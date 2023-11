La CGT, golpeada por la derrota, quiere conocer las medidas de Milei y apoyará a Massa como jefe de la oposición

Javier Milei, Mauricio Macri, Jorge Triaca, Armando Cavalieri y Gerardo Martínez, en el nuevo tablero del gobierno libertario y la CGT

Golpeada por la derrota de Sergio Massa, la CGT analiza sus próximos pasos con extrema cautela ante el nuevo escenario político, pero ya tiene previsto reunirse esta semana para definir su postura ante el triunfo de Javier Milei. Algunos sindicalistas quieren pedir una audiencia con el presidente electo y con el funcionario que designe al frente del área de Trabajo para conocer sus planes en la materia, donde hasta ahora tuvo predicamento Mauricio Macri a través de su ex ministro Jorge Triaca.

No es lo único que estará en la agenda cegetista: los dirigentes gremiales se pondrán al frente de la recomposición del peronismo y buscarán que Massa se convierta en el jefe de la oposición a Milei. De ese tema hablaron anoche con el ministro-candidato algunos dirigentes políticos y sindicales en el cuarto piso del búnker de Unión por la Patria, luego de que Massa reconoció en un discurso que había perdido el balotaje. Allí estuvieron, entre otros, sindicalistas como Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA) y Pablo Moyano (Camioneros); dirigentes sociales como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro y políticos como Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

En la central obrera conocen a Gustavo Morón, el ex superintendente de Riesgos del Trabajo en el gobierno de Cambiemos, a quien Milei confirmó el 1° de octubre pasado como su futuro secretario de Trabajo, ya que se eliminará el actual ministerio y pasará a funcionar como secretaría dentro del nuevo Ministerio de Capital Humano, que encabezará Sandra Pettovello.

Sergio Massa reconoció la derrota acompañado, entre otros, del cotitular de la CGT Héctor Daer, ubicado a la izquierda (Reuters)

Aun así, los gremialistas sospechan de que el responsable del área laboral en el gobierno libertario finamente no será Morón sino otro miembro del equipo de Triaca que tenga el consenso tanto de Macri como de Patricia Bullrich y buena llegada a todo el gremialismo.

Los dirigentes sindicales, pese al revés de su candidato presidencial, dieron señales de buena voluntad hacia Milei: por ejemplo, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), le envió anoche un mensaje para felicitarlo y exhortarlo a abrir una etapa de “diálogo y concertación”. Se trata del mismo dirigente que se reunió en secreto con el líder libertario, en septiembre, y a quien le aseguró que “no quiere hacer una reforma laboral”.

El primer sindicalista en hacer declaraciones tras confirmarse el triunfo de Milei y fijar una posición conciliadora fue Armando Cavalieri, titular de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) e integrante del sector de “los Gordos” de la CGT, que afirmó que que “a la Argentina la arreglamos y sacamos adelante entre todos o no la arregla nadie” y consideró que “es imperante que nos pongamos a trabajar fuertemente sin mezquindades para lograr los acuerdos necesarios”.

Javier Milei, con Sandra Pettovello, futura ministra de Capital Humano, y Gustavo Morón, posible secretario de Trabajo del gobierno libertario

El líder mercantil, del sector dialoguista de la CGT, hizo hincapié en “la urgencia de alcanzar un acuerdo político, económico y social entre los distintos espacios políticos, y así lograr que el país empiece a transitar un escenario de previsibilidad para que definitivamente pueda salir adelante”.

“Hay que alcanzar acuerdos básicos para el diseño de un programa de mediano y largo plazo, para que tengamos tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”, dijo Cavalieri, para quien “es prioritario destrabar este ciclo inflacionario que está dañando al pueblo trabajador”.

Quien reapareció sorpresivamente fue Luis Barrionuevo, titular del Sindicato de Gastronómicos, quien le había retirado su respaldo a Milei en rechazo al pacto con Macri y Bullrich, pero ahora dio otro viraje: dijo que el libertario asumirá “con un gran caudal de votos” y resaltó que “la Argentina tiene todo y lo que necesitaba era esto, un golpe, un mazazo a la casta” y que “el kirchnerismo desapareció”.

Armando Cavalieri, titular del Sindicato de Comercio, pidió "trabajar fuertemente sin mezquindades para lograr los acuerdos necesarios”

En declaraciones al diario catamarqueño El Ancasti, afirmó: “Acá estamos para colaborar y trabajar. No me enamoran los hombres, me enamoran sus proyectos y la gestión que puedan hacer”. Agregó que “Milei tiene que atacar a 18 empresas que generan los precios y tiene que atender el hambre”.

Pese a considerarlo un enemigo ideológico, los dirigentes sindicales confían en que, como le anticipó a Gerardo Martínez, Milei no aplicará una reforma laboral profunda sino solamente un sistema de indemnizaciones similar al fondo de cese laboral que tiene la UOCRA, pero instrumentada de manera voluntaria y condicionada a lo que se acuerde en las convenciones colectivas de trabajo.

En esos días en que se reunió con Martínez y Barrionuevo, el líder de La Libertad Avanza también le hizo un guiño al sector cuando no condenó la reelección indefinida de los sindicalistas y consideró que “ese es un problema que tendrán que encontrar la solución los trabajadores”. “No tengo que estar rompiendo yo una institución”, dijo en declaraciones a LN+.

Sergio Massa y Gerardo Martínez, de la UOCRA

Una postura diametralmente opuesta a la que figura en la plataforma electoral de La Libertad Avanza en 2021, que en el capítulo “Reforma sindical” plantea lo siguiente: “Una nueva ley democratizará el movimiento sindical, eliminando el unicato, la afiliación obligatoria y la falta de democracia, prohibiendo en este sentido las reelecciones continuas de los representantes, reduciendo la reelección a un máximo de dos mandatos continuos o tres alternados”.

Ahora, necesitado de asegurar la gobernabilidad, Milei se apresta a ratificar su postura moderada ante el poder sindical. A su vez, la CGT le dará señales de que tampoco obstaculizará su gobierno. Para que se consolide este escenario habrá que esperar a las primeras medidas que anuncie el presidente electo y a lo que decida la central obrera cuando se reúna en las próximas horas.

Por ahora, predomina la prudencia y la expectativa de los sindicalistas, como si hubieran quedado groggys por un golpe que los tomó por sorpresa. O no tan por sorpresa si se considera que el 140% de inflación anual y el 40,1% de pobreza tornaban dificultosa una victoria de Massa.