Esteban Bullrich repudió el cierre del Conicet que propone Javier Milei

Esteban Bullrich.

El ex senador nacional Esteban Bullrich se sumó a los dirigentes que criticaron la propuesta del candidato presidencial Javier Milei de privatizar el Conicet. “Es de una ignorancia supina”, aseguró.

“Denuncié la corrupción kirchnerista cuando pocos lo hacían y creo que la política es la que debe ser la que se ajuste esta vez y profundamente”, comienza el mensaje que Bullrich compartió en sus redes sociales, al cual acompañó con una foto de él sentado en su silla de ruedas especial -por su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)- y portando un cartel con la leyenda “No al cierre del Conicet”. Además, vestía la flamante camiseta que estrenaron Los Pumas en homenaje al regimiento de Granaderos.

Luego, completó: “Pero describir al CONICET como una cueva de ñoquis es de una ignorancia supina, y cerrarlo sería causarle un enorme daño a nuestro país”.

Tal como lo había expresado en otras oportunidades, la semana pasada Milei reiteró su idea de cerrar el ente autárquico dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación al señalar que el organismo estatal “tiene 35 mil empleados, mientras que la NASA estadounidense tiene 17 mil”, pero ambas entidades “no producen al mismo nivel”.

El economista se expresó de esta manera durante su participación como invitado en el programa A dos voces, emitido por el canal de noticias TN, ante la pregunta del periodista Marcelo Bonelli, quien le comentó que tiene un investigador que fue becario del Conicet y se fue del país por la falta de trabajo en la Argentina.

Ante este planteo, Milei remarcó que “el hecho de que las personas se vayan es consecuencia de la tragedia del país a la que nos trajeron los mismos de siempre”, y señaló que “no hay oportunidad de empleo y el sector privado formal está clavado desde hace tiempo”.

Javier Milei ratificó que si es Presidente cerrará el Conicet

“Hoy el Conicet tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. Entonces, el tema de la productividad es bastante importante, me parece que la Nasa produce un poquito más”, argumentó.

En este sentido, el líder de La Libertad Avanza insistió con que ambos organismos “no producen lo mismo”, por lo que consideró que, “tal como existe hoy, hay que cerrarlo”, aunque aclaró que eso “no quiere decir que no haya una secretaría que se ocupe de eso, pero se va a dedicar a ciencias duras”.

“Esto de ponerse a investigar si las respuestas de Whatsapp...”, cuestionó, a lo que se sumó al debate su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, también presente en la mesa, que agregó otros ejemplos como “el mesianismo de Star Wars, El Rey León, las letras de Ricardo Arjona”.

Qué es el Conicet

Actualmente presidido por la doctora Ana Franchi, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es el principal organismo dedicado a la Ciencia y la Tecnología en la Argentina.

Su misión es la promoción y ejecución de actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional y en las distintas áreas del conocimiento. Fue creado por Decreto Ley N° 1291 el 5 de febrero de 1958, su primer presidente fue Bernardo A. Houssay -Premio Nobel de Medicina en 1947-, quien dirigió el ente por más de una década.

En el biobanco del Instituto INBIRS del Conicet y la UBA se recibieron donaciones de sangre de pacientes con COVID-19 que contribuyeron a diferentes estudios.

Instituido como organismo autárquico bajo dependencia de la Presidencia de la Nación, se dedica a brindar instrumentos para el conocimiento científico que van desde la Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación, el otorgamiento de becas para estudios doctorales y postdoctorales, el financiamiento de proyectos y de Unidades Ejecutoras de investigación y hasta el establecimiento de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de similares características.

Hoy en día, en el Conicet se desempeñan en el organismo más de 11.800 investigadores, más de 11.800 becarios de doctorado y postdoctorado, más de 2.900 técnicos y profesionales de apoyo a la investigación y aproximadamente 1.500 administrativos. En total, suman 28.000 personas.

