Organizaciones marcharon en el centro porteño en contra del DNU y activaron el protocolo antipiquetes

Corte ATE por la vereda

En un clima de tensión, movimientos y organizaciones sociales se concentraron este viernes en diferentes puntos del centro porteño para protestar en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado en los últimos días por Javier Milei. Las movilizaciones fueron en la zona del Obelisco, Diagonal Sur y frente al Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social), donde este mediodía se registró un detenido. Todas se levantaron luego de las 14 y sin inconvenientes, señalaron fuentes de la policía porteña a Infobae.

No obstante, antes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, activó el protocolo antipiquetes y la policía de la Ciudad de Buenos Aires se movilizó para evitar los cortes de calle en CABA. Asimismo, el resto de las fuerzas se desplazaron para garantizar que no se complique el tránsito en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, en el Congreso y en Casa Rosada por las marchas.

Si bien durante las primeras horas de la mañana las protestas se desarrollaban sin disturbios, pasadas las 13 horas la situación comenzó a tensionarse en la concentración encabezada por ATE. En medio de un confuso episodio, un hombre fue sujetado en el piso por tres agentes de la Policía de la Ciudad y en forma inmediata fue arrestado.

Organizaciones sociales protestas en el centro porteño contra el DNU (Foto: Adrián Escándar)

Se trataba de una persona en situación de calle que no formaba parte de la manifestación, pero que se resistió a la detención y estaba armado con un objeto contundente. Intentó evitar ser ingresado al móvil policial, aunque los agentes del orden forzaron la puerta y lo detuvieron. El arrestado pateó el interior del móvil con gran violencia y entre insultos y plegarias al cielo, este comenzó a gritar: “Me prometiste Jesucristo no caer más en esto, me lo prometiste”.

“Era una persona de calle que estaba alterada, vaya a saber si era por algún consumo, le pedimos a la Policía que no lo lastime pero no formaba parte de la manifestación”, dijo Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, mientras mostró un bobinado, un objeto con punta que estaba en poder del hombre detenido.

Las otras manifestaciones

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) decidió marchar al Obelisco porteño al mediodía para protestar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia promulgado por Javier Milei. El Gobierno anunció que el primer protocolo antipiquete le costó $60 millones e identificó a las 14 organizaciones que deberían pagarlo.

Protesta en el Ministerio de Capital Humano

También a la misma hora Somos Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, ex funcionario de Alberto Fernández, realizó una olla popular frente al Ministerio de Capital Humano -ex Ministerio de Desarrollo Social- para reclamar por un refuerzo de alimentos en los comedores populares y solicitar una audiencia con la ministra Sandra Pettovello. En este último caso, los dirigentes decidieron hacerlo sobre las veredas que rodean al histórico edificio ubicado en Moreno y Avenida 9 de Julio.

Por el momento las manifestaciones se realizan sobre las veredas, aunque todavía los dirigentes de la CCC no decidieron si durante su protesta cortarán la 9 de Julio y la Avenida Corrientes u otras arterias cercanas al emblema porteño. Dependerá del número de asistentes y de la voluntad de desafiar o no a las fuerzas del orden público.