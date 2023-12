Un municipio de Córdoba empezará a cobrar la atención médica en un centro de salud

El dispensario José Aneine, un centro de salud municipal que atiende primeros auxilios, le empezará a cobrar a partir de hoy la atención a sus pacientes en las especialidades

El impacto de la crisis económica y la falta de recursos empezó a afectar el funcionamiento de los servicios públicos. En la turística Tanti, de la provincia de Córdoba, el municipio resolvió cobrarle un bono a todos los pacientes que se atiendan en el centro de salud local que hasta ayer atendía de manera gratuita.

A través de un comunicado oficial, el municipio justificó la decisión de tarifar las prestaciones de salud del dispensario José Aneine, una “salita” que está bajo gestión pública de la comuna debido “a las dificultades económicas que afronta la demanda del sector de la salud a nivel nacional, tanto pública como privada”.

“El municipio de Tanti ha resuelto que a partir del 28 de diciembre de 2023 se aplicará el cobro de un bono para la atención en Centro de Salud Municipal de $2.500 para aquellos vecinos que residan en Tanti, mientras que para aquellos que vivan en otras localidades el bono será de $10.000″, se consignó en la comunicación oficial, que fue compartida por el intendente de la UCR, Emiliano Paredes.

Síntoma del cambio de época, donde la merma de recursos conlleva rebusques que van desde ajustar el gasto público a trasladarle el costo de los servicios a los usuarios, desde Tanti indicaron que la medida “se fundamenta en el incremento de la demanda en el sector sanitario, donde el municipio continúa recibiendo los mismos ingresos”. Según explicaron, a ello se le suma un “aumento cada vez mayor del sector de salud municipal” y “contingencias como la desinversión del sector privado de salud, siendo el municipio quien tiene que bregar por la prevención y el mantenimiento sostenido de la demanda en la salud”.

“Son medidas excepcionales de una realidad nacional y provincial a la que Tanti no puede escapar”, subrayó la directora del Centro de Salud Municipal, la licenciada Romina Pacha (M.P. 2100), que está a cargo de la institución desde el año 2017.

Las instalaciones del dispensario municipal

El cobro del bono “excepcional” no se aplicará a las emergencias médicas del servicio de guardia, sino a las especialidades que requieren de un turno, como pediatría, oftalmología, ginecología, odontología, fonoaudiología, psiquiatría y traumatología, entre otras.

“Aquellas personas que no cuenten con los recursos se les realizará un estudio socioeconómico a cargo del municipio, con el fin de que ningún vecino quede sin atención de salud”, aclaró la directora del centro de salud.

Tras el anuncio oficial, varios usuarios y vecinos se quejaron por la decisión en las redes sociales del municipio de Tanti. “Me parece una barbaridad cobrar ese monto, primero no es hospital es dispensario, no tienen los aparatos necesarios para un buen estudio. Segundo, los dispensarios se hicieron para gente de bajos recursos. No tienen ni gasas ni medicamentos para darte”, fue uno de los reclamos que se publicaron en la cuenta oficial de Facebook de la comuna. “Si ya que van a cobrar espero pongan pediatra en la guardia porque es una vergüenza que vayas con los niños y no los revisen porque te dicen que son médicos clínicos”, señala otro de los comentarios.

En una respuesta oficial, el municipio explicó que solo reciben un apoyo económico del gobierno de Córdoba como centro de atención y traslado de pacientes (CAPS), que tiene como objetivo asistir en primeros auxilios por lo que todas las especialidades se brindan “con recursos propios”. La salita fue creada para resolver urgencias y derivar a otros centros de mayor complejidad como el hospital regional Domingo Funes, que concentra la atención en Punilla. “Deseamos hacer saber que cuando solicitamos más dinero para afrontar estos gastos nos encontramos con que nos responden que nosotros tenemos un CAPS y la prestación de especialidades extra es nuestra decisión”, indicaron desde la cuenta oficial de Tanti ante las quejas de los usuarios.

El nuevo intendente de Tanti, Emiliano Paredes

En el municipio hubo un recambio de autoridades el pasado 11 de diciembre, cuando prestó juramento el nuevo intendente, Emiliano Paredes, acompañado de Luis Horacio Azar como presidente del Concejo Deliberante. El jefe comunal representa una continuidad de la gestión anterior: ocupaba el cargo de secretario de Gobierno durante el mandato de Azar. En el distrito hace veinte años que gobierna el radicalismo y este año volvió a retener el control de la comuna, con unos 2491 votos afirmativos (49,5%).

Lo cierto es que en distintos puntos de Córdoba hay clima de conflictividad y tensión sobre cómo se descargará el ajuste sobre la población. Ayer hubo un paro de empleados estatales con una movilización al centro cívico que encabeza el gobernador Martín Llaryora, a raíz de un incremento de los aportes de hasta un 4% más que aportan los dependientes de la administración pública a la jubilación, y una suba del 2% de los haberes que se destinan a la obra social provincial. La medida fue interpretada por los sindicatos como una “rebaja salarial”.