Victoria Villarruel anticipó que revisaría la ley de IVE: “Hay mujeres que están abortando chicos a término”

La candidata a vicepresidenta consideró que hay que revisar la ley

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, ratificó este lunes que, si su espacio gana las próximas elecciones, volvería a “discutir” la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y sostuvo que, desde que la medida fue aprobada por el Congreso, “hay mujeres que están abortando chicos a término”.

Apenas un día después del debate presidencial, en el que su compañero de fórmula, Javier Milei, enfrentó a Sergio Massa, de Unión por la Patria, la diputada defendió los principales proyectos de campaña del espacio y ratificó su postura de revisar la medida sancionada por el Congreso.

“Nosotros somos los dos pro vida, así que, para nosotros, tiene que haber una discusión respecto de esto. También me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios, y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020″, señaló.

Al respecto, Villarruel aclaró que este no sería uno de los primeros proyectos que enviarían si llegan al Gobierno, ya que “es un tema que tiene una urgencia que no es inminente, considerando que la economía está totalmente desorbitada, y eso lleva a que no se pueda ni comerciar, ni vivir, y además no hay seguridad”.

Victoria Villarruel (Tomas Cuesta/Pool via REUTERS)

“No lo ciframos en tiempo, pero en algún momento nos gustaría discutirlo, sobre todo porque, en el tema del aborto, en la Argentina, lamentablemente, la ley se termina estirando hasta el infinito, entonces, hoy encontrás a mujeres que están abortando a término, y me parece que no corresponde”, sostuvo.

Al ser consultada sobre la fuente de esa argumentación, la dirigente de La Libertad Avanza señaló que, “solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto, y hay que entender que ese no era el espíritu de la ley”.

Respecto del debate, la diputada cuestionó la exposición de Massa y consideró que tuvo “una actitud casi patotera” cuando le reclamaba a Milei que contestara “por sí o por no” sobre determinados asuntos.

“Enfrente tenemos a una maquinaria aceitada, pero la cual esconde a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández, a Máximo Kirchner, o sea, a todos sus monstruos, y dejan a Sergio Massa, que lleva adelante su actuación que, a mí, como espectadora, me pareció sumamente petulante y soberbia”, remarcó.

Asimismo, al hablar sobre un eventual Gabinete libertario, Villarruel aseguró que la propia Patria Bullrich le dijo que “no tenía interés” en ser su ministra de Seguridad, pero anticipó que va “a tener en cuenta a un montón de personas”, y “no solamente de Juntos por el Cambio, sino, también, probablemente del espacio de (Juan) Schiaretti o personas apolíticas”.

“Nuestros equipos están formados por personas que nunca ingresaron a la actividad política, pero que son unos capos en sus áreas. Cómo no vamos a abrir el espectro a gente que sabe de materias en las cuales los que supuestamente saben, que son los kirchneristas, en 16 años dejaron este país al borde de una guerra, poco menos”.

Por otra parte, la candidata a vicepresidenta también fue consultada sobre qué sucedería en su hipotética gestión con la ex ESMA, a lo cual respondió: “Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino, sobre todo, porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas, que es lo que más necesitamos”.

“Creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos, que nos incluya a todos y nos permita, con el paso del tiempo y con mucho respeto, cerrar las heridas que nos duelen como sociedad”, cerró.