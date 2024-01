Villarruel reemplaza por primera vez a Milei a cargo del Ejecutivo y se retrasa la agenda del Senado

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (@VickyVillarruel)

Javier Milei participará del Foro de Davos y lo reemplazará hasta el viernes la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Éste no será el motivo principal de una semana planchada en el Senado: la agenda se retrasa por la falta de temas en fila y las dudas que existen en muchos despachos sobre el debate de la ley ómnibus en Diputados, con disputas en varios capítulos y el temor a que un proyecto poco masticado se demore en la Cámara alta de cara al fin de las sesiones extraordinarias, por ahora vigentes hasta fin del mes en curso.

A esto hay que sumar el silencio del oficialismo y casi toda la oposición en relación con el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía, con una Cámara de Diputados que aún no designó a sus integrantes para la bicameral de Trámite Legislativo y fuerzas políticas que prefieren mirar el devenir de la medida en la justicia. Todo, con el fin de que no estalle la discusión en el Congreso.

Fuentes del Senado aseguraron a Infobae que Villarruel seguirá la gestión nacional desde su despacho en el Palacio Legislativo. También tendrá un ojo en el trabajo de la Cámara alta. El mismo se trabó la semana pasada con la Boleta Única de Papel, con dos dictámenes que previsualizan un empate para una iniciativa que, por ser cuestión electoral, necesita la mayoría absoluta de 37 votos.

Bajo este panorama, varios senadores dedican gran parte de su tiempo a observar y analizar el debate de la ley ómnibus, que también precisará de mayorías especiales en algunos capítulos y, por ello, las charlas y negociaciones que exigen a Diputados para que el tratamiento no sea bloqueado en caso de aterrizar en la Cámara alta.

Por caso, La Libertad Avanza ya mantuvo diferentes reuniones con representantes de sectores productivos del interior y traslada las inquietudes al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, José Luis Espert. En tanto, las bancadas del ex Juntos por el Cambio en el Senado también activaron cónclaves diversos e incluso esta semana tendrán uno por la reforma electoral, que despierta críticas de los legisladores.

El presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert (NA)

“Si la negociación con los bloques y los gobernadores es clara, el proyecto va a ser aprobado con una mayoría que se replicaría acá sin tanto problema. Ahora, si quieren apurar el tratamiento y los que respondemos a mandatarios provinciales demandan más cambios, se corre el riesgo que vuelva en segunda revisión a Diputados. El primer paso con la boleta única fue una advertencia”, reconoció un experimentado legislador a este medio.

El inconveniente que debe resolver el oficialismo desde lo político es que, con la actual composición del Senado y la proyección de votos, no todos los legisladores cuentan con una terminal en gobernadores. Esto genera un conflicto extra y evidente con personalidades aceitosas y sin poder que, de un día para otro, complicarían la sanción de una ley. Por eso la importancia de blindar una estrategia, para nada clara en la actualidad, entre el Ejecutivo y el Congreso.

Mientras la Cámara alta no realice una sesión no tomarán estado parlamentario, por ejemplo, los pliegos de embajadores. Eso no quita que haya la posibilidad de discutir, en la comisión de Acuerdos, ascensos militares demorados de la gestión anterior del kirchnerismo. Ya hubo una recomendación para no acelerar este asunto durante el período estival.

En las últimas horas se sumaron más llamados de atención a la ley ómnibus desde el Senado. Por caso, el radical Pablo Blanco presentó un proyecto para establecer la imposibilidad de privatizar el Banco Nación. Una iniciativa similar fue impulsada días atrás desde el centenario partido en la Cámara baja, motivo de celebración de su ex colega de fuerza política y jefe gremial de bancarios, el diputado cristinista Sergio Palazzo.