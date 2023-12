Martín Menem anunció la eliminación de la pauta publicitaria de la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo su primer anuncio de recorte del gasto presupuestario del cuerpo legislativo (Maximiliano Luna)

A tono con la dirección adoptada por el gobierno de Javier Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza-La Rioja), anunció que se eliminará la pauta publicitaria y revisará los recursos que utilizan los legisladores para sus viajes al exterior, con la intención de reducir el gasto público en el cuerpo legislativo.

“En consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, iniciamos hoy un camino de austeridad. Se termina la pauta publicitaria a partir del día de la fecha”, informó ayer el titular de la Cámara baja a través de la red social X, antes conocida como Twitter. Según informó en su primer medida de recorte de gasto público, “durante todo el 2023 esta Cámara erogó en ese concepto 1.700 millones de pesos, equivalentes a más de 3 millones de dólares”.

La decisión de Menem replica en el ámbito legislativo el recorte anunciado por el Gobierno de Milei en las partidas destinadas a los medios de comunicación, que se suspenderán por el plazo de un año, sin agregar mayores precisiones. Se trata de una medida anunciada tanto por el vocero presidencial Manuel Adorni, como el ministro de Economía, Luis Caputo. Las erogaciones del Gobierno en este rubro representaron $34.000 millones en pauta publicitaria de la Presidencia y los ministerios durante 2023, según comunicó “Toto” Caputo en la presentación oficial del paquete de medidas económicas.

Pese a que la suma de la publicidad oficial representa un monto menor en el presupuesto de la Cámara, Martín Menem puso de relieve la decisión que “este es el primer paso que estamos dando al 5to día de haber asumido la responsabilidad de dirigir los destinos de este cuerpo”.

“No podemos utilizar el dinero de los contribuyentes en cuestiones que no hacen al estricto funcionamiento de la institución”, remarcó la autoridad de Diputados. “Quedan en revisión a partir de hoy, todos los recursos que se utilizaban para viajes al exterior”, agregó Menem en su publicación en redes sociales, y advirtió que no se autorizarán “este tipo de erogaciones a menos que tengan un objetivo de trascendental importancia para este cuerpo”.

El presupuesto más importante en lo que respecta a la publicidad oficial depende del Poder Ejecutivo. Se trata de partidas destinadas a la difusión de la gestión de la administración nacional, las empresas o sociedades del estado, los entes descentralizados del mismo u otros organismos donde la participación mayoritaria sea gubernamental. A cambio de estos fondos, se difunden campañas a través de distintos medios de comunicación gráficos, web o audiovisuales, como el anuncio de medidas económicas, pago de jubilaciones, campañas preventivas de salud, entre otras.

Solo son elegibles para recibir publicidad oficial los medios, productoras de contenidos y/o comercializadoras de espacios publicitarios que al momento de la asignación se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO).

El ajuste en este tipo de partidas presupuestarias generó controversia y algunos cruces. Referentes políticos se cruzaron por la decisión del Gobierno de suspender la pauta oficial durante un año, dado que mientras algunos celebraron la medida o coincidieron en la necesidad de regularla, otros manifestaron “preocupación” por su impacto en el funcionamiento en los medios de comunicación.

El anuncio de Martín Menem en su cuenta personal de X

El dirigente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, celebró el anuncio al lamentar que esa medida no se haya implementado durante gestiones anteriores para esos fondos destinarlos a medios comunitarios. “Ojala hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto, bancar a los medios comunitarios y sostener con REPRO los puestos de trabajo en PyME ¿te cae mal que lo diga? Jodete. Yo nunca banqué subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo”, escribió Grabois en su cuenta de X.

En respuesta al mensaje de Grabois, la legisladora porteña por el Frente de Izquierda, Celeste Fierro, lo consideró un “derrape” por parte del dirigente social. ¡Ah boe! Ahora resulta que la motosierra de Milei es progresista y `tiene huevos` Cuando los patrones de los medios despidan con la excusa de la `pauta` recortada, ¿de qué te vas a disfrazar?!”, escribió en su cuenta de X y añadió: “Qué derrape. Ni (el exministro de Economía, Sergio) Massa se animó a tanto”.

El director del Banco Provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini, rechazó lo manifestado por Grabois y advirtió que “esta medida va a dañar a muchos trabajadores, pymes de medios zonales, regionales y nacionales, productoras de contenidos y a quienes nos informamos”.

El presidente Javier Milei junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

Otra postura diferente fue expresada por parte de las diputadas de la UCR Karina Banfi y Soledad Carrizo que previamente habían presentado un proyecto de ley con modificaciones en la pauta oficial. “Soy autora de un proyecto para regular la pauta oficial ya que lamentablemente se ha usado como herramienta de disciplinamiento a la prensa. Mi proyecto está en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y de prensa”, aseguró Banfi en redes sociales. Mientras que Carrizo destacó que el proyecto del que es coautora tiene por objetivo regular la pauta “para evitar la discrecionalidad y el clientelismo mediático”.

Sindicatos de prensa y entidades sectoriales se pronunciaron de manera crítica sobre la medida anunciada. El presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Martín Etchevers, recordó que “hacer periodismo profesional es costoso” y que “la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema” señaló que “el Estado no puede desentenderse de la viabilidad de la prensa”. Además, indicó que la publicidad de los actos de gobierno es un principio derivado de la Constitución y forma parte de las políticas políticas públicas vinculadas a la sostenibilidad de los medios.

“Es algo que existe en todo el mundo y también aquí, desde el retorno de la democracia. Que hace a la rendición de cuentas de la gestión, a la transparencia de las contrataciones, a la necesidad de campañas sanitarias o de servicio al ciudadano. Una práctica que requiere ser canalizada a través de organizaciones empresarias formales y establecidas, que cumplan con la ley. La publicidad oficial no puede ser ni un subsidio ni un beneficio. Mucho menos un premio o un castigo. Y si hubiera casos en que lo fuera, deben ser corregidos”, subrayó el dirigente sectorial en su 61° Aniversario de la fundación de la entidad.