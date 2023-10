Dos diputados que apoyaron a Juan Schiaretti confirmaron que votarán por Massa: “No podemos ser neutrales”

Natalia De la Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez apoyaron la candidatura de Juan Schiaretti y en el balotaje votarán a favor de Massa (foto Gentileza Prensa)

Los diputados Natalia De la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez, que integran el Interbloque Federal y apoyaron la candidatura del gobernador cordobés Juan Schiaretti, confirmaron el respaldo a Sergio Massa para el balotaje que disputará con el libertario Javier Milei, el 19 de noviembre. “No podemos ser neutrales”, afirmaron.

La hija del fallecido gobernador cordobés, José Manuel De la Sota, y el legislador que responde al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, tomaron así distancia de la posición que expresó Schiaretti, y su sucesor, Martín Llaryora, de mantener la prescindencia de cara a la segunda vuelta. A fines de agosto, ambos habían integrado la comitiva que Massa llevó a Brasil para reunirse con el presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. En ese viaje que ocurrió días después de las PASO, en las que el candidato de Unión por la Patria quedó tercero, en diálogo con Infobae anticiparon que no serían “neutrales ni indiferentes” en una posible segunda vuelta.

“Frente al balotaje apoyo a Massa porque estoy en las antípodas absolutas de Milei. Eso no quiere decir que me sume a Unión por la Patria, que deje mi partido. Soy hija del fundador de Unión por Córdoba, que gobernó los últimos años la provincia, con Schiaretti y ahora con Llaryora, y que han hecho buenos gobiernos. Desde otra fuerza política, de oposición a este gobierno, digo que voy a apoyar a Massa, porque creo que lo demás es un salto vacío”, dijo la diputada, que recibió a Infobae junto a su colega de bancada en una entrevista en Buenos Aires.

Natalia De la Sota: "Apoyo a Sergio Massa en el balotaje. La discusión kirchnerismo anti kirchnerismo es antigua".

Al ser consultada sobre el rechazo de los cordobeses a los candidatos del kirchnerismo -en las elecciones el ministro obtuvo 13% y quedó en cuarto lugar-, Natalia De la Sota respondió: “Me parece que la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo que tenemos es un poco antigua. Massa ha demostrado y está planteando que su gobierno va a ser ‘su gobierno’”. Y amplió las críticas contra Milei: “Cuando escucho a La Libertad Avanza decir le voy a poner la tapa al ataúd al kirchnerismo no puedo compartirlo. Tampoco si otro dijera le vamos a poner la tapa al ataúd del macrismo. Me parece inaceptable”.

Por su parte, el diputado Rodríguez afirmó: “En términos políticos, Milei es el nuevo peón de Macri. Peón en su doble acepción: peón como dependiente de un patrón, que es Macri; y peón en el sentido de una pieza de ajedrez dispuesta a ser entregada en función de los intereses de Macri. En términos de nuestra identidad, Milei es un candidato que repudia lo más esencial de la argentinidad. Cuando afirma que admira a Margaret Thatcher porque cuando tuvo que decidir pelear una guerra decidió hacerlo y la ganó -en referencia a la guerra de Malvinas- claramente se pone frente del sentimiento de los argentinos”.

Y aclaró que ni él ni Natalia De la Sota tienen en sus planes, ni están pensando en integrar un eventual futuro gobierno de Massa si gana Unión por la Patria en el balotaje, aunque “sí valoramos la convocatoria a la unidad nacional” que hizo el ministro de Economía.

Sergio Massa se reunió esta semana en el CFI con los gobernadores del peronismo. No hubo representantes de Córdoba en ese encuentro.

La entrevista a De la Sota y Rodríguez

-Terminaron las elecciones y se avecina el balotaje. ¿Qué van a hacer? ¿Milei o Massa?

-Alejandro Rodríguez: A fines de agosto, cuando recién habían terminado las PASO, dijimos que en un balotaje no íbamos a ser ni neutrales ni indiferentes. Lo planteamos frente a Infobae con toda claridad en Brasil que no vamos a apoyar el modelo de Bullrich ni el de Milei porque no es lo que necesita esta etapa de la Argentina.

