Alberto Fernández no visitará al Papa Francisco en Roma y reprogramó el viaje para después del 10 de diciembre. EFE / Prensa Vaticano

A pesar de que hace tna sólo dos días se confirmó que el presidente Alberto Fernández tenía planeado visitar al Papa Francisco en Roma antes de finalizar su mando, hoy desde la oficina de la portavoz presidencial aseguraron que “no viajará esta semana al Vaticano porque debe seguir adelante con las tareas que demanda la transición presidencial”.

Según trascendió, la visita al Sumo Pontífice se reprogramará para después del 10 de diciembre, una vez que deje su cargo en la Casa Rosada. Desde el entorno del Jefe de Estado aseguran que se iría a vivir a España.

El jueves 23, la confirmación del viaje fue dada por Gabriela Cerruti en su cuenta de Twitter. “El presidente de la Nación, Dr. @alferdez, será recibido por Su Santidad, @Pontifex, en audiencia protocolar por el fin de mandato. La audiencia tendrá lugar durante la última semana de noviembre en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano”, había escrito. Pero no podrá ser.

Comunicado oficial de Presidencia sobre el viaje a Roma

El viaje había sido acordado hace un mes a través de las gestiones del secretario de Culto, Guillermo Olivieri, y la embajadora argentina en el Vaticano, Fernanda Silva.

La visita iba a concretarse en el Palacio Apostólico y Fernández tenía pensado ir con una comitiva muy reducida. La última vez que estuvo con Francisco fue en mayo del 2021. Durante la gestión del Frente de Todos ambos mandatarios tuvieron una relación fluida, diferente a la del Papa con el ex presidente Mauricio Macri.

Cómo fue la relación del presidente con el Papa

La relación entre el Jefe de Estado y el Sumo Pontífice estuvo marcada por algunas rispideces. La principal fue cuando el Jefe de Estado impulsó la ley del aborto y logró que se sancionara en el Congreso.

A la Iglesia Católica le cayó muy mal la actitud de Fernández de ponerse al frente de la gestión para asegurar los votos necesarios, y la decisión de avanzar con ese proyecto mientras los sacerdotes no daban abasto con la ayuda social en los barrios humildes, en un momento donde la pandemia había paralizado la economía y alterado el sistema de salud.

El Presidente durante un encuentro con Francisco, en enero de 2020

Durante el mandato del Frente de Todos, Fernández y el Papa se vieron en tres oportunidades. La primera vez fue en enero del 2020, poco tiempo después de que el Presidente comenzara la gestión; luego se vieron en el 2021 y la tercera será a fin de mes, cuando se concrete el último encuentro en Roma.

Contacto entre el Papa y el presidente electo

En paralelo, el Papa ya entabló comunicación con Javier Milei, que se encuentra preparando su desembarco en el gobierno nacional. El diálogo se llevó a cabo el martes, luego de que Francisco llamara al presidente electo para saludarlo por su victoria en el balotaje frente a Sergio Massa.

En esa conversación Milei ratificó la invitación para que el Pontífice visite la Argentina el próximo año “como jefe de Estado y líder de la Iglesia”. El contacto se gestó a través de Fabio Bartucci, oftalmólogo del Papa y amigo del ex candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, uno de los dirigentes más importantes de La Libertad Avanza (LLA).

Según reconstruyó Infobae, en ese diálogo Francisco le dijo a Milei que la salud, la educación y la pobreza son temas muy importantes y el nuevo presidente le respondió que los cambios que tiene pensado hacer será buenos para la población. El mandatario electo aseguró en las últimas horas que es necesario realizar un ajuste fiscal fuerte y reducir el gasto público para evitar una hiperinflación.

El Papa aún no definió si visitará la Argentina el año que viene, viajo que él mismo dijo que estaba en agenda pero que no tenía una fecha cerrada. Según supo este medio, una opción es que viaje en marzo, aunque aún no hay definiciones. Además, el Sumo Pontífice se encargó de desmentir notas periodísticas que aseguraron que no vendría al país si el presidente era Milei.