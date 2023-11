Planes familiares y reuniones de trabajo: qué hacen Javier Milei y Sergio Massa en las horas previas al balotaje

Sergio Massa y Javier Milei se disputarán la presidencia este domingo

Con la campaña electoral finalmente terminada y a horas de que se desarrolle la última instancia de votación en Argentina –en la que se definirá quién será el próximo jefe de Estado del país– los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei pasan los días de veda acompañados de su núcleo más cercano y ultimando detalles para el balotaje 2023.

Te puede interesar: Mensaje de organizaciones de la sociedad civil de cara al balotaje 2023: “No tiremos por la borda la democracia que supimos conseguir”

Fueron cuatro meses intensos en los que tanto el representante de Unión por la Patria como el líder de La Libertad Avanza realizaron diferentes actividades proselitistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Lo hicieron con un único objetivo: convencer al electorado con sus propuestas y conseguir los votos suficientes para asumir el gobierno el próximo 10 de diciembre.

En las generales de octubre ninguno de los postulantes logró alcanzar la meta en la primera vuelta. Sin embargo, ahora, uno de los dos está a las puertas de convertirse en el sucesor de Alberto Fernández en Casa Rosada. Y, pese a las diferencias políticas, ambos optaron por hacer planes similares en vísperas de la segunda vuelta.

Massa y Milei en el debate presidencial

Pasar tiempo con sus familias y amigos más cercanos fue el punto en común entre Massa y Milei, que decidieron dedicar parte de este fin de semana de veda electoral a reunirse con sus allegados. Lo mismo habían hecho en los comicios anteriores y en las PASO. Además, los dos siguieron de cerca la reunión en la Cámara Electoral.

Te puede interesar: Tercer debate presidencial 2023: cómo será el orden de los candidatos y quién será el primero en hablar

El candidato oficialista hizo sus programas en el ámbito privado. Este sábado estuvo en su hogar junto a su esposa Malena Galmarini y sus hijos, Tomás y Milagros y, según confirmaron desde su entorno a Infobae, luego se dirigió junto a la titular de AYSA al búnker de Unión por la Patria, donde pasó a saludar a los chicos que cargarán los datos en el marco de las elecciones.

En el predio ubicado en Mitre al 300, a la vuelta de Casa Rosada, es donde el ministro de Economía aguardará los resultados este domingo. La noche previa a la jornada electoral la pasará en Tigre, donde cenará también junto a su familia.

Massa en el búnker de Unión por la Patria

En las últimas horas, Massa también volvió a usar las redes sociales, las cuales no actualizaba desde el jueves a la noche cuando subió un video de su cierre de campaña en el Carlos Pellegrini. Lo hizo para manifestarse sobre las detenciones concretadas en el marco de la investigación por las amenazas de muerte en su contra.

Te puede interesar: Sergio Massa logró una ventaja interpelando a un Milei que no aprovechó para criticar la gestión del gobierno kirchnerista

Javier Milei, por su parte, aprovechó la noche del viernes para asistir al Teatro Colón junto a su novia, Fátima Flórez, a ver la ópera Madama Butterfly. El economista llegó en el intervalo de la obra y se sentó en uno de los palcos del primer piso, pero su presencia no pasó por desapercibida. La reacción de los presentes fue un reflejo de la sociedad actual: algunos lo saludaron y lo ovacionaron, mientras que otros lo repudiaron y lanzaron cánticos en su contra.

Milei junto a Fátima Flórez en el Teatro Colón (Foto: Gustavo Gavotti)

Este sábado, aseguraron desde su espacio, permanece en el Hotel Libertador, donde está instalado desde hace algunos días y en el que pasará la jornada electoral de este domingo, tal como lo hizo en los dos comicios anteriores. Junto a él están su hermana Karina Milei, su posible jefe de Gabinete, Nicolás Pose, y su asesor, Guillermo Francos.

Los planes del liberal para las próximas horas constan de algunas reuniones políticas reservadas con dirigentes propios y terminar de delinear los preparativos para el balotaje. En este sentido, dijeron que no se descartan conversaciones con sus aliados del PRO, tal como adelantó este medio.

La reunión en la Cámara Nacional Electoral horas antes del balotaje

A pocas horas de que se realice el balotaje y en medio cuestionamientos sobre posibles irregularidades, este sábado la Cámara Electoral convocó a los apoderado de La Libertad Avanza y Unión por la Patria para bajar la tensión entre los espacios. Según pudo saber Infobae, el objetivo del organismo es que no haya un cuestionamiento del resultado que dará ganador a Sergio Massa o Javier Milei, por lo que pidieron que haya cautela y evitar sospechas infundadas sobre el proceso electoral.

Del encuentro que se realizó pasado el mediodía, participaron Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, y se sumó, por parte de LLA, el asesor de comunicación en campaña de Milei, Santiago Caputo, técnico de confianza del candidato presidencial, y Juan Manuel Olmos de Unión por la Patria. Todos los involucrados reconocieron que se trató de una buena reunión, que no tuvo carácter institucional, por lo que no hubo un acta ni la firma de un documento.