-Natalia De la Sota: Y porque, además, estamos en las antípodas de lo que plantea La Libertad Avanza. Desde nuestro lugar de Justicialista, en mi caso cordobesa y delasotista y desde una mirada federal no podemos acompañar una propuesta que pone en discusión valores fundamentales y plantea discusiones que la Argentina ya tenía saldadas. Valores como la cooperación en vez de la de la competencia feroz, la solidaridad en vez del individualismo. Lo están diciendo con todas las letras: “Queremos una sociedad que donde prevalezca el interés personal”. Estamos en las antípodas de lo que está planteando La Libertad Avanza.

-¿Entonces apoyan a Massa o van a ser neutrales?

-Rodríguez: Sí, nosotros queremos que Sergio Massa sea el nuevo presidente de la Argentina y esto se da en una coyuntura en lo que no puede haber tercera posición. Es Massa o es Milei. Y en este contexto no tenemos duda que tiene que ser Sergio Massa, el presidente.

-De la Sota: Incluso, desde nuestro lugar de otra fuerza política. Esto no nos convierte en parte del Frente Renovador ni en parte de Unión por la Patria, estamos en una fuerza política distinta. Desde ese lugar, siento en lo personal que tenemos el compromiso de decir qué proyecto y qué idea de país queremos. Y lo digo con la responsabilidad que nos da ser diputados nacionales, y en mi caso de Córdoba. Me animo a decir también que represento a muchos hombres y mujeres del Justicialismo de mi provincia.

-¿Este apoyo implica en un futuro formar parte de un gobierno de Unión por la Patria? Massa convocó a un gobierno de unidad nacional. ¿Se van a sumar?

-Rodríguez: No está en nuestros planes, ni estamos pensando en integrar ningún gobierno. Por lo demás, el llamado a un gobierno de unidad nacional de Massa es interesante, pero habrá que ir viendo sobre la marcha realmente qué es. Sí valoramos la intención de la convocatoria a la Unidad Nacional, pero de la intención a los hechos... habrá que ver cómo se va concretando.

-De la Sota: Habrá que ver pero destaco y valoro esta idea, y lo dije el domingo después de las elecciones cuando lo planteó Massa. Es una idea que mi padre, De la Sota, venía hablando hace diez años: tener un gobierno de unidad nacional, de la reconciliación, el fin de esta grieta que tanto daño nos hizo. Consenso y diálogo, son valores muy claros que venía destacando De la Sota. Y tender puentes, porque no hace falta que estemos todos de acuerdo, ni que pensemos igual. Tener un camino común para definir políticas públicas que sean realmente buenas para la Argentina. “La muerte de la grieta” que dijo Massa me pareció una buena frase, pero tenemos que ver si lo logra. Ante un escenario de tanta disparidad, de dos propuestas tan distintas, nosotros no tenemos duda.

El candidato presidencial Javier Milei y la ex candidata Patricia Bullrich posan durante su participación en un programa de televisión.

-¿Qué piensa que haría su padre ante este balotaje? ¿Milei, Massa o neutralidad?

-De la Sota: José Manuel de la Sota fue el primer dirigente que hace años puso en valor la urgencia del consenso, del diálogo y de terminar con las divisiones y la violencia que la política viene planteando hace años. Siempre apostó por la búsqueda incansable de las coincidencias que nos permitan construir políticas públicas a largo plazo. Fue además defensor de un Estado solidario, presente y eficaz, como creo que demostró fielmente en cada uno de sus gobiernos. Estoy convencida que no saltaría al vacío

-¿Y qué piensa Lavagna de esta encrucijada? ¿Va a sumarse como asesor o ministro si Massa gana?

-Rodríguez: Sergio Massa ha dicho que si él llega a la Presidencia quiere que Lavagna tenga mucho que ver. Lavagna es reconocido como el verdadero piloto de tormentas que logró la recuperación argentina con empleo, producción, equilibrio fiscal y desendeudamiento. El tiempo dirá...

-Les pido una reflexión por Milei y Macri, que apoyó abiertamente su candidatura.

