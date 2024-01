PJ bonaerense: quiénes impulsan la renovación y los nombres que suenan para suceder a Máximo Kirchner

Lejos de la quietud, las primeras semanas del año están activas en la vida política bonaerense. El nuevo contexto nacional y la discusión que se da en el Congreso referido a la Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia obligó a parte del peronismo a repensar su estrategia como oposición y en esa instancia además empezar a plantear debates internos. Uno de esos ámbitos es el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que preside el diputado nacional, Máximo Kirchner.

Es que más allá de alguna declaración por las medidas del gobierno de Javier Milei, el PJ provincial no ha tenido reuniones de carácter oficial con los consejeros del partidos. El jefe del partido había planteado que convocaría a una renovación de autoridades en diciembre del año pasado para que se lleve adelante durante el mes de marzo de este 2024, pero tampoco hay señales al respecto.

En este escenario, algunos dirigentes peronistas que cuestionan la conducción plena de Kirchner empezaron a moverse. Uno de ellos fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El jefe comunal anunció que el mes que viene lanzará su corriente dentro del peronismo. Dice que no será “un rejunte” de dirigentes y que estará integrada por equipos técnicos. “Después de una derrota el peronismo se rediscute”, planteó en diálogo con Infobae. También cruzó a La Cámpora, al decir que “solo está sentada sobre cargos legislativos, nada más y se arrogan la representación del peronismo”.

Fernando Gray junto al entonces candidato presidencial de UP, Sergio Massa

Por el momento la enfática posición de Gray al respecto de la discusión interna que debe afrontar el peronismo luego de la derrota no se replica públicamente por otros dirigentes. Sin embargo, sí hay movimientos más reservados que empiezan a trazar un escenario de debate interno con epicentro en el conurbano bonaerense, donde el peronismo sostiene su capital político en tiempos de gobiernos liberales.

Una muestra de esos movimientos son los que exhibe el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El intendente está más que activo en este menester. En los últimos días apiló fotos con dirigentes que en diferente medida han puesto en discusión la conducción de Máximo Kirchner. Ferraresi es consejero por la Tercera sección electoral dentro del PJ bonaerense.

Hace días recibió en su despacho al ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; quien atravesó una dura interna -que la perdió- con el dirigente de La Cámpora y hoy jefe comunal de ese distrito, Damián Selci. A esta altura es histórico el cortocircuito entre Zabaleta y Máximo Kirchner. Días atrás, el intendente emitió un comunicado acusando al saliente intendente de haber desfinanciado el distrito poniendo el riesgo el pago de salarios y aguinaldos a los empleados municipales, algo que Zabaleta desmintió y le pidió a Selci “que se haga cargo”.

Con Ferraresi compartió un café en el despacho del intendente de Avellaneda. “En tiempos de ajuste debemos avanzar en una construcción amplia en la que demos valor al intercambio de experiencias de todos los referentes del campo popular”, dijo Ferraresi sobre ese encuentro. Zabaleta fue más allá: “Me encontré con el compañero Jorge Ferraresi, quien será sin dudas, uno de los protagonistas de la etapa que se viene. El peronismo necesita debate y reconstrucción. Inmejorable charla y a seguir construyendo futuro”. Lo concreto es que el intendente de Avellaneda es uno de los dirigentes que suenan para encabezar la rediscusión en la conducción del PJ bonaerense.

Juan Zabaleta junto a Jorge Ferraresi (@juanzabaletaok)

El asunto viene desde el cierre de listas de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Esa instancia estuvo atravesada por las decisiones de Máximo Kirchner y el entonces Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. El malestar de un sector de intendentes y dirigentes es que poblaron las listas legislativas y de concejales con referentes de La Cámpora, dejando a otros sectores afuera.

En estos días, Ferraresi también se juntó con referentes de Lanús y Quilmes, donde hoy gobierna La Cámpora con Julián Álvarez y Mayra Mendoza, respectivamente. Sin embargo, ni Hernán Lakota de Lanús ni Gabriel Berrozpe de Quilmes -los que se sentaron en la mesa del intendente de Avellaneda- responden a los dirigentes camporistas. A eso se le suma que a finales del año pasado, ni bien iniciada la gestión de Julián Álvarez, la concejal de Lanús, Belén Berrueco, se fue del bloque oficialista para armar su monobloque bajo el nombre de Lanús Peronismo Bonaerense. Berrueco reporta a Ferraresi.

Para completar el álbum, el avellanedense recibió al dirigente de Patria Grande, Juan Grabois que llegó acompañado por la diputada nacional Natalia Zaracho y el senador bonaerense, Federico Faggioli. “Los que siempre peleamos por una Patria con justicia social tenemos el deber de cumplir con nuestra gente y cuidar cada uno de los derechos conquistados.La participación y el compromiso de todos los sectores será fundamental”, planteó.

Ferraresi viene trabajando en un esquema de construcción dentro del kirchnerismo pero por fuera de La Cámpora y que incluye a otros intendentes y dirigentes como Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata) o Fabián Cagliardi (Berisso). El punto de contacto allí es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En ese círculo también asoma el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, gestor del espacio La Patria es el Otro.

Andrés Larroque junto a Axel Kicillof Fuente: @larroqueandres

Esta semana, Larroque planteó que -tras la derrota- el peronismo “va a entrar a una nueva etapa que seguramente en un tiempo determinado irá generando nuevos mecanismos de organización, de referencia, liderazgo. Hoy no pondría al carro delante del caballo, es momento de acumular, de aglutinar, de juntar, y del proceso en función de la capacidad, la valentía, el coraje… eso en el mismo partido se van a ir desarrollando los roles”.

También pidió por mayor amplitud. “Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tener gestos de responsabilidad, de madurez, que ayuden y colaboren a que esta convocatoria sea lo más amplia posible, que nadie se sienta excluido, que nos escuchemos, que no nos impugnamos porque por ahí a priori, si nos vamos a manejar por prejuicios, quizás también por juicios, pero evidentemente las consecuencias han sido muy graves así que creo que es tiempo de borrón y cuenta nueva, pero en el sentido de mirar hacia adelante y que entendamos que no sobra nadie”. En esa misma entrevista, otorgada a Futurock, parafraseó al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, sobre la idea de amplitud.

Otro nombre que tiene entre sus planes intervenir en la discusión a mediano plazo del peronismo bonaerense es el secretario adjunto del gremio de los trabajadores del peaje, Facundo Moyano. Alejado de lo que fuera la estructura dirigencial del último gobierno peronista, el hijo de Hugo Moyano, también reclamó por una discusión dentro del partido. Antes de la victoria de Milei se reunió en La Plata con Kicillof. A priori, no quiere ser candidato a presidente partidario.