“We need to talk, Elon...”: Musk destacó una reflexión de Milei sobre la libertad y la justicia social y el presidente electo le respondió

Elon Musk sobre Javier Milei

Sin ningún texto, y solo con el video para reproducir, esta mañana el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, posteó un fragmento de una entrevista en X (red de la que es dueño) en la que el presidente electo Javier Milei habla con el escritor y analista político Jorge Asís. Y el líder libertario le respondió por la misma vía: “We need to talk, Elon...”, traducido al español como “Necesitamos hablar, Elon...”.

El video de la publicación, que tiene una duración de 1 minuto y 21 segundos, comienza con la referencia a una frase del economista Milton Friedman por parte de Milei: “Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad no terminás consiguiendo ninguna de las dos”. A ello agregó que, en cambio, si se pone a “la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas”, teorizó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Y luego citó al filósofo, político y economista británico John Stuart Mill. “Una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde, esa es la historia de Argentina”, resumió el futuro presidente de los argentinos.

Captura del mensaje de Elon Musk

Hablaban de la “tiranía de las mayorías”, señaló Asís, a lo que Milei completó: “La justicia social es injusta, no hay nada más injusto que la justicia social”.

“Haber logrado la igualdad ante la ley, es la misma para todos” fue, para el referente de LLA, el gran logro del liberalismo. Y agregó que “cuando vos vas por la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona”.

Vale recordar que Musk, uno de los empresarios más exitosos y una de las personas más ricas del mundo, celebró el domingo 19 de noviembre el triunfo electoral de Javier Milei.

Lo hizo también mediante un comentario en la red social X al comentar un posteo de la cuenta “EndWokeness” que decía, en inglés: “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”.

Elon Musk tuiteó sobre Milei

Musk no dudó en suscribir el posteo, al que agregó el comentario “Prosperity is ahead for Argentina”, traducible como “Hay prosperidad para la Argentina”, una suerte de augurio muy positivo.

Elon Musk recomienda la entrevista de Carlson con Milei

Cabe recordar que Elon Musk había ya dado señales de apoyar las ideas y propuestas de Javier Milei, por ejemplo, cuando comentó muy favorablemente las opiniones del ahora presidente electo de la Argentina en su entrevista con Tucker Carlson, el reconocido periodista norteamericano.

Aquella vez, en septiembre, el creador de Tesla e iniciador de la revolución de la “electromovilidad” calificó “muy interesante” la charla de Carlson y Milei y los conceptos del candidato libertario y de hecho reposteó la entrevista a sus más de 160 millones de seguidores en X, como rebautizó a la ex Twitter.

Javier Milei Con Tucker Carlson “Soy Un Defensor De La Libertad Y De La Paz; Los Chinos, Putin Y Lula No Entran Ahí”

De hecho, la entrevista de Carlson a Milei fue reproducida más de 70 millones de veces. Musk señaló además que los temas tratados en la entrevista habían ido más allá de una problemática estrictamente local.

En esa entrevista, Milei habló de la inflación, del aborto, del Ministerio de la Mujer, del cambio climático, del papa Francisco y de su futura relación con China, Rusia y Brasil en caso de llegar a la Casa Rosada.

A lo largo de más de media hora, el futuro presidente de la Nación se posicionó en la escena internacional -atravesada por una cruda competencia económica entre potencias que pugnan por hegemonizar el reordenamiento geopolítico planetario- de modo contundente, asegurando que no hará “negocios con ningún comunista”, categoría en la cual incluyó a China, a Rusia, y hasta al Brasil de Lula da Silva.

Milei aprovechó para responderle a Musk que sería “más que bienvenido en la Argentina el año próximo si nosotros tenemos éxito”. Algo que consiguió.