-De la Sota: Primero es importante decir que respeto profundamente a todos los que han votado a La Libertad Avanza, y eso no está en discusión. En un plano macro, de cuestiones básicas y fundamentales para una sociedad sana, creo que debe tener valores y consensos claros. ¿Cómo vamos a estar a favor o acompañar la idea de una educación pública arancelada con vouchers? ¿Una salud pública también en esas condiciones, donde la competencia y el mercado sean los que las rigen? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con terminar con la relación con El Vaticano, cuando la Iglesia tiene un papel tan fundamental? Sino hablemos con el amigo querido padre Pepe Di Paola la contención que hacen en barrios populares y sectores vulnerables. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con la portación libre de armas? Se ponen en discusión consensos que ya están saldados. No repudian el terrorismo de Estado, hay cosas que no podemos volver atrás. Esta nueva idea de La Libertad Avanza nos hace retroceder muchísimo. Hay una discusión de valores fundamentales que no podemos acompañar.

-Rodríguez: En términos políticos, Milei es el nuevo peón de Macri. Peón en su doble acepción, el nuevo dependiente de un patrón, que es Macri; y peón en el sentido de una nueva pieza de ajedrez que está dispuesta a ser entregada en función de los intereses que tiene Macri. En términos de nuestra identidad, Milei es un candidato que repudia lo más esencial de la argentinidad. Cuando Milei afirma que admira a Margaret Thatcher porque cuando tuvo que decidir pelear una guerra, decidió hacerlo y la ganó -en referencia a la guerra de Malvinas- claramente se pone de frente a los sentimientos de los argentinos.

Finalmente, y lo más importante, son sus propuestas. La dolarización de Milei piensa en Estados Unidos. Los que han sido consultados para un eventual financiamiento de esa propuesta -hace un mes estuve en Estados Unidos- lo que piensan de la dolarización es que es una quimera. Es un país que si dolariza por la restricción monetaria que tiene va a generar automáticamente la vuelta a la emisión de cuasimonedas. Sus propuestas, su identidad y su posicionamiento político son todo lo contrario de lo que nosotros queremos para la Argentina.

-¿Y Macri, esta aparición que tuvo ahora y el apoyo que le dio a a Milei?

-De la Sota: Macri está mostrando lo que se venía diciendo, que apoya estas ideas y este proyecto de país, con un Estado retirado, con un Estado ausente, con la vuelta a discusiones ya saldadas. Está mostrando lo que todo el mundo sospechaba y que quizá es su esencia, esta mirada libertaria y anarcocapitalista, que plantea La Libertad Avanza.

Y hablándoles a los cordobeses, simplemente para que reflexionemos, esta propuesta de un Estado retirado, de un Estado minimizado, con el sálvese quien pueda y la ley de la selva. Tenemos cuestiones que han ayudado mucho a Córdoba a lo largo de estos años. La infraestructura que se desarrolló en todos estos estos años es fenomenal, en materia de rutas, caminos, las cuestiones sociales, los programas de trabajo joven -el PPP, me van a entender los cordobeses, como es el Programa Primer Paso- el Boleto Educativo, donde viajan gratis alumnos y docentes y no docentes, se trasladan gratis a sus lugares de trabajo, porque no pagan el boleto de colectivo. Todo eso es el Estado y sin Estado todas estas cosas no hubieran sido posibles.

Más allá de las diferencias que podamos tener con Unión por la Patria y con el mismo candidato, yo quiero poder discutir estos temas que tienen que ver con un Estado presente, con alguien que entienda la misma lógica. ¿Qué puedo discutir con Javier Milei si no quiere un Estado presente? Todas estas cosas que se han logrado en mi provincia y por eso las menciono las quiero discutir. Y las quiero discutir desde otra fuerza política, pero las quiero discutir con alguien que piense que el Estado tiene que estar presente. Aún con las diferencias, estoy diciendo “quiero discutir en un mismo idioma, peleando y exigiendo lo que los cordobeses y cada provincia necesita”, pero con alguien que puede entender.

Macri confirmó el viernes que apoya a Milei en el balotaje.

-Córdoba se constituyó como la capital nacional del antikirchnerismo. ¿Cómo se le habla a un cordobés para que entienda la posición de la hija de De la Sota que está dispuesta a apoyar una propuesta política que está identificada con el kirchnerismo y que sus listas están integradas por kirchneristas?

