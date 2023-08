Alberto Fernández: “Me hubiese gustado tener más entendimiento con Cristina”

Alberto Fernández, presidente de la República Argentina

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló este jueves sobre sus diferencias con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, un factor que marcó su gestión. “Todo lo que hice, lo hice con convicción, no hice nada contra mi voluntad. Me hubiese gustado tener más entendimiento con Cristina, pero es parte de la historia. La historia dirá por qué ocurrió eso”, manifestó.

En comunicación con radio Perfil, el mandatario agregó: “Yo le tengo respeto y afecto más allá de las diferencias que tenemos”.

Por otro lado, Alberto Fernández también se pronunció sobre el motivo por el cual la mitad de los electores se inclinaron por la propuesta de Javier Milei en las PASO, y apuntó contra Patricia Bullrich por sus declaraciones sobre el ingreso de la Argentina a los BRICS.

En referencia al representante del frente de La Libertad Avanza, advirtió que los votantes encontraron en su figura una forma de expresar su malestar. “Milei no se ha convertido en presidente, ha logrado captar a un tercio de la ciudadanía. La gente encontró en Milei un canal para demostrar un malestar y ese malestar lo entiendo”, aseguró.

“Milei quiere representar una opción antisistema. La gente no advierte que Milei defiende a la casta del poder con sus propuestas”, agregó Fernández sobre el economista. De hecho, aseguró que le cuesta entender con su edad las propuestas del aspirante a Jefe de Estado: “Lo que dice Milei es difícil de entender para los que vivimos la dictadura”.

Asimismo, vinculó al expresidente Mauricio Macri con Javier Milei, al considerar que cuentan con ideas similares. “Hoy en día Macri es Milei y Milei es Macri. Macri mira con simpatía las cosas que hace y dice Milei”, sostuvo. Y descartó las versiones sobre el respaldo, en silencio, de Cristina Kirchner al referente libertario. “Conociendo a Cristina, no creo que quiera que gane Milei. Cristina es un resultado de la democracia, no va a celebrar que la democracia se ponga en riesgo”.

De hecho, Alberto Fernández también hizo referencia a los intentos de saqueos que se desarrollaron en diferente localidad de la Argentina, en las últimas horas, y también criticó a Milei en el marco de estos hechos. “Nosotros vimos un tuit del señor Milei que decía que estamos viviendo otro 2001. La verdad es que eso prendió todas las alarmas. Lo menos que se puede decir de Milei es que es irresponsable. Está usando un tema puntual con finalidades políticas”, aseguró.

“Algunos agitaron los robos en supermercados aprovechando el resultado electoral. Algunos agitaron con fines de robo, y otros con fines políticos”, dijo el presidente.

A su vez, también se pronunció sobre las declaraciones del aspirante a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien en las últimas horas dijo que si resulta electa, la Argentina no integrará los BRICS. “Ojalá que no sea presidenta, porque no sabe lo que está diciendo, no entiende”, sentenció el mandatario argentino.

En sintonía con este tema, y teniendo en cuenta su anuncio de este jueves del ingreso de la Argentina a los BRICS, expresó: “Más de 67 países han pedido ingresar a los BRICS. He hablado con cada presidente para discutir el ingreso. Dimos un paso muy importante, los BRICS hoy representan el 36% del producto bruto global”

Alberto Fernández sobre la devaluación

En la entrevista, el mandatario nacional tuvo que responder sobre la última media de devaluación, en el que involucró la presión ejercida desde el Fondo Monetario Internacional. “Fue un planteo recurrente del Fondo que quería una devaluación de mayor magnitud. Si mirás los dólares, la brecha la acortamos muchísimo, con respecto al MEP. Si la Argentina sigue mirando como referencia al dólar blue, se equivoca”, explicó.

“Tenemos que hacer rápido algo por los ingresos. Soy consciente de que la inflación come el salario de la gente”, agregó.

Además, brindó detalles sobre su decisión de no presentarse como candidato a la reelección. “Decidí no ser candidato y apoyar a Sergio en lo que necesite. Estoy convencido de que Massa es el mejor candidato que tiene Argentina para el futuro”, manifestó Fernández. Al tiempo que aseguró: “Teníamos temas pendientes que resolver y me obligaron a encerrarme a trabajar”.

