primera en expresarse públicamente fue Patricia Bullrich, quien a primera hora del día habló con la prensa y no dudó en cuestionar las motivaciones de la medida de fuerza, pero puso el foco especialmente en la figura de Axel Kicillof: “Veo que con lo que está pasando en la provincia, con los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha, cuando ayer los diputados de Unión por la Patria tomaron una posición política, me parece que no corresponde...”.

“Él es un gobernador, y como gobernador tiene que hacer cumplir la ley, no violarla”, apuntó la ministra de Seguridad de la Nación.

En la misma sintonía se expresó Luis Caputo, quien tomó el mensaje contra la protesta que Mondino publicó en sus redes sociales e hizo blanco en el gobernador de la Provincia de Buenos Aires: “Por si había alguna duda, además se suma Kicillof. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios”, escribió el ministro de Economía en su cuenta de X.

Más tarde fue el turno de Manuel Adorni, quien en la conferencia de prensa que diariamente ofrece en la Casa Rosada lamentó la medida de fuerza por los efectos económicos que tendrá: “Va a traer una pérdida de muchos millones de dólares a varios sectores”.

A modo de ejemplo, el vocero presidencial usó el caso de Aerolíneas Argentinas: “Se han cancelado 295 vuelos y se han reprogramado otros 26, esto va a afectar a 20 mil personas y le representará a la empresa una pérdida de 2.5 millones de dólares que tendremos que pagar todos los argentinos”.