-De la Sota: Me parece que ya la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo que tenemos es un poco antigua. Massa ha demostrado y está planteando que su gobierno va a ser “su gobierno”. Con todas las diferencias que podemos tener, todos los desencuentros que hemos tenido -que han sido reales, es verdad- y que tuvimos muchos desencuentros con los gobiernos anteriores, tenemos que poder discutir los temas que a la gente le importan, que son trabajo, producción, la industria de Córdoba. ¿Cómo vamos a discutir con un Javier Milei que quiere romper las relaciones con China, con Brasil, cuando Brasil es nuestro primer socio comercial en la industria automotriz, en la soja ¡nosotros le vendemos a Brasil! Esta reflexión es la que quiero hacer.

¿Estamos de acuerdo con todo lo que plantea Unión por la Patria o con todo lo que ha venido haciendo? No, y somos los primeros que no vamos a claudicar nuestra bandera. Córdoba no va a claudicar sus banderas, y lo digo a título personal. Vamos a seguir pidiendo por un país más federal, porque se distribuyan los subsidios al transporte equitativamente. Vamos a seguir pidiendo beneficios para nuestro sector productivo. Pero quiero discutirlo con alguien que pueda entender que el Estado tiene que estar presente. Con nuestras diferencias, pero quiero discutirlo con alguien que no diga que el Estado se tiene que retirar y que sea la ley de la selva.

Schiaretti y Florencio Randazzo, su compañero de fórmula, celebrando el buen resultado en las elecciones. A la derecha, el gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora (foto Mario Sar)

-Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que fue candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, tomó otro camino. Martín Llaryora, que es el gobernador electo, también. Los dos decidieron la prescindencia. ¿Cuál es su mirada sobre eso?

-De la Sota: Soy muy respetuosa de las posiciones políticas del gobernador actual. Ha sido candidato a presidente y ha hecho una gran elección, sumando diputados al Bloque Federal y me parece muy importante. Soy muy respetuosa pero necesito, a título personal, siento la necesidad de manifestarme. Tengo la suerte de que nuestro espacio es un espacio democrático, donde nadie me va a cuestionar que pueda decir lo que pienso.

-¿Seguro? Lo planteo por la fuerte resistencia que tiene el votante cordobés a Unión por la Patria.

-De la Sota: Seguro... Nosotros tenemos una historia también del justicialismo. De la Sota planteó hace diez años estas cosas. ¿Cómo podemos no estar de acuerdo con pensar en un gobierno de unidad, pensar en la reconciliación de los argentinos, terminar con la grieta? Insisto, quiero discutir desde otra fuerza política, pero con alguien que pueda entender un lenguaje común.

-Rodríguez: Macri fue el único presidente de la historia argentina que intentó una reelección y la perdió. Por eso ahora no se animó a ser candidato. Está teniendo un protagonismo tardío, expresando a una fracción del PRO. Ni siquiera todo el PRO, ni la Unión Cívica Radical, ni la Coalición Cívica se han expedido en el sentido que se expide Macri. Tiene derecho a hacer esa expresión, pero es un protagonismo tardío.

Respecto del voto del federalismo a Massa, me parece que es un desafío que Massa se tiene que ganar, tiene que hacer un esfuerzo importante para convencer y lograr adhesión de un voto federal que todavía no lo ha acompañado. Tiene que sincerar lo que está pasando con los biocombustibles en la Argentina. Hay que subir el nivel de corte en el biodiesel, por lo menos al 20%, y el bioetanol al 27%.

Massa tiene que comprometerse a aprobar cuando sea presidente una ley de cero impuesto a las Ganancias a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital y que generen empleo, cosa que no ha hecho. Deberá ganarse en esta etapa, de aquí al 19 de noviembre, parte del voto federal, no para sintonizar electoralmente sino porque tiene que incluirlo en su nueva propuesta para la Argentina.

De la Sota y "Topo" Rodríguez, en primera fila en un acto de campaña de Schiaretti, en La Rural de Palermo

-¿Se van a mantener como interbloque federal? ¿No se van a sumar tampoco en el Congreso a Unión por la Patria?

-De la Sota: Para que quede clarísimo. Que yo en lo personal esté diciendo que, ante estas ofertas electorales frente a un balotaje, apoyo a Sergio Massa, porque estoy en las antípodas absolutas de Javier Milei, no quiere decir que me sume a Unión por la Patria, que deje mi partido. Soy la hija del fundador de Unión por Córdoba, que ha gobernado estos últimos años la provincia, con Schiaretti, hoy con Martín Llaryora, y que han hecho buenos gobiernos. Yo soy eso, esa es mi casa. Puedo coincidir, puedo tener alguna diferencia -muchas diferencias hemos tenido estos tiempos- pero eso no me saca de mi lugar. Yo desde el lugar de otra fuerza política, hoy oposición a este gobierno, estoy diciendo que voy a apoyar a Massa porque creo que lo demás es un salto vacío.

-Rodríguez: Y en términos parlamentarios, somos y seguiremos siendo parte del Interbloque Federal, que somos parte esencial de ese interbloque, en mi caso hasta el 9 de diciembre.

-Schiaretti habla de “la República del AMBA”.

-De la Sota: Es real lo que dice. El 81% de los subsidios al transporte quedan en el AMBA. En Córdoba pagamos $ 185 un boleto de transporte y aquí $52, hay mucha diferencia. Por supuesto que no debe ser fácil ni sencillo, pero caminemos hacia ese lugar. Lo mismo con los otros subsidios, como los subsidios de la energía, la electricidad, es toda una distribución que beneficia al AMBA. Y esto no es en contra de la gente del AMBA, por supuesto. Hay una mirada desde Buenos Aires hacia el interior y me parece que hay que empezar a caminar ese sendero de una buena vez.

-¿El peronismo de Córdoba tendría que tomar alguna definición Unión por Córdoba tendría que tomar alguna definición en esta coyuntura?

-De la Sota: A título personal digo que sí, y siento un compromiso con lo que pienso y con mis convicciones. Insisto, no tengo nada que ver con lo que plantea La Libertad Avanza y por eso necesito decirlo. Creo representar a muchos justicialistas de Córdoba, pero no voy a ser yo, porque me parece una falta de respeto, decir qué tiene que hacer el gobernador ni el gobernador electo.

-¿Van a acompañar a Massa en la campaña, en Córdoba o en Buenos Aires?

-De la Sota: No se trata de hacer actos de campaña. Sí me parece que hay que manifestarse. No por Massa solamente, me parece que es por el país, por la sociedad, por lo que uno cree. Hay momentos en los que siento que hay que tomar y decir lo que uno cree y piensa, basados en convicciones.

-Rodríguez: No vamos a participar de ningún acto de propaganda, ni de ninguna estrategia de actos ni nada por el estilo. Así como le planteamos a Infobae el 28 de agosto, que no vamos a hacer ni neutrales ni indiferentes. Ahora vamos a actuar en coherencia con lo que hemos planteado, y vamos a dialogar con los sectores productivos, con distintos representantes y compañeros de la Argentina, de distintas provincias, planteando cuál es nuestra visión de futuro y advirtiendo que la Argentina iría a un salto al vacío si gana Milei. Por eso nuestras propuestas sí las vamos a plantear y nuestra posición en cada rincón de la Argentina, pero no vamos a ser parte ni estamos buscando ser parte de la campaña de Massa.

-De la Sota: Es importante hoy que cada uno esté y se exprese. Y valoro lo que han hecho los radicales. Me animo a hablar porque tengo un abuelo radical que fue gobernador de Córdoba, Arturo Zanichelli, y mi padre justicialista, José Manuel De la Sota. En la mezcla de sangre ganó el padre. A mí me parece muy noble lo que los radicales están haciendo en Juntos por el Cambio. No quiero hablar demasiado, pero sí quiero valorar y destacar la mirada del radicalismo y entiendo su neutralidad, la entiendo. Después de que han contado que le han pegado a un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín, que les han dicho barbaridades a un partido centenario, con principios muy claros. En base a lo que cada uno cree, me parece que es importante manifestarse.

28 de agosto. Tanya Bertoldi, Eduardo Valdés, Natalia De la Sota, Lula Da Silva y Alejandro “Topo” Rodríguez

-Javier Milei, antes y después de este acuerdo con Macri, planteó que no iba a impulsar el tema de las armas, ni los vouchers, retrocedió en varias propuestas. ¿Por qué no creerle?

-Rodríguez: Porque los cambios siempre están asociados a un proceso. No puede haber un cambio de unas horas a otra. Pero esos cambios se explican estrictamente por las exigencias de Macri. Son las exigencias de Macri para racionalizar la campaña que viene. Pero las ideas de Milei son las que conocemos, las que están publicadas, las que la sociedad argentina conoce permanentemente.

-De la Sota: Ha sido muy evidente el cambio de discurso, incluso la intención, porque por momentos le brota, le gana las convicciones que tendrá La Libertad Avanza. Es muy importante resaltar la actitud de las mujeres. Las mujeres no han acompañado esta idea, por esta cosa de la violencia, de la agresión y de que no reconozca una brecha salarial entre hombres y mujeres, que esté proponiendo cuestiones bastante violentas. Las madres... tengo dos hijos adolescentes y no quiero esa sociedad. Las mujeres me parece que se han dado cuenta y creo que deseamos lo que desean la mayoría de la sociedad, que es un marco de racionalidad, de tranquilidad. No hay sociedad que pueda crecer en medio de la agresión y de la libre ley de la selva.

-Sergio Massa fue acompañado con una lista de referentes del kirchnerismo. Diputados, senadores y un montón de dirigentes que vienen del kirchnerismo. ¿Cómo compatibilizan esta idea de que Massa no es kirchnerista, pero el Congreso está repleto de kirchnerismo?

-De la Sota: Antikirchnerismo y antimacrismo. Yo ya no quiero estar en ese lugar. Hay dirigentes que pertenecen a fuerzas con los que puedo haber estado de acuerdo en algún momento o puedo estar planteando muchísimas diferencias. Pero no quiero plantearlo más en esos términos. Cuando escucho a La Libertad Avanza decir “le voy a poner la tapa al ataúd al kirchnerismo”, es una cosa que no puedo compartirla. Es como si yo dijera o algún otro dijera “le vamos a poner la tapa al ataúd del macrismo”. Me parece inaceptable. Hay dirigentes que pertenecen al kirchnerismo, otros pertenecen al Frente Renovador. Del otro lado habrá otros dirigentes. Vamos a tener que convivir también con dirigentes y con diputados de La Libertad Avanza y del PRO y está bien.

Habrá que apelar al diálogo y ponernos de acuerdo. Siempre pensemos que necesitamos por fin este limar algunas asperezas y darle solución a los problemas reales. Insisto, yo voy a estar en el lugar donde siempre estuve, que es mi lugar, que es Hacemos por Córdoba, fue Unión por Córdoba. Ahí estaremos. Pero no creo que tengamos que ponernos en esos términos. ¿Cómo vamos a hacer si gana Massa o si gana Javier Milei? También va a estar el kirchnerismo, el justicialismo, el macrismo. Tenemos que entender que tenemos que convivir. Si no entendemos eso, se nos va a ser bien difícil.

-Rodríguez: Hace cuatro años en mi caso y dos años en el caso de Natalia, que formamos parte de la Cámara de Diputados. Nosotros estamos plantados en nuestra identidad, hemos sido muy coherentes en sostener un programa legislativo y también en acompañar las buenas ideas que compartimos con Juntos por el Cambio y algunos temas que también consensuamos con el propio oficialismo. No tenemos que explicar quiénes nos acompañan y cuáles van a ser los desafíos para la gobernabilidad. Si Massa no avanza en consensos muy amplios, con todas las fuerzas políticas, va a tener obstáculos para llevar adelante un programa de transformación. Por lo tanto, es el desafío del nuevo presidente, si Massa es elegido, concertar con sectores económicos, sociales y también con fuerzas políticas parlamentarias.

-Los que apoyan a Milei de otros partidos critican, entre otras cosas, la gestión económica de Massa. ¿Qué tienen para decir de estos cuestionamientos?

-Rodríguez: Estamos tomando una decisión en el marco de una segunda vuelta. En la segunda vuelta hay solo dos opciones, no hay terceras posiciones. No vamos a apoyar a Massa por lo que hizo, sino por lo que queremos que haga hacia el futuro y por el riesgo que significa para la Argentina Javier Milei. Pero no esquivamos la pregunta: el principal problema de la Argentina en los últimos dos años y medio, lamentablemente, no es solo económico, sino que es profundamente político, porque este gobierno tiene la coalición rota, quebrada. En otras circunstancias, Argentina se enfrentó casi al vacío institucional, porque renunció el vicepresidente y después terminó yéndose el presidente. Esto no sucedió en la Argentina porque, hay que reconocerlo, Massa tuvo el coraje de hacerse cargo, de timonear el barco, tapar los agujeros e intentar llevarlo a buen puerto. Ahora, los resultados de su gestión económica no son los que la Argentina necesita. No solo no compartimos, sino que le exigimos a Massa que en la etapa que comienza tiene que haber eje en el equilibrio fiscal, una preocupación prioritaria por fortalecer el federalismo productivo, más inversión productiva y menos especulación.

-¿Qué escenario ven si Milei gana el balotaje?

-De la Sota: A mí me cuesta imaginar. Un país con un Estado retirado, un país donde sea el sálvese quien pueda y como pueda, con una escuela pública arancelada o con vouchers. ¿Qué va a pasar con las escuelas rurales que abrimos en el año 2000 en la provincia? Están en Pampa de Achala y tienen cinco alumnos. ¿De qué mercado están hablando? ¿De qué voucher están hablando? ¿Qué competencia? Quisiera mostrarle a esta gente lo que es una escuela rural, lo que es la Iglesia laburando en los barrios humildes. Hay montón de cosas muy extrañas que plantean, que son insólitas y que no tengo absolutamente nada que ver. Imagino un país desbocado, desmadrado. Ojalá que no pase.

El diputado Alejandro "Topo" Rodríguez en la entrevista con Infobae (Gentileza Prensa)

-Rodríguez: Imagino un país en manos de un hombre sin experiencia y por lo tanto el país de un salto al vacío. Un hombre que no es razonable y que muestra públicamente sus permanentes desequilibrios. Ese es el país que nosotros no queremos.

Acuerdo con el FMI

--Presentaron la semana pasado un proyecto sobre la deuda con el FMI.

-Rodríguez: Es un proyecto de resolución que presentamos juntos para que el Fondo Monetario, a través de la oficina interna que se llama Oficina de Evaluación Independiente -que hace una especie de auditoría interna del FMI- investigue si parte del préstamo otorgado a Macri en 2018 se destinó a la fuga de capitales. Pedimos al Poder Ejecutivo que instruya a su representante ante el Fondo para que le exija a esa Oficina que defina si el préstamo cumplió con los requerimientos de la propia Carta Constitutiva del FMI. En el año 2021, el propio Macri ante CNN Español, dijo que la plata del FMI -que es plata de los países- “la usamos para dársela a los bancos comerciales que querían irse del país por temor a que llegara el kirchnerismo”. Hay citado un informe de la Auditoría General de la Nación y otro informe del Banco Central de la República Argentina que dan indicios de que eso se podría haber producido. También citamos documentos públicos del propio Fondo que mencionan que muchos directores, es decir representantes de los países, pidieron lo mismo, para clarificar al máximo esa situación.

-De la Sota: Esta información nos hace falta. Debemos tenerla. Sabemos que en el mismo Fondo ha habido movimientos para esto. Me parece que es bueno clarificar todos estos temas para adelante.

-¿Van a plantearle a Massa propuestas concretas para que tome como parte de su campaña?

-Rodríguez: Hay que avanzar en lo que Natalia De la Sota resaltó recién en una nueva distribución de los recursos de subsidios al transporte en la Argentina, porque están distribuidos de manera muy inequitativa. También es indispensable aumentar el nivel de corte en los biocombustibles: subir al 20% en el gasoil y al 27% en el bioetanol. Este gobierno, con Massa incluido, han retrocedido en los niveles de mezcla entre el biocombustible y los combustibles de origen tradicional, a contramano de lo que está pasando en el mundo. También le agregamos algo que es una propuesta original de Roberto Lavagna, una ley de cero Impuesto a las Ganancias, a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital y que generen empleo. Esto es para todos los sectores el agro, la industria, la construcción, los servicios. Eso expresaría de algún modo un entendimiento de programa, más que una sintonía estrictamente electoral. Queremos que el próximo gobierno exprese las necesidades del conjunto del federalismo.

-De la Sota: Tenemos que dejar de declamar el tema del federalismo y realmente transformarnos en un país federal en serio, donde las oportunidades sean para todos iguales, estés donde